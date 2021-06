Christophe Guilloteau : "Aujourd'hui, le Département du Rhône est une collectivité qui a du sens"

Dimanche, lors du second tour des élections départementales, Christophe Guilloteau a remporté 12 cantons du Rhône sur 13. Dans le canton de l'Arbresle, c'est le macroniste Morgan Griffond qui l'a emporté, mais il siègera dans le groupe centriste, dans la majorité. C'est plutôt dans les proches du président LR qu'il faut chercher les problèmes : "Il y a toujours des taquins, qui sont des opposants sympathiques", reconnaît Christophe Guilloteau, qui fait actuellement face aux caprices de ceux qui se rêvent vice-président. C'est le cas de Béatrice Berthoux, qui remue actuellement ciel et terre pour un meilleur poste au Département. "Certains pensent qu'ils sont incontournables et que tout leur est dû. (...) Il n'y a aucune raison qu'elle soit mieux ou moins bien traitée que les autres", tranche l'ancien député du Rhône.

"Aujourd'hui, le Département, à côté de la Métropole, est une collectivité qui a du sens, qui a su répondre à l'attente des élus et qui a été partenaire lors de la crise Covid, présente lorsqu'il a fallu faire des investissements lourds sur notre territoire", se félicite Christophe Guilloteau.

Pour ce second mandat, Christophe Guilloteau fait du foncier l'un des enjeux majeurs. Car le Rhône connaît un exode de Lyonnais. "Le terrain vaut de plus en plus cher en périphérie de Lyon. Il y a une course des gros promoteurs pour venir chercher des terrains chez nous", regrette l'élu, qui a échangé à ce sujet avec le président de la Métropole mardi soir.

