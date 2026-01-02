La rentrée sera synonyme de perturbations sur les routes ce lundi. La Coordination Rurale appelle à une nouvelle mobilisation des agriculteurs. "Stop à l’abattage total des cheptels, au Mercosur, aux hausses des matières premières, ouverture d’un moratoire sur les phytos", peut-on lire sur un tract du syndicat agricole qui appelle la profession à bloquer la M7 à Pierre-Bénite à compter du lundi 5 janvier.

Un premier rassemblement est annoncé dès 5 heures du matin au niveau du magasin de producteurs Uniferme au rond-point du Pont Rompu, à Mornant. Une seconde manifestation partira à 6h30 des Sept Chemins et prendra la direction de l’entrée de l’A450 à Brignais.

"Nous ne lâcherons !", assure la Coordination Rurale qui appelle à d’autres rassemblements sur tout le pays en ce début d’année 2026. Pour rappel, les agriculteurs avaient déjà manifesté à Lyon le 18 décembre dernier. Ils étaient 400 à se retrouver sur la place Jean Macé avant de s’élancer avec une quinzaine de tracteurs en direction de la préfecture du Rhône où une délégation avait été reçue sur place.