Le Département du Rhône ouvre une antenne à Villefranche-sur-Saône

Ce lundi, la collectivité présidée par Christophe Guilloteau a ouvert une antenne à Villefranche-sur-Saône.

Situés au 160 rue Monplaisir, ces locaux de 4000m2 regroupent 4 Maisons du Rhône (Villefranche Burdeau, Villefranche Beligny, Villefranche Belleroche et Gleizé), les services enfance de la Maison du Rhône de Belleville, le plateau technique de Gleizé, les services Education et le pôle Management et Ressources humaines.

Ce sont donc 150 agents du Département qui sont sur place pour accueillir le public.

Au total, la collectivité a déboursé 12 millions d'euros pour construire ce bâtiment au sein de l'éco-quartier caladois Monplaisir.