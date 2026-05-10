Blocage des axes autour de Lyon par les agriculteurs : la préfecture verrouille le secteur de Feyzin

La préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs ce lundi 11 mai dans un large périmètre autour de Feyzin et du port Édouard-Herriot, à Lyon.

Cette décision intervient alors que la Coordination rurale prévoit une importante opération de blocage sur l’axe nord-sud lyonnais.

Le syndicat agricole annonce une mobilisation régionale entre les péages de Villefranche-sur-Saône et de Reventin-Vaugris, avec le soutien de treize départements, dont le Jura.

Dans son arrêté signé par le préfet délégué pour la défense et la sécurité Antoine Guérin, la préfecture évoque des risques pour l’ordre public ainsi que pour l’approvisionnement énergétique et économique du territoire.

Le texte souligne notamment que la raffinerie de Feyzin et les installations portuaires Édouard-Herriot constituent "des infrastructures majeures de la chaîne de distribution des hydrocarbures".

La préfecture met également en avant les risques industriels liés au stockage et au transport de matières dangereuses et inflammables à proximité du site.

L’interdiction concerne plusieurs communes du sud de l’agglomération lyonnaise, parmi lesquelles Lyon, Saint-Fons, Solaize, Vernaison, Oullins-Pierre-Bénite, Irigny, Feyzin et La Mulatière.

L’arrêté prévoit que les manifestations seront interdites lundi de 5 heures à minuit dans le périmètre défini.

De son côté, la Coordination rurale justifie sa mobilisation par l’explosion du prix du gazole non routier (GNR), passé selon elle de 0,90 à 1,70 euro le litre en quelques mois. Le syndicat estime que cette hausse fragilise fortement les exploitations agricoles et pourrait avoir des conséquences sur les prix alimentaires.