Blocage des axes autour de Lyon par les agriculteurs : la préfecture verrouille le secteur de Feyzin

La préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs ce lundi 11 mai dans un large périmètre autour de Feyzin et du port Édouard-Herriot, à Lyon.
Cette décision intervient alors que la Coordination rurale prévoit une importante opération de blocage sur l’axe nord-sud lyonnais.
Le syndicat agricole annonce une mobilisation régionale entre les péages de Villefranche-sur-Saône et de Reventin-Vaugris, avec le soutien de treize départements, dont le Jura.
Dans son arrêté signé par le préfet délégué pour la défense et la sécurité Antoine Guérin, la préfecture évoque des risques pour l’ordre public ainsi que pour l’approvisionnement énergétique et économique du territoire.
Le texte souligne notamment que la raffinerie de Feyzin et les installations portuaires Édouard-Herriot constituent "des infrastructures majeures de la chaîne de distribution des hydrocarbures".
La préfecture met également en avant les risques industriels liés au stockage et au transport de matières dangereuses et inflammables à proximité du site.
L’interdiction concerne plusieurs communes du sud de l’agglomération lyonnaise, parmi lesquelles Lyon, Saint-Fons, Solaize, Vernaison, Oullins-Pierre-Bénite, Irigny, Feyzin et La Mulatière.
L’arrêté prévoit que les manifestations seront interdites lundi de 5 heures à minuit dans le périmètre défini.
De son côté, la Coordination rurale justifie sa mobilisation par l’explosion du prix du gazole non routier (GNR), passé selon elle de 0,90 à 1,70 euro le litre en quelques mois. Le syndicat estime que cette hausse fragilise fortement les exploitations agricoles et pourrait avoir des conséquences sur les prix alimentaires.
Non, les teufeurs , si vous les écoutez, sont des persécutés.Signaler Répondre
Exactement comme les gentils agriculteurs qui sont, eux aussi, selon eux, et leurs amis, des oubliés, persécutés, etc...
La réalité ?
Les teufeurs qui font des occupations sauvages de champs et les agriculteurs ceux qui font des blocages sauvages de routes sont des hors la loi .
Et tous , quand ils seront arrêtés , passeront un jour ou l'autre devant l'autorité judiciaire pour être jugé et condamné s'ils doivent l'être.
Le vrai problème est d'être en dehors des lois, pas d'être teufeur ou agriculteur.
Ils disent que les carburants sont trop chères mais ils viennent circuler en ville et sur l'autoroute au lieu de s'en servir pour leur métier.Signaler Répondre
Moi pas comprendre cette action qui pénalise les autres usagers qui n'ont pas droit aux aides multiples.
En France on laisse quarante mille teufeurs se droguer, vendre de la drogue, détruire des récoltes et poluer une région mais si un agriculteurs essaye de manifester, la répression est sans appel...Signaler Répondre
Erreur ma réponse etait destiné à :Signaler Répondre
Vous vous réveillez quand les français.
Et marre des incapables comme vous qui n’avez qu’un seul but foutre le bordel pour prendre le pouvoir par la force !Signaler Répondre
Les préfectures verrouillent aussi les champs agricoles quand des milliers de crasseux arrivent faire des raves illégales?Signaler Répondre
Il ne faut pas faire d'amalgame entre tous les agriculteurs. Ici c'est uniquement la coordination rurale (proche du RN) qui souhaite réaliser ces blocages.Signaler Répondre
Pareil.Signaler Répondre
Raz le bol d'être pris pour 1 imbécile ; on a tous des problèmes et on ne bloque les autres professions pour autant.
Avoir le soutien du FN, de Wauquiez et de Guilloto ne doit pas donné tous les droits à ces paysans.
Oliver va faire 1 vidéo !Signaler Répondre
60% des revenus avant impôt des agriculteurs viennent directement de la PAC.Signaler Répondre
Il faut qu'ils deviennent fonctionnaires une bonne fois pour toute !
Il faudra aussi leur fournir des truites parce que c'est excellent avec des amandes .. 😋Signaler Répondre
Comme toujours, ils n’ont qu’un mot en tête DES SOUS ,ENCORE DES ,TOUJOURS PLUS DE PRIMES.Signaler Répondre
Leurs gros tracteurs hé leurs servent plus qu’à bloquer les routes (CAR BIEN TROP GROS POUR LEUR EXPLOITATION)
DES GROS TRACTEURS EN PLUS PAYÉS A MOITIE AGEC NOS IMPOTS !
A quoi ça sert de bloquer en France ?C'est le détroit d'Ormuz qui est bloqué et le détroit d'Ormuz n'est pas à Lyon.Signaler Répondre
Le macronisme va dans ce cadre là montrer sa force, soyez en sûr.Signaler Répondre
Dommage que la préfecture je fasse pas pareil pour les mariages qui bloquent le perif, les rues, etc avec leur voitures de luxe, leurs drapeaux nord africain...Signaler Répondre
Plus facile de s'en prendre aux agriculteurs !
Ah oui c'est vrai la paix sociale des banlieues...
Comme les tarés de la rave party de la semaine dernière ?Signaler Répondre
La Coordination Rurale est très proche du RN et des nationalistes . Ce n'est clairement pas étonnant que ces agriculteurs véreux et énervés vont faire du désordre.Signaler Répondre
Faut vraiment les mettre à l'amande .
Merci M. le préfet de lutter contre les rodéos urbains ! Et j'ai hâte de voir M. Oliver demander aux responsables de nettoyer les dégradations dont ces paysans sont coutumiersSignaler Répondre
Les pays du golfe ont leurs ambassadeurs iciSignaler Répondre
NON !Signaler Répondre
Marre de ces CGTistes qui prennent tout le monde en otage.
Marre des gauchistes qui passent leur temps à tout bloquer !
Bloquons tout! Marre de ce gouvernement de merde 👌Signaler Répondre
Ils font ch... à toujours "bloquer", là tout le monde est concerné.Signaler Répondre
Ils veulent comme d'habitude demander encore plus d'aides à l'État...
Ils vont bouffer combien d'hectolitres de carburants pour quelque chose qui ne sert à rien ??
bouhhh les méchants travailleurs qui en on marre de se faire plumer, ils sont ou les autres??? ils font le plein pour pouvoir aller bosser???Signaler Répondre
On soutient les agriculteurs français, mais les automobilistes ont déjà dégusté grave avec le blocage total précédent à Pierre-Bénite.Signaler Répondre
Récidivez et là perso je vais commencer par avoir idée de boycotter mes achats de produits agricoles français et même très locaux souvent...
Faut pas pousser et vouloir faire payer aux autres ses propres problèmes plus que de mesure...
Si c'est bloqué lundi je cesse d'acheter local déjà pour un bon moment.
Dégoûter ses propres soutiens, faut le faire...