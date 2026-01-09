"C'est vous qui avez raison" : le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au contact des agriculteurs à Lyon

Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a apporté son soutien à la profession qui manifeste partout en France depuis lundi, bloquant notamment la M7 au niveau de Pierre-Bénite.

"Ne doutez pas de votre action, c’est vous qui avez raison. Nous avons l’agriculture la plus vertueuse du monde et on ne peut pas vous empêcher de bien faire. La Région est à vos côtés dans cette mobilisation et notre porte sera toujours ouverte pour vous soutenir, vous aider à construire et vous permettre de mieux vous rémunérer", leur a déclaré Fabrice Pannekoucke, qui dispose du premier budget agricole de France avec la collectivité qu'il dirige.

Les agriculteurs de leur côté estiment ne pas avoir été suffisamment entendus par les services de l'Etat et pourraient faire durer leur blocage de la M7, et réaliser d'autres opérations en centre-ville de Lyon ces prochains jours. Emmanuel Macron avait pourtant déclaré jeudi que la France votera contre l'accord commercial avec le Mercosur à Bruxelles ce vendredi.