Politique

"C'est vous qui avez raison" : le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au contact des agriculteurs à Lyon

Ce jeudi soir, Fabrice Pannekoucke est venu à la rencontre des agriculteurs rassemblés devant la préfecture du Rhône à Lyon.

Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a apporté son soutien à la profession qui manifeste partout en France depuis lundi, bloquant notamment la M7 au niveau de Pierre-Bénite.

"Ne doutez pas de votre action, c’est vous qui avez raison. Nous avons l’agriculture la plus vertueuse du monde et on ne peut pas vous empêcher de bien faire. La Région est à vos côtés dans cette mobilisation et notre porte sera toujours ouverte pour vous soutenir, vous aider à construire et vous permettre de mieux vous rémunérer", leur a déclaré Fabrice Pannekoucke, qui dispose du premier budget agricole de France avec la collectivité qu'il dirige.

Les agriculteurs de leur côté estiment ne pas avoir été suffisamment entendus par les services de l'Etat et pourraient faire durer leur blocage de la M7, et réaliser d'autres opérations en centre-ville de Lyon ces prochains jours. Emmanuel Macron avait pourtant déclaré jeudi que la France votera contre l'accord commercial avec le Mercosur à Bruxelles ce vendredi.

9 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ne vous y trompez pas le 09/01/2026 à 11:05

Ce Daday vient d’une lignee du Nord immensement riche.
Il n’ en n’a rien a fire des agriculteurs… sauf qu’ils votent pour lui!
Il est de la race des Judas menteurs et machiavéliques!!!!


avatar
Jpp le 09/01/2026 à 10:50
Gabrielle Marie a écrit le 09/01/2026 à 08h53

Les LR seront toujours aux côtés des agriculteurs.

Les LR savent de quel côté ils sont : sous la barre des 5% !


avatar
Beru07 le 09/01/2026 à 10:24
front national a écrit le 09/01/2026 à 09h03

Les agriculteurs me casse les couilles aller bloqué dans les campagnes liberté pour la m7

Tes couilles tomberont toutes seules quand tu boufferas la viande et ou les OGM du Mercosur, de plus un bon bain de lisier enlèverai ton odeur désagréable de citadin gâté


avatar
Election le 09/01/2026 à 09:17

Ah tiens la région qui fait du racolage au lieu de verser les subventions dû, il apprend vite de son mentor


avatar
front national le 09/01/2026 à 09:03

Les agriculteurs me casse les couilles aller bloqué dans les campagnes liberté pour la m7


avatar
Gabrielle Marie le 09/01/2026 à 08:53
bobo69 a écrit le 09/01/2026 à 08h01

On verra si les LR sont vraiment avec les agriculteurs en votant une mention de censure comme le RN devrait le faire..

Les LR seront toujours aux côtés des agriculteurs.


avatar
bobo69 le 09/01/2026 à 08:01

On verra si les LR sont vraiment avec les agriculteurs en votant une mention de censure comme le RN devrait le faire..


avatar
à vaincre sans peril on triomphe sans gloire le 09/01/2026 à 07:07
et alors ! a écrit le 09/01/2026 à 06h54

Le Président Macron a dit qu'il votera contre.

sachant que la mesure sera adoptee...


avatar
et alors ! le 09/01/2026 à 06:54

Le Président Macron a dit qu'il votera contre.



