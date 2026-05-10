Sécurité

Blocage des axes autour de Lyon par les agriculteurs : la préfecture verrouille le secteur de Feyzin

Blocage des axes autour de Lyon par les agriculteurs : la préfecture verrouille le secteur de Feyzin

Un arrêté préfectoral interdit tout rassemblement revendicatif ce lundi 11 mai dans plusieurs communes du sud lyonnais, en marge de l’opération de blocage des axes autoroutiers annoncée par la Coordination rurale.

La préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs ce lundi 11 mai dans un large périmètre autour de Feyzin et du port Édouard-Herriot, à Lyon.

Cette décision intervient alors que la Coordination rurale prévoit une importante opération de blocage sur l’axe nord-sud lyonnais.

Le syndicat agricole annonce une mobilisation régionale entre les péages de Villefranche-sur-Saône et de Reventin-Vaugris, avec le soutien de treize départements, dont le Jura.

Dans son arrêté signé par le préfet délégué pour la défense et la sécurité Antoine Guérin, la préfecture évoque des risques pour l’ordre public ainsi que pour l’approvisionnement énergétique et économique du territoire.

Le texte souligne notamment que la raffinerie de Feyzin et les installations portuaires Édouard-Herriot constituent "des infrastructures majeures de la chaîne de distribution des hydrocarbures".

La préfecture met également en avant les risques industriels liés au stockage et au transport de matières dangereuses et inflammables à proximité du site.

L’interdiction concerne plusieurs communes du sud de l’agglomération lyonnaise, parmi lesquelles Lyon, Saint-Fons, Solaize, Vernaison, Oullins-Pierre-Bénite, Irigny, Feyzin et La Mulatière.

L’arrêté prévoit que les manifestations seront interdites lundi de 5 heures à minuit dans le périmètre défini.

De son côté, la Coordination rurale justifie sa mobilisation par l’explosion du prix du gazole non routier (GNR), passé selon elle de 0,90 à 1,70 euro le litre en quelques mois. Le syndicat estime que cette hausse fragilise fortement les exploitations agricoles et pourrait avoir des conséquences sur les prix alimentaires.

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agriculteurs en colère

24 commentaires
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Réfléchissons le 11/05/2026 à 16:32
justice à deux vitesses a écrit le 11/05/2026 à 10h11

En France on laisse quarante mille teufeurs se droguer, vendre de la drogue, détruire des récoltes et poluer une région mais si un agriculteurs essaye de manifester, la répression est sans appel...

Non, les teufeurs , si vous les écoutez, sont des persécutés.
Exactement comme les gentils agriculteurs qui sont, eux aussi, selon eux, et leurs amis, des oubliés, persécutés, etc...
La réalité ?
Les teufeurs qui font des occupations sauvages de champs et les agriculteurs ceux qui font des blocages sauvages de routes sont des hors la loi .
Et tous , quand ils seront arrêtés , passeront un jour ou l'autre devant l'autorité judiciaire pour être jugé et condamné s'ils doivent l'être.

Le vrai problème est d'être en dehors des lois, pas d'être teufeur ou agriculteur.

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Gasoline le 11/05/2026 à 11:28
Bgl a écrit le 10/05/2026 à 20h17

Comme toujours, ils n’ont qu’un mot en tête DES SOUS ,ENCORE DES ,TOUJOURS PLUS DE PRIMES.
Leurs gros tracteurs hé leurs servent plus qu’à bloquer les routes (CAR BIEN TROP GROS POUR LEUR EXPLOITATION)
DES GROS TRACTEURS EN PLUS PAYÉS A MOITIE AGEC NOS IMPOTS !

Ils disent que les carburants sont trop chères mais ils viennent circuler en ville et sur l'autoroute au lieu de s'en servir pour leur métier.
Moi pas comprendre cette action qui pénalise les autres usagers qui n'ont pas droit aux aides multiples.

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justice à deux vitesses le 11/05/2026 à 10:11

En France on laisse quarante mille teufeurs se droguer, vendre de la drogue, détruire des récoltes et poluer une région mais si un agriculteurs essaye de manifester, la répression est sans appel...

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bgl le 11/05/2026 à 07:36
Bgl a écrit le 11/05/2026 à 06h54

Et marre des incapables comme vous qui n’avez qu’un seul but foutre le bordel pour prendre le pouvoir par la force !

Erreur ma réponse etait destiné à :
Vous vous réveillez quand les français.

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Bgl le 11/05/2026 à 06:54
bien d'accord a écrit le 10/05/2026 à 17h01

NON !
Marre de ces CGTistes qui prennent tout le monde en otage.
Marre des gauchistes qui passent leur temps à tout bloquer !

Et marre des incapables comme vous qui n’avez qu’un seul but foutre le bordel pour prendre le pouvoir par la force !

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rigolo le 11/05/2026 à 05:49

Les préfectures verrouillent aussi les champs agricoles quand des milliers de crasseux arrivent faire des raves illégales?

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ttKC69 le 11/05/2026 à 00:18
Oui là ce serait trop a écrit le 10/05/2026 à 12h31

On soutient les agriculteurs français, mais les automobilistes ont déjà dégusté grave avec le blocage total précédent à Pierre-Bénite.

Récidivez et là perso je vais commencer par avoir idée de boycotter mes achats de produits agricoles français et même très locaux souvent...

Faut pas pousser et vouloir faire payer aux autres ses propres problèmes plus que de mesure...

Si c'est bloqué lundi je cesse d'acheter local déjà pour un bon moment.

Dégoûter ses propres soutiens, faut le faire...

Il ne faut pas faire d'amalgame entre tous les agriculteurs. Ici c'est uniquement la coordination rurale (proche du RN) qui souhaite réaliser ces blocages.

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Totorototo le 10/05/2026 à 23:08
Oui là ce serait trop a écrit le 10/05/2026 à 12h31

On soutient les agriculteurs français, mais les automobilistes ont déjà dégusté grave avec le blocage total précédent à Pierre-Bénite.

Récidivez et là perso je vais commencer par avoir idée de boycotter mes achats de produits agricoles français et même très locaux souvent...

Faut pas pousser et vouloir faire payer aux autres ses propres problèmes plus que de mesure...

Si c'est bloqué lundi je cesse d'acheter local déjà pour un bon moment.

Dégoûter ses propres soutiens, faut le faire...

Pareil.
Raz le bol d'être pris pour 1 imbécile ; on a tous des problèmes et on ne bloque les autres professions pour autant.
Avoir le soutien du FN, de Wauquiez et de Guilloto ne doit pas donné tous les droits à ces paysans.

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Totorototo le 10/05/2026 à 23:05
Bravo ! a écrit le 10/05/2026 à 17h34

Merci M. le préfet de lutter contre les rodéos urbains ! Et j'ai hâte de voir M. Oliver demander aux responsables de nettoyer les dégradations dont ces paysans sont coutumiers

Oliver va faire 1 vidéo !

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1936 le 10/05/2026 à 21:44

60% des revenus avant impôt des agriculteurs viennent directement de la PAC.
Il faut qu'ils deviennent fonctionnaires une bonne fois pour toute !

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L'amande c'est bon mais le 10/05/2026 à 20:24
Calahann a écrit le 10/05/2026 à 18h07

La Coordination Rurale est très proche du RN et des nationalistes . Ce n'est clairement pas étonnant que ces agriculteurs véreux et énervés vont faire du désordre.
Faut vraiment les mettre à l'amande .

Il faudra aussi leur fournir des truites parce que c'est excellent avec des amandes .. 😋

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Bgl le 10/05/2026 à 20:17

Comme toujours, ils n’ont qu’un mot en tête DES SOUS ,ENCORE DES ,TOUJOURS PLUS DE PRIMES.
Leurs gros tracteurs hé leurs servent plus qu’à bloquer les routes (CAR BIEN TROP GROS POUR LEUR EXPLOITATION)
DES GROS TRACTEURS EN PLUS PAYÉS A MOITIE AGEC NOS IMPOTS !

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Dok ki ? le 10/05/2026 à 19:49

A quoi ça sert de bloquer en France ?C'est le détroit d'Ormuz qui est bloqué et le détroit d'Ormuz n'est pas à Lyon.

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Solidarité 69 le 10/05/2026 à 19:29

Le macronisme va dans ce cadre là montrer sa force, soyez en sûr.

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Pilou69 le 10/05/2026 à 19:26

Dommage que la préfecture je fasse pas pareil pour les mariages qui bloquent le perif, les rues, etc avec leur voitures de luxe, leurs drapeaux nord africain...
Plus facile de s'en prendre aux agriculteurs !
Ah oui c'est vrai la paix sociale des banlieues...

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Bellota le 10/05/2026 à 18:35
Calahann a écrit le 10/05/2026 à 18h07

La Coordination Rurale est très proche du RN et des nationalistes . Ce n'est clairement pas étonnant que ces agriculteurs véreux et énervés vont faire du désordre.
Faut vraiment les mettre à l'amande .

Comme les tarés de la rave party de la semaine dernière ?

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Calahann le 10/05/2026 à 18:07

La Coordination Rurale est très proche du RN et des nationalistes . Ce n'est clairement pas étonnant que ces agriculteurs véreux et énervés vont faire du désordre.
Faut vraiment les mettre à l'amande .

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Bravo ! le 10/05/2026 à 17:34

Merci M. le préfet de lutter contre les rodéos urbains ! Et j'ai hâte de voir M. Oliver demander aux responsables de nettoyer les dégradations dont ces paysans sont coutumiers

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Emir le 10/05/2026 à 17:09
vous vous réveillez quand les Français? a écrit le 10/05/2026 à 12h54

Bloquons tout! Marre de ce gouvernement de merde 👌

Les pays du golfe ont leurs ambassadeurs ici

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bien d'accord le 10/05/2026 à 17:01
vous vous réveillez quand les Français? a écrit le 10/05/2026 à 12h54

Bloquons tout! Marre de ce gouvernement de merde 👌

NON !
Marre de ces CGTistes qui prennent tout le monde en otage.
Marre des gauchistes qui passent leur temps à tout bloquer !

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vous vous réveillez quand les Français? le 10/05/2026 à 12:54

Bloquons tout! Marre de ce gouvernement de merde 👌

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Ex Précisions le 10/05/2026 à 12:49

Ils font ch... à toujours "bloquer", là tout le monde est concerné.
Ils veulent comme d'habitude demander encore plus d'aides à l'État...
Ils vont bouffer combien d'hectolitres de carburants pour quelque chose qui ne sert à rien ??

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moi le 10/05/2026 à 12:38

bouhhh les méchants travailleurs qui en on marre de se faire plumer, ils sont ou les autres??? ils font le plein pour pouvoir aller bosser???

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Oui là ce serait trop le 10/05/2026 à 12:31

On soutient les agriculteurs français, mais les automobilistes ont déjà dégusté grave avec le blocage total précédent à Pierre-Bénite.

Récidivez et là perso je vais commencer par avoir idée de boycotter mes achats de produits agricoles français et même très locaux souvent...

Faut pas pousser et vouloir faire payer aux autres ses propres problèmes plus que de mesure...

Si c'est bloqué lundi je cesse d'acheter local déjà pour un bon moment.

Dégoûter ses propres soutiens, faut le faire...

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