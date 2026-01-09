"C'est vous qui avez raison" : le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au contact des agriculteurs à Lyon

Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a apporté son soutien à la profession qui manifeste partout en France depuis lundi, bloquant notamment la M7 au niveau de Pierre-Bénite.
"Ne doutez pas de votre action, c’est vous qui avez raison. Nous avons l’agriculture la plus vertueuse du monde et on ne peut pas vous empêcher de bien faire. La Région est à vos côtés dans cette mobilisation et notre porte sera toujours ouverte pour vous soutenir, vous aider à construire et vous permettre de mieux vous rémunérer", leur a déclaré Fabrice Pannekoucke, qui dispose du premier budget agricole de France avec la collectivité qu'il dirige.
Les agriculteurs de leur côté estiment ne pas avoir été suffisamment entendus par les services de l'Etat et pourraient faire durer leur blocage de la M7, et réaliser d'autres opérations en centre-ville de Lyon ces prochains jours. Emmanuel Macron avait pourtant déclaré jeudi que la France votera contre l'accord commercial avec le Mercosur à Bruxelles ce vendredi.
Ce Daday vient d’une lignee du Nord immensement riche.Signaler Répondre
Il n’ en n’a rien a fire des agriculteurs… sauf qu’ils votent pour lui!
Il est de la race des Judas menteurs et machiavéliques!!!!
Les LR savent de quel côté ils sont : sous la barre des 5% !Signaler Répondre
Tes couilles tomberont toutes seules quand tu boufferas la viande et ou les OGM du Mercosur, de plus un bon bain de lisier enlèverai ton odeur désagréable de citadin gâtéSignaler Répondre
Ah tiens la région qui fait du racolage au lieu de verser les subventions dû, il apprend vite de son mentorSignaler Répondre
Les agriculteurs me casse les couilles aller bloqué dans les campagnes liberté pour la m7Signaler Répondre
Les LR seront toujours aux côtés des agriculteurs.Signaler Répondre
On verra si les LR sont vraiment avec les agriculteurs en votant une mention de censure comme le RN devrait le faire..Signaler Répondre
sachant que la mesure sera adoptee...Signaler Répondre
Le Président Macron a dit qu'il votera contre.Signaler Répondre