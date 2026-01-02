La rentrée sera synonyme de perturbations sur les routes ce lundi. La Coordination Rurale appelle à une nouvelle mobilisation des agriculteurs. "Stop à l’abattage total des cheptels, au Mercosur, aux hausses des matières premières, ouverture d’un moratoire sur les phytos", peut-on lire sur un tract du syndicat agricole qui appelle la profession à bloquer la M7 à Pierre-Bénite à compter du lundi 5 janvier.
Un premier rassemblement est annoncé dès 5 heures du matin au niveau du magasin de producteurs Uniferme au rond-point du Pont Rompu, à Mornant. Une seconde manifestation partira à 6h30 des Sept Chemins et prendra la direction de l’entrée de l’A450 à Brignais.
"Nous ne lâcherons !", assure la Coordination Rurale qui appelle à d’autres rassemblements sur tout le pays en ce début d’année 2026. Pour rappel, les agriculteurs avaient déjà manifesté à Lyon le 18 décembre dernier. Ils étaient 400 à se retrouver sur la place Jean Macé avant de s’élancer avec une quinzaine de tracteurs en direction de la préfecture du Rhône où une délégation avait été reçue sur place.
De tout cœur avec euxSignaler Répondre
Et Bonne Année