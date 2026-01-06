Social

Agriculteurs en colère : la M7 toujours coupée au sud de Lyon, matinée noire sur les routes

Agriculteurs en colère : la M7 toujours coupée au sud de Lyon, matinée noire sur les routes
LyonMag

C'est le retour, comme promis, des agriculteurs en colère.

10h50 : La M7 reste toutefois totalement coupée dans les deux sens au niveau de Pierre-Bénite, où les agriculteurs campent toujours à l’entrée sud de Lyon.

10h30 : La préfecture annonce la levée des restrictions de circulation aux péages de Chanas et de Saint-Quentin-Fallavier. Les axes A43 et A7 sont de nouveau accessibles dans le Nord-Isère.

Mise à jour le 6 janvier à 9h27 – Après l’heure de pointe, la situation commence à s’améliorer sur les axes secondaires. Les temps de trajet diminuent progressivement, notamment entre Gerland et le musée des Confluences.

Mise à jour le 6 janvier à 8h15 – Le secteur de Gerland est saturé. Plus de 50 minutes sont nécessaires pour relier le périphérique sud au pont Pasteur via l’avenue Tony-Garnier.

Mise à jour le 6 janvier à 8h : Comme promis, les agriculteurs ont passé la nuit dans leur campement improvisé sur la M7. L'axe reste coupé à la circulation dans les deux sens ce mardi au niveau de Pierre-Bénite. Le réseau secondaire est fortement encombré au sud de Lyon après les fermetures de l’A7 et de la M7. Il faut près de 50 minutes depuis Brignais et plus de 40 minutes depuis Irigny pour rejoindre la Confluence.

Mise à jour à 18h : Les agriculteurs ne lèveront pas le camp ce lundi soir. La M7 restera bloquée toute la nuit. L'axe sera donc de nouveau fermé mardi matin.

Mise à jour à 11h30 : La M7 est désormais bloquée par les agriculteurs au niveau de Pierre-Bénite. Les tracteurs et les manifestants se sont installés dans les deux sens, coupant totalement la circulation. Un barnum a été installé comme en 2024, signe que le blocage pourrait durer plusieurs jours si le gouvernement ne parvient pas à mener des négociations fructueuses avec leurs représentants.

Mise à jour à 10h : Une cinquantaine d'agriculteurs bloquent le noeud A450/M7.

Mise à jour lundi à 8h : Comme prévu, le cortège de tracteurs rassemblé à Brignais a pris la direction de la M7 en empruntant l'A450. D'importants ralentissements sont en cours dans le secteur. Vingt-deux tracteurs sont recensés. Et un second cortège est prévu au départ de Solaize à 9h45.

Les autorités s'attendent à de fortes perturbations sur la jonction A450/A7 mais rappellent que des déviations ont été prévues pour éviter que Lyon ne soit bloquée.

Article initial : Ce lundi, de nombreuses manifestations auront lieu partout en France, et l'agglomération lyonnaise n'y échappera pas.

C'est une habitude, les agriculteurs rhodaniens en colère ciblent désormais la M7 à hauteur de Pierre-Bénite. C'est là qu'ils mèneront leur action peu après 6h30, après s'être réunis à Brignais.

"De très fortes perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A7, l’A450, la route M7, le réseau secondaire", prévient déjà la préfecture du Rhône.

Les déviations suivantes seront mises en œuvre via la sortie 3 de la M7, la bretelle à l’A450 depuis l’A7 ou la sortie 5 de l’A450 en direction de l’A7.

Pour traverser l’agglomération, les usagers de la route doivent privilégier l’autoroute A46.

Les automobilistes sont appelés à anticiper ou à reporter leurs déplacements dans le secteur ou à privilégier un autre mode de transport.

Le blocage de la M7 est appelé à durer, puisque les manifestants qui dénoncent la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire ou encore le Mercosur prévoient d'installer un campement sur place, afin de se relayer jour et nuit afin d'éviter son démantèlement. Il y a deux ans, l'autoroute avait ainsi été totalement bloquée quelques jours.

agriculteurs en colère

avatar
Tractor le 06/01/2026 à 14:17
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 05/01/2026 à 19h48

Pourquoi les agriculteurs des autres pays de l'Union européenne ne font ni blocages, ni de manifestations ? Car ils sont intelligents et courageux, ces mêmes agriculteurs détestant emmerder les populations locales.

Il va falloir penser sérieusement à sortir de votre trou et/ou vous documenter sérieusement...

Signaler Répondre
avatar
caillou le 06/01/2026 à 13:57

Marre de ces princes de la campagne ils imposent le désordre comme valeur démocratique avec des tracteurs de 300 CV ..qui bien sûr cultivent pas les légumes ...

Signaler Répondre
avatar
Mouarf le 06/01/2026 à 13:26
Jogo a écrit le 06/01/2026 à 09h31

Bloquez tout on est avec vous et on emmerde le gouvernement qui se fout de nous depuis des années....

"...on..." ?

Signaler Répondre
avatar
caillou le 06/01/2026 à 13:07

Simplement honte de ces extrémistes ..ils ne sont que des patrons ...

Signaler Répondre
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 06/01/2026 à 11:22

Savez vous qu'un agriculteur se suicide tous les deux jours , mais il semble qu'il en reste pour nous bloquer les routes. Pauvre France

Signaler Répondre
avatar
QI d'huître le 06/01/2026 à 11:10

Même les syndicats les plus vindicatifs ne bloquent pas les accès aux hôpitaux !

Courage à celles et ceux qui ayant des examens, consultations, interventions, chimios ou autres prévus au CHU Lyon Sud ces jours...

Signaler Répondre
avatar
Jogo le 06/01/2026 à 09:31

Bloquez tout on est avec vous et on emmerde le gouvernement qui se fout de nous depuis des années....

Signaler Répondre
avatar
Pas du tout le 06/01/2026 à 09:08

Emmerder des gens qui travaillent ou vont à l'hôpital Lyon sud prouvent qu'ils n'ont aucun courage

Signaler Répondre
avatar
HardRockeuse le 06/01/2026 à 08:40
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 05/01/2026 à 19h48

Pourquoi les agriculteurs des autres pays de l'Union européenne ne font ni blocages, ni de manifestations ? Car ils sont intelligents et courageux, ces mêmes agriculteurs détestant emmerder les populations locales.

tu délires

Signaler Répondre
avatar
J'adore !!! le 06/01/2026 à 07:25

Les profs et la SNCF voient ce que c'est d'être emm... à longueur d'année par les grêves.
J'adore !
Courage les gars ! Une majorité de Français son derrière vous 👍

Signaler Répondre
avatar
Bidon le 05/01/2026 à 23:17
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 05/01/2026 à 19h48

Pourquoi les agriculteurs des autres pays de l'Union européenne ne font ni blocages, ni de manifestations ? Car ils sont intelligents et courageux, ces mêmes agriculteurs détestant emmerder les populations locales.

C'est complètement faux ce que tu racontes, ce qu'il faut pas lire comme conneries

Signaler Répondre
avatar
happy new years 2026 le 05/01/2026 à 22:15

Les agriculteurs Corses sont en route pour Paris. Après avoir embarqué en ferry, les tracteurs se dirigent vers la capitale.

Signaler Répondre
avatar
lyon le point de depart le 05/01/2026 à 22:06

Lyon sera le point de départ de la révolution en France il faut bloquer tout la vie est chère impossible de faire les courses se chauffer et se soigner tout le monde dans rue à bas l’extrême droit et leur nouveau amis

Signaler Répondre
avatar
caillou le 05/01/2026 à 20:21

Ils vendent du surgelé ...les bourrins

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 05/01/2026 à 19:48

Pourquoi les agriculteurs des autres pays de l'Union européenne ne font ni blocages, ni de manifestations ? Car ils sont intelligents et courageux, ces mêmes agriculteurs détestant emmerder les populations locales.

Signaler Répondre
avatar
Monsieur Crotte le 05/01/2026 à 19:32

D'accord ils ont l 'habitude d'être dehors, mais la ils vont se les geler 1,2,3 jours
Puis ils rentreront vite à la maison !

Signaler Répondre
avatar
Roger Agri le 05/01/2026 à 19:29

les gars demain vin chaud pour tout le monde rond point Solaize
Gigi amène la bière

Signaler Répondre
avatar
Louis le Franc le 05/01/2026 à 19:19

agriculteurs... le RN ne vous aime pas, ne vous soutient... lisez les commentaires sur ce forum

Signaler Répondre
avatar
sans surprise le 05/01/2026 à 19:18

l extrême droite n'aime pas ses agriculteurs.. menteur et hypocrite... Ils ne les soutiennent pas

Signaler Répondre
avatar
johnny le 05/01/2026 à 19:13

Comment faire chié les gens qui bossent

Signaler Répondre
avatar
NEXT le 05/01/2026 à 19:11
Jacques3 a écrit le 05/01/2026 à 18h15

Vous en fabriquez, vous, des tracteurs français ? Elle est trop bonne celle-là.

Leurs tracteurs ne sont pas français, leurs pesticides ne sont pas français, leurs semis ne sont pas françaic, leurs main oeuvre "non déclaré" n'est pas française.....

Mais il faudrait que les français payent le prix fort pour qu'ils puissent continuer leurs business !

Signaler Répondre
avatar
NEXT le 05/01/2026 à 19:09
Jacques3 a écrit le 05/01/2026 à 18h15

Vous en fabriquez, vous, des tracteurs français ? Elle est trop bonne celle-là.

Il y en avait, avant que les cultos les laissent crever

Signaler Répondre
avatar
J6 le 05/01/2026 à 19:09

Soutien indéfectible

Signaler Répondre
avatar
Mercopasûr le 05/01/2026 à 18:55

Ils ont raison!! ils manifestent pour quoi déjà ?

Signaler Répondre
avatar
Jacques3 le 05/01/2026 à 18:15
J'espère au moins qu'ils roulent tous avec du matériel français a écrit le 05/01/2026 à 12h46

Pour des défenseurs du tout français que je n'en vois pas un qui roule avec du matériel américain ... oh, c'est rigolo de ce que j'en ai vu les 2 tiers ne roulent pas français.
Arrêtez de vous foutre de nous les paysans et Arrêtez de demander le beurre et l'argent du beurre.
Vous êtes responsables comme les autres.

Vous en fabriquez, vous, des tracteurs français ? Elle est trop bonne celle-là.

Signaler Répondre
avatar
Massey Fergusson c'est européen peut-être ? le 05/01/2026 à 16:53
Tractor a écrit le 05/01/2026 à 13h06

Avant de raconter n'importe quoi, renseignez vous !
Le dernier constructeur français de tracteurs agricoles était Renault.
La division Renault Agriculture, qui produisait des tracteurs depuis 1918, a été progressivement vendue au constructeur allemand CLAAS à partir de 2003, puis 100 % intégrée à Claas en 2008.

Ils ont tué Renault en achetant américain ... si au moins ils avaient un peu l'esprit européen on verrait du Class partout.
Par contre ils sont bienheureux de toucher les aides européennes.
Arrêtez de les défendre pour tout et n'importe quoi.

Signaler Répondre
avatar
Toujours les mêmes qui trinquent le 05/01/2026 à 16:38

Je comprends pas leurs actions...
Si j'ai un conflit avec une administration je peux bloquer ma rue avec ma voiture et emmerder ainsi tout mon quartier ?
Est ce qu'ils ont pensé aux patients qui avaient rdv à Lyon Sud pour leur chimio et à ceux qui avaient un entretien d'embauche...?

Signaler Répondre
avatar
Bibi69 le 05/01/2026 à 15:54

Meme si je comprends leurs situation et leurs craintes, j'ai du mal à comprendre pourquoi se sont encore les salaries qui subissent. Pour chaque conflit, à nous la galère... bloquer donc l'approvisionnement des "cantines" du senat et du parlement. Ainsi nos chers elus pourront justifier de leus frais et faire fonctionner les commerçants et restaurateurs alentours....

Signaler Répondre
avatar
fruits durables le 05/01/2026 à 15:42
raleur a écrit le 05/01/2026 à 15h18

je ne vois pas quel producteur accepterait de donner ses produits à une société qui 1 an après lui Dara tiens voila je les ai vendu à ce prix, au fait l’an prochain il m’en faudra 5% de plus pour le même prix!
ben si le paysan,il n’a pas le choix sinon la marchandise lui reste sur les bras

Ça ne pourrit plus donc plus de casse, plus d'obligation de vendre à prix bas pour écouler rapidement le stock, tout le monde peut dire merci aux agronomistes sauf producteurs et consommateurs, il est là le vrai problème de l'agriculture française.

Signaler Répondre
avatar
NEXT le 05/01/2026 à 15:20

Coupez leur la PAC, ça va les calmer

Signaler Répondre
avatar
raleur le 05/01/2026 à 15:18

je ne vois pas quel producteur accepterait de donner ses produits à une société qui 1 an après lui Dara tiens voila je les ai vendu à ce prix, au fait l’an prochain il m’en faudra 5% de plus pour le même prix!
ben si le paysan,il n’a pas le choix sinon la marchandise lui reste sur les bras

Signaler Répondre
avatar
Vache à lait le 05/01/2026 à 14:37

Mais vends tes terrains, vends tes terrains bordel !

Signaler Répondre
avatar
Antigaucho le 05/01/2026 à 14:30

Ils sont agriculteurs de leur plein gré il me semble? L'agriculture a des contraintes mais évidemment, eux ne veulent pas en entendre parler !
Quand je suis en désaccord avec telle ou telle chose je ne vais pas faire c... ces paysans dans leurs cours de fermes ou dans leurs champs !
Alors laissez les gens qui ont besoin d'aller travailler de pouvoir circuler librement. Ces fermiers prennent les gens en otage c'est inadmissible. Sous prétexte de quoi en plus? Trop de contraintes? Ils vont me faire pleurer !! Quelle profession n'en n'a pas ?
Aucun soutien à cette action. Allez bosser !!! Le c... assis dans un tracteur c'est plutôt tranquille !!

Signaler Répondre
avatar
Dehors les faux écolos ! le 05/01/2026 à 14:28

Où sont les écologistes pour soutenir les paysans ? C'est vrai. On ne les entend pas parce que les bobos écolos qui roulent en Tesla se fichent des bouseux et des travailleurs. Ils s'enrichissent en faisant culpabiliser les autres.

Signaler Répondre
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 05/01/2026 à 13:09

C’est toujours la faute des autres avec les macronistes. Doucet, à Lyon, a réduit la dette de la ville très fortement ce que n’ont jamais fait la droite ou la bande à Collomb. Si c’est ça être irresponsable alors vive l’irresponsabilité.
Bloquer notre pays le fera avancer ?
Les grévistes protestent et critiquent alors que c’est eux qui profitent le mieux de notre système ..et ils produisent de la merde

Signaler Répondre
avatar
Tractor le 05/01/2026 à 13:06
J'espère au moins qu'ils roulent tous avec du matériel français a écrit le 05/01/2026 à 12h46

Pour des défenseurs du tout français que je n'en vois pas un qui roule avec du matériel américain ... oh, c'est rigolo de ce que j'en ai vu les 2 tiers ne roulent pas français.
Arrêtez de vous foutre de nous les paysans et Arrêtez de demander le beurre et l'argent du beurre.
Vous êtes responsables comme les autres.

Avant de raconter n'importe quoi, renseignez vous !
Le dernier constructeur français de tracteurs agricoles était Renault.
La division Renault Agriculture, qui produisait des tracteurs depuis 1918, a été progressivement vendue au constructeur allemand CLAAS à partir de 2003, puis 100 % intégrée à Claas en 2008.

Signaler Répondre
avatar
Piccanha le 05/01/2026 à 12:57
Moua a écrit le 05/01/2026 à 08h58

Tu fais quoi comme travail toi ?
Tranquille au chaud l'hiver dans un bureau bien climatisé pour l'été et après tu viens expliquer ce qui est bien pour les autres j'imagine ....
Ils ont choisi un métier utile eux , pas de crever sous les normes , et si tous les agriculteurs changent de boulot comme tu le suggère , tu vas bouffer quoi ? De la merde importée , des racines ou du quinoa d'écolo ......

Le faux-filet de boeuf brésilien est excellent du gras autour et dans la chair, j'ai eu l'occasion d'en goûter au Portugal un produit d'une qualité exceptionnelle...C'est vous qui faites de la merde avec votre course au rendement aidés des agro-scientifiques français,intellectuels à deux balles de me deux, on ne mange plus que de la merde dans ce pays dixit jean-Pierre Koff.

Signaler Répondre
avatar
front national le 05/01/2026 à 12:46

Moi demain je bloque le tunnel de Fourvière
Je veux du papier toilette a la vanille au bureau

Signaler Répondre
avatar
J'espère au moins qu'ils roulent tous avec du matériel français le 05/01/2026 à 12:46

Pour des défenseurs du tout français que je n'en vois pas un qui roule avec du matériel américain ... oh, c'est rigolo de ce que j'en ai vu les 2 tiers ne roulent pas français.
Arrêtez de vous foutre de nous les paysans et Arrêtez de demander le beurre et l'argent du beurre.
Vous êtes responsables comme les autres.

Signaler Répondre
avatar
C est vrai que ... le 05/01/2026 à 12:40
soutien total de la gauche a écrit le 05/01/2026 à 03h34

la gauche soutient totalement le mouvement des agriculteurs bloqués tout le changement se gagnera par la rue ne compter pas sur l’extrême droite ou Aulas pour avoir un soutien l’extrême droite dans parlement européen son absent et en France jouent la division du pays

Aulas et le parlement Européen...il fallait oser la sortir celle la!
Reste bien a gauche ...ils en prennent des comme toi ....y en a même qui deviennent chefs !

Signaler Répondre
avatar
caillou le 05/01/2026 à 12:32

Sud la préfecture arrêté ces irréductibles blaireaux ...on travaille aussi dans toutes les conditions ...le malheur de la chimie en est la triste preuve .

Signaler Répondre
avatar
Bob le 05/01/2026 à 12:27
Anti-Kons a écrit le 05/01/2026 à 08h29

Dommage que vous ne mettiez pas autant d'énergie à critiquer les mouvements des fonctionnaires qui pourrissent la vie des gens uniquement pour leurs revendications salariales ...

Subventions à flots continus, déclarations fiscales à l'emporte pièce, pesticides, syndicats d'origine pétainiste, ultralibéral mais lois de la concurrence... pour les autres !
Pire que les fonctionnaires : les agriculteurs !

Signaler Répondre
avatar
La raison le 05/01/2026 à 12:25

Allez les bof rentre chez vous

Signaler Répondre
avatar
caillou le 05/01/2026 à 11:42
Moua a écrit le 05/01/2026 à 08h58

Tu fais quoi comme travail toi ?
Tranquille au chaud l'hiver dans un bureau bien climatisé pour l'été et après tu viens expliquer ce qui est bien pour les autres j'imagine ....
Ils ont choisi un métier utile eux , pas de crever sous les normes , et si tous les agriculteurs changent de boulot comme tu le suggère , tu vas bouffer quoi ? De la merde importée , des racines ou du quinoa d'écolo ......

Les produits chimiques les tuent mais ils veulent les utiliser aller comprendre

Signaler Répondre
avatar
caillou le 05/01/2026 à 11:37

22 blaireaux extrémistes qui luttent a arme égale avec des états ...

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 05/01/2026 à 11:12
Consommateurs a écrit le 04/01/2026 à 21h40

Le seul soutien utile que l’on puisse leur apporter, c’est en tant que client et acheteur. C’est nous qui tenons la solution. Eux ne souhaitent qu’une seule chose, nous vendre le produit de leur travail.

Seuls les paysans français manifestent et/ou font des blocages. Les paysans des autres pays de l'Union Européenne ne râlent pas, ne brûlent ni pneus ni palettes, ne dégradent pas les chaussés, respectent les populations locales.
Que les ploucs français la mettent en veilleuse, fassent preuve d'intelligence, et se mettent au travail. Ils (ces ploucs français) se font hara-kiri avec leurs blocages.
Dorénavant, j'achèterai de la viande, des fruits et légumes venus d'autres pays de l'union européenne. Qui cherchent trouvent.

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 05/01/2026 à 11:05
Moua a écrit le 05/01/2026 à 08h58

Tu fais quoi comme travail toi ?
Tranquille au chaud l'hiver dans un bureau bien climatisé pour l'été et après tu viens expliquer ce qui est bien pour les autres j'imagine ....
Ils ont choisi un métier utile eux , pas de crever sous les normes , et si tous les agriculteurs changent de boulot comme tu le suggère , tu vas bouffer quoi ? De la merde importée , des racines ou du quinoa d'écolo ......

Je fais un métier qui me plaît, c'est mon choix, et je l'assume....
Ah, j'oubliais, mon job consiste à rouler très souvent.....

Signaler Répondre
avatar
Moua le 05/01/2026 à 08:58
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 05/01/2026 à 08h34

Ils ont voulu être agriculteurs ; ils doivent assurer leurs choix, avec avantages et inconvénients. S'ils ne sont pas contents de leurs sorts, qu'ils changent de jobs.

Tu fais quoi comme travail toi ?
Tranquille au chaud l'hiver dans un bureau bien climatisé pour l'été et après tu viens expliquer ce qui est bien pour les autres j'imagine ....
Ils ont choisi un métier utile eux , pas de crever sous les normes , et si tous les agriculteurs changent de boulot comme tu le suggère , tu vas bouffer quoi ? De la merde importée , des racines ou du quinoa d'écolo ......

Signaler Répondre
avatar
MGreg le 05/01/2026 à 08:36
Anti-Kons a écrit le 05/01/2026 à 08h29

Dommage que vous ne mettiez pas autant d'énergie à critiquer les mouvements des fonctionnaires qui pourrissent la vie des gens uniquement pour leurs revendications salariales ...

Heu .... si si , je fais pareil ... ;-) .... ne vous inquietez pas. Je pense que notre éducation nationale ne soufre pas de manque de moyens, mais de manque de résultats.

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 05/01/2026 à 08:34

Ils ont voulu être agriculteurs ; ils doivent assurer leurs choix, avec avantages et inconvénients. S'ils ne sont pas contents de leurs sorts, qu'ils changent de jobs.

Signaler Répondre

