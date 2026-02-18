Faits Divers

Mort de Quentin Deranque à Lyon : garde à vue prolongée pour les neuf suspects interpellés mardi soir

Les interpellations se succèdent.

Mise à jour à 19h15 : Les gardes à vue des 9 personnes interpellées mardi soir ont été prolongées de 24h, a annoncé le parquet de Lyon.

Mise à jour 16h40 : Nous apprenons qu'un deuxième assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault figure parmi les personnes placées en garde à vue.

Mise à jour (18/02 à 10h00) : Deux nouvelles interpellations ont été réalisées ce mercredi matin à Saint-Priest, dans le Rhône, portant à onze le nombre total de suspects actuellement en garde à vue dans l’enquête sur le lynchage mortel de Quentin, survenu le 12 février à Lyon.

Selon les informations du Parisien, confirmées par le parquet de Lyon, les personnes entendues sont désormais au nombre de onze – huit hommes et trois femmes. Parmi les derniers interpellés figure Guillaume A., présenté comme un membre actif de la Jeune Garde antifasciste, mouvement dissous par le ministère de l’Intérieur en juin 2025 et déjà au centre des soupçons dans ce dossier. Une femme présente à ses côtés lors de l’intervention policière a également été placée en garde à vue.

Mise à jour (17/02 à 21h50) :  Au total, neuf personnes ont été arrêtées ce mardi soir (7 hommes et 2 femmes). Les interpellations ont eu lieu dans la région lyonnaise, mais aussi dans la Drôme, l’Aisne, l’Isère, la Haute-Loire.

Les enquêteurs chercheraient désormais à mettre la main sur une vingtaine d’individus au total. Les interpellations pourraient ainsi se poursuivre dans les heures à venir.

Article initial (17/02 à 18h37) : D’après une source proche du dossier, quatre personnes suspectées d’avoir participé au passage à tabac mortel de Quentin Deranque ont été interpellées ce mardi peu après 18h, rapporte BMTV.

Il s'agirait de quatre hommes d'une vingtaine d'années. Jacques-Elie Favrot, l’assistant parlementaire LFI de Raphaël Arnault fait partie des personnes interpellées. Un autre proche du député LFI et de la Jeune Garde a été placé en garde à vue. Il s'agit d'Adrian Besseyre.

Pour rappel, cinq hommes et une femme avaient été identifiés par les enquêteurs dans le cadre des investigations portant sur les violences commises le 12 février à Lyon. Tous seraient bel et bien d'ancien membre de la Jeune garde, organisation d’ultra-gauche dissoute en juin 2025. Ils sont soupçonnés d’avoir pris part à la scène la plus violente, celle durant laquelle la victime se trouvait au sol.

Une vidéo filmée par un riverain, diffusée par TF1 et authentifiée par la police, avait permis de visualiser plusieurs individus portant des coups alors que l’étudiant était déjà à terre.

L’enquête est ouverte pour "homicide volontaire" et "association de malfaiteurs". Les enquêteurs travaillent notamment à déterminer précisément le rôle de chacun des protagonistes, apparus masqués sur les images.

Depuis ce week-end, de nombreux noms, visages et rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, alimentant les spéculations autour de l’identité des suspects.

Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités individuelles dans cette affaire particulièrement sensible.

avatar
Onetwothreevivacorbas le 18/02/2026 à 19:40
Mdr ! a écrit le 18/02/2026 à 19h11

On va plier les facho, et la police va nous plier.. on va dérouiller, mais salement..
On va y aller quand même..

A Corbas ?

avatar
Why not le 18/02/2026 à 19:30

Du temps des romains à Lugdunum il y avait le théâtre des 3 gaules qui servait pour les combats et autres jeux du cirque. Pourquoi ne pas le réouvrir, mettre les ultras gauche et ultras droite. Ils s'entreturaient, ils seraient contents..... Et nous n'en parlerions plus

avatar
Assistant à Corbas le 18/02/2026 à 19:16

Il en avait combien d'assistants le champion ?
Ça devait bosser dur, pour être autant assisté.

avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 19:11
Mdr ! a écrit le 18/02/2026 à 17h33

Et nous les avons toujours vaincus..
L'extreme droite n'a jamais gagné dans la rue.

On va plier les facho, et la police va nous plier.. on va dérouiller, mais salement..
On va y aller quand même..

avatar
Anti gauchosphere le 18/02/2026 à 19:09
Loool a écrit le 18/02/2026 à 18h59

Des bons gars ces lfi. Et grâce à la macronie on en a plein a l assemblée

Ça ne sera bientôt plus qu'un souvenir....🤣

avatar
LFI marque l’histoire le 18/02/2026 à 19:08

Dans 20 ans, on parlera des insoumis comme étant les seuls qui n’auront rien lâché à la fascisation généralisée et accepté un génocide devant nos yeux
Du bon côté de l’histoire. Toujours.

avatar
Gui le 18/02/2026 à 19:07

Décidément la gauche française s'étant réuni sous la bannière Nupes et NFP est gangrené par les milices fasciste au sein de leur camps.

avatar
Loool le 18/02/2026 à 18:59

Des bons gars ces lfi. Et grâce à la macronie on en a plein a l assemblée

avatar
Marc72 le 18/02/2026 à 18:51

J'espère que la Justice soit faite et ans aucune " intervention extérieur " ces groupes d'extrême gauche sont des terroristes et ceux aussi qui la soutiennent

avatar
AntiLFI le 18/02/2026 à 18:46
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h13

Je n'approuve jamais la mort d'une quelconque personne. En revanche, j'ai un soutien inconditionnel à la LFI .
Côté ratonades ou lynchage, les tordus de la Traboule faisaient des excursions punitives à 60 personnes sur la descente des Pentes de la Cx-Rousse ou en ville à la recherche de victimes " étrangères " innocentes .
La LFI restera DEBOUT !

Oui, mais toi tu dois rester couché, et urtout prendre tes médocs.

avatar
NopasaranpendantmesRTT le 18/02/2026 à 18:29
Looool a écrit le 18/02/2026 à 18h05

De quel lynchage à mort parlez vous ?

C’était une simple bagarre comme il y en a des dizaines à Lyon entre ces mm groupes.

Le meurtre n’est pas considéré comme une bagarre. Ceux qui pensent le contraire sont des fachos. Quand bien même ils sont issus de la bourgeoisie et inscrits à sciences po.

avatar
Le héros du minitel lyonmag calahann le 18/02/2026 à 18:29
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h33

Ex P, voyons voyons, tu es toujours marrant avec tes pronostics racistes qui ne fonctionnent jamais.
La LFI est bien en place et elle le restera par la suite malgré la mort d'un p'tit facho .
Mais bon !

Une bien petite chose

avatar
Ma poule le 18/02/2026 à 18:28
Looool a écrit le 18/02/2026 à 18h05

De quel lynchage à mort parlez vous ?

C’était une simple bagarre comme il y en a des dizaines à Lyon entre ces mm groupes.

Ton idole le vieillard et toi êtes deux parfaits minables

avatar
AntiLFI le 18/02/2026 à 18:11
Looool a écrit le 18/02/2026 à 18h05

De quel lynchage à mort parlez vous ?

C’était une simple bagarre comme il y en a des dizaines à Lyon entre ces mm groupes.

Et de quel député on parle ? Zou, LFI dans le mur.

avatar
Looool le 18/02/2026 à 18:05
Concrètement ? a écrit le 18/02/2026 à 17h44

De quel petit facho vous parlez ?
Les violences fascistes et barbares se sont exprimées dans les rues de Lyon avec un lynchage à mort.

De quel lynchage à mort parlez vous ?

C’était une simple bagarre comme il y en a des dizaines à Lyon entre ces mm groupes.

avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 17:54
Cyrielle69 a écrit le 18/02/2026 à 17h49

Une image me hante: Un être humain est capable à coups de pieds de fracasser le crâne d'un autre être humain. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. C'est un problème de sauvagerie. Et entendre et lire que d'autres ont fait la même chose, cela montre que la civilisation est morte.

"cela montre que la civilisation est morte.".

Cela montre surtout, à mon humble avis, qu'une absence de répression de la violence ne permet pas de l'endiguer mais de l'accentuer.

avatar
Cyrielle69 le 18/02/2026 à 17:49

Une image me hante: Un être humain est capable à coups de pieds de fracasser le crâne d'un autre être humain. Ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. C'est un problème de sauvagerie. Et entendre et lire que d'autres ont fait la même chose, cela montre que la civilisation est morte.

avatar
Spectacle et strass le 18/02/2026 à 17:47

Il va falloir sortir le confetti lorsque JLM sera envoyé à la Santé pour sa peine bien justifiée. Je ne peux pas attendre en dégustant des yaourts probiotiques avant un pot de Flamby.

avatar
Concrètement ? le 18/02/2026 à 17:44
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h33

Ex P, voyons voyons, tu es toujours marrant avec tes pronostics racistes qui ne fonctionnent jamais.
La LFI est bien en place et elle le restera par la suite malgré la mort d'un p'tit facho .
Mais bon !

De quel petit facho vous parlez ?
Les violences fascistes et barbares se sont exprimées dans les rues de Lyon avec un lynchage à mort.

avatar
Je ne savais pas le 18/02/2026 à 17:40

Que mes impôts servaient à rémunérer des branleurs qui participent à des actions violentes , je pensais qu’ils ( ces mêmes branleurs ) oeuvraient dur au parlement !!!

avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 17:35
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h13

Je n'approuve jamais la mort d'une quelconque personne. En revanche, j'ai un soutien inconditionnel à la LFI .
Côté ratonades ou lynchage, les tordus de la Traboule faisaient des excursions punitives à 60 personnes sur la descente des Pentes de la Cx-Rousse ou en ville à la recherche de victimes " étrangères " innocentes .
La LFI restera DEBOUT !

« Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas » Charles DE GAULLE le 18 Juin 1940.

En tout cas, la flamme eux ils ne l'éteindront pas...

avatar
Calahann le 18/02/2026 à 17:33
Ex Précisions a écrit le 18/02/2026 à 17h13

Lfi va disparaitre en même temps que les écolos, cool...

Ex P, voyons voyons, tu es toujours marrant avec tes pronostics racistes qui ne fonctionnent jamais.
La LFI est bien en place et elle le restera par la suite malgré la mort d'un p'tit facho .
Mais bon !

avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 17:33
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h13

Je n'approuve jamais la mort d'une quelconque personne. En revanche, j'ai un soutien inconditionnel à la LFI .
Côté ratonades ou lynchage, les tordus de la Traboule faisaient des excursions punitives à 60 personnes sur la descente des Pentes de la Cx-Rousse ou en ville à la recherche de victimes " étrangères " innocentes .
La LFI restera DEBOUT !

Et nous les avons toujours vaincus..
L'extreme droite n'a jamais gagné dans la rue.

avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 17:29
Watt a écrit le 18/02/2026 à 17h00

Vous devriez plus écouter le discours des antifas qui ont tendance au contraire à justifier la mort de leurs opposants idéologique.

Bah des gauchistes ont fait de la merde, clairement.. et ils ont tué un homme..

Je suis de gauche moi-même, limite anar, je suis allé me taper aussi.. et je ne trouve pas d'excuse à ça.
On ne dérouille pas un homme au sol.
Je suis peut-être vieux hein...
Il faut punir, faire un exemple, sans pitié. C'est la "gauche" qui le dit.

avatar
en toute logique... le 18/02/2026 à 17:27
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h13

Je n'approuve jamais la mort d'une quelconque personne. En revanche, j'ai un soutien inconditionnel à la LFI .
Côté ratonades ou lynchage, les tordus de la Traboule faisaient des excursions punitives à 60 personnes sur la descente des Pentes de la Cx-Rousse ou en ville à la recherche de victimes " étrangères " innocentes .
La LFI restera DEBOUT !

les turpitudes des uns n'excusent pas celles des autres

avatar
Obsdu9 le 18/02/2026 à 17:27
Décidément, Rapahaël Arnaud a embauché des gros bras a écrit le 18/02/2026 à 17h18

Et les a installés "assistants parlementaires".

Avec les bons avantages salariaux qui vont avec.

Des "gros bras" ? Plutôt des crevures de lâches !

avatar
s'il n'en reste qu'un... le 18/02/2026 à 17:27
Calahann a écrit le 18/02/2026 à 17h13

Je n'approuve jamais la mort d'une quelconque personne. En revanche, j'ai un soutien inconditionnel à la LFI .
Côté ratonades ou lynchage, les tordus de la Traboule faisaient des excursions punitives à 60 personnes sur la descente des Pentes de la Cx-Rousse ou en ville à la recherche de victimes " étrangères " innocentes .
La LFI restera DEBOUT !

vous serez peut-être celui-là

avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 17:23

Il a lui aussi exercé dans le cadre de son contrat de travail ?

avatar
Décidément, Rapahaël Arnaud a embauché des gros bras le 18/02/2026 à 17:18

Et les a installés "assistants parlementaires".

Avec les bons avantages salariaux qui vont avec.

avatar
Calahann le 18/02/2026 à 17:13

Je n'approuve jamais la mort d'une quelconque personne. En revanche, j'ai un soutien inconditionnel à la LFI .
Côté ratonades ou lynchage, les tordus de la Traboule faisaient des excursions punitives à 60 personnes sur la descente des Pentes de la Cx-Rousse ou en ville à la recherche de victimes " étrangères " innocentes .
La LFI restera DEBOUT !

avatar
Ex Précisions le 18/02/2026 à 17:13

Lfi va disparaitre en même temps que les écolos, cool...

avatar
Watt le 18/02/2026 à 17:00
N'importe quoi... a écrit le 18/02/2026 à 14h19

Vous inventez une préméditation et une volonté imaginaire de tuer parce que vous avez envie d'éliminer ceux de l'autre bord..
En réalité depuis 15 ans a Lyon toutes les bastons entre nazis lyonnais et antifas se terminent invariablement en savatage au sol, peu importe quel bord gagne..
Non les "nationalistes révolutionnaires " ne voulaient pas tuer l'antifa Clément Méric, ils voulaient lui faire mal.. (coups volontaires en réunion, homicide involontaire)
Non les antifas ne voulaient pas tuer le "nationaliste révolutionnaire" Quentin Deranque, ils voulaient lui faire mal. (coups volontaires en réunion, homicide involontaire)
Un peu de sérieux...

Vous devriez plus écouter le discours des antifas qui ont tendance au contraire à justifier la mort de leurs opposants idéologique.

avatar
Manipulation d’un drame le 18/02/2026 à 16:54

Jusqu’à présent, le procureur de Lyon n’a pas confirmé l’ouverture d’une enquête pour violences aggravées (en réunion, dissimulation du visage et port d’arme) à l’encontre des militants d’extrême droite lyonnais.
On peut avoir les émotions par ce drame mais il faut chercher tout les coupables si non la justice deviendra une injustice

avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 15:31

La différence entre les gens de gauche et ceux de droite, c'est que les premiers savent quand ils ont tort.

avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 15:25
N'importe quoi... a écrit le 18/02/2026 à 14h19

Vous inventez une préméditation et une volonté imaginaire de tuer parce que vous avez envie d'éliminer ceux de l'autre bord..
En réalité depuis 15 ans a Lyon toutes les bastons entre nazis lyonnais et antifas se terminent invariablement en savatage au sol, peu importe quel bord gagne..
Non les "nationalistes révolutionnaires " ne voulaient pas tuer l'antifa Clément Méric, ils voulaient lui faire mal.. (coups volontaires en réunion, homicide involontaire)
Non les antifas ne voulaient pas tuer le "nationaliste révolutionnaire" Quentin Deranque, ils voulaient lui faire mal. (coups volontaires en réunion, homicide involontaire)
Un peu de sérieux...

Nationaliste chrétien Quentin..
Mais à ce jeu là, pour avoir dragué les musulmans, la gauche peut fermer sa gueule.. (de gauche moi-même hein)
Tous des illuminés ces croyants.. enfin, autre sujet.. ˆˆ

avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 15:17
TrotskySituation a écrit le 18/02/2026 à 13h20

Un groupe en surnombre a frappé et exécuté une personne à terre. Les coups étaient portés dans le but de tuer. Une majorité silencieuse dans ce pays en a assez des comportements d'animaux.
C’est tout et c’est un meurtre, et ça doit être des peines de prison à 2 chiffres.

En cela nous sommes d'accord.
Mais ce n'est que la fin de l'histoire. Esperons-le..

Sincèrement, je l'ai fait ça.. je suis allé me taper avec l'ultra-gauche contre ces fachos, souvent défensivement d'ailleurs mais pas que, et à l'époque (cinq ans en gros) les pouvoirs publics nous soutenaient... et on a jamais terminé personne à terre.. eux non plus d'ailleurs.
Il faut des peines.. exemplaires.
Comprenez cependant qu'il n'y a pas d'innocent dans ces histoires.

Mais vous, vous êtes-vous battu ?
Et surtout, allez vous le faire ?

avatar
Marco 69650 le 18/02/2026 à 15:11

Être abandonné à terre par les siens, si cela est avéré, est inacceptable.
Avant les camps et les slogans, il y a un devoir élémentaire d’entraide.

avatar
Jean Marc 69007 le 18/02/2026 à 15:02

La mort de ce jeune est profondément regrettable, triste et révoltante.
Rien ne justifie qu’un engagement politique se termine par un drame humain.
Mais fréquenter des rassemblements où la tension et la confrontation sont connues comporte des risques réels.
Les logiques d’extrême droite comme d’extrême gauche, lorsqu’elles versent dans la violence et le refus du débat, fragilisent la démocratie.

avatar
N'importe quoi... le 18/02/2026 à 14:19
TrotskySituation a écrit le 18/02/2026 à 13h20

Un groupe en surnombre a frappé et exécuté une personne à terre. Les coups étaient portés dans le but de tuer. Une majorité silencieuse dans ce pays en a assez des comportements d'animaux.
C’est tout et c’est un meurtre, et ça doit être des peines de prison à 2 chiffres.

Vous inventez une préméditation et une volonté imaginaire de tuer parce que vous avez envie d'éliminer ceux de l'autre bord..
En réalité depuis 15 ans a Lyon toutes les bastons entre nazis lyonnais et antifas se terminent invariablement en savatage au sol, peu importe quel bord gagne..
Non les "nationalistes révolutionnaires " ne voulaient pas tuer l'antifa Clément Méric, ils voulaient lui faire mal.. (coups volontaires en réunion, homicide involontaire)
Non les antifas ne voulaient pas tuer le "nationaliste révolutionnaire" Quentin Deranque, ils voulaient lui faire mal. (coups volontaires en réunion, homicide involontaire)
Un peu de sérieux...

avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 13:30
Mdr ! a écrit le 18/02/2026 à 10h40

En fait il apparait de plus en plus clairement que c'est bien comme cela que ça s'est passé.
A priori, ce sont bien les mecs d'extreme-droite qui ont attaqué, par embuscade, en supériorité numérique, armés.
Donc selon toute vraisemblance, des arrestations devraient avoir lieu là aussi.. en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli. A l'école, quand il y a bagarre, tout le monde est puni.

Cela-dit, ça ne justifie en rien l'acharnement qui conduit à la mort d'un des protagonistes non plus.
Là y'a homicide.. espérons-le, involontaire.. histoire de dire que la boite de pandore n'est pas ouverte.

Pardon mais la vidéo que vous citez contredit vos propres dires...

avatar
TrotskySituation le 18/02/2026 à 13:20
Mdr ! a écrit le 18/02/2026 à 10h40

En fait il apparait de plus en plus clairement que c'est bien comme cela que ça s'est passé.
A priori, ce sont bien les mecs d'extreme-droite qui ont attaqué, par embuscade, en supériorité numérique, armés.
Donc selon toute vraisemblance, des arrestations devraient avoir lieu là aussi.. en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli. A l'école, quand il y a bagarre, tout le monde est puni.

Cela-dit, ça ne justifie en rien l'acharnement qui conduit à la mort d'un des protagonistes non plus.
Là y'a homicide.. espérons-le, involontaire.. histoire de dire que la boite de pandore n'est pas ouverte.

Un groupe en surnombre a frappé et exécuté une personne à terre. Les coups étaient portés dans le but de tuer. Une majorité silencieuse dans ce pays en a assez des comportements d'animaux.
C’est tout et c’est un meurtre, et ça doit être des peines de prison à 2 chiffres.

avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 13:16
Mdr ! a écrit le 18/02/2026 à 12h22

On ne réécrit que ce qui a déjà été écrit.
Et si la première version est fausse, alors on corrige.

Il y a cinq ans à peine, ce sont les mots de Darmanin qui les combattait, les identitaires étaient factieux et violents.
Aujourd'hui ce sont des enfants de choeur.. littéralement ?

Je persiste donc, il faut mettre tout le monde au pli.
Avant que nos jeunes ne s'entretuent.. et qu'on doive les suivre sur cette voie.
Le monde à l'envers.. ceux qui ont 20 ans donnent le la, parce que leurs darons sont des couards.

Vous voulez rétablir l'ordre ?

Au lieu de faire une tentative désespérée de diversion, commencez par sanctionner TOUS les responsables de cet homicide volontaire (auteurs, complices, commanditaires...) même s'ils sont élus et en cours de mandat dans un parti proche de vos idées et de vos opinions.

Pardon mais le sujet n'est pas la mouvance identitaire mais les exactions menées par cette milice d'extrême gauche...

avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 12:22
Chris6969699 a écrit le 18/02/2026 à 11h50

"en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli"

Même si cela ne correspond pas à la réalité des faits ?

L'extrême gauche est aux abois... alors elle réécrit les faits.

On ne réécrit que ce qui a déjà été écrit.
Et si la première version est fausse, alors on corrige.

Il y a cinq ans à peine, ce sont les mots de Darmanin qui les combattait, les identitaires étaient factieux et violents.
Aujourd'hui ce sont des enfants de choeur.. littéralement ?

Je persiste donc, il faut mettre tout le monde au pli.
Avant que nos jeunes ne s'entretuent.. et qu'on doive les suivre sur cette voie.
Le monde à l'envers.. ceux qui ont 20 ans donnent le la, parce que leurs darons sont des couards.

avatar
Racailles de m... le 18/02/2026 à 12:00

Dans l'espace médiatique, il y a des gros porcs qui se moquent de la mort de Quentin.

Ce sont d'immondes ordures.

L'extrême gauche RANCE...

avatar
Chris6969699 le 18/02/2026 à 11:50
Mdr ! a écrit le 18/02/2026 à 10h40

En fait il apparait de plus en plus clairement que c'est bien comme cela que ça s'est passé.
A priori, ce sont bien les mecs d'extreme-droite qui ont attaqué, par embuscade, en supériorité numérique, armés.
Donc selon toute vraisemblance, des arrestations devraient avoir lieu là aussi.. en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli. A l'école, quand il y a bagarre, tout le monde est puni.

Cela-dit, ça ne justifie en rien l'acharnement qui conduit à la mort d'un des protagonistes non plus.
Là y'a homicide.. espérons-le, involontaire.. histoire de dire que la boite de pandore n'est pas ouverte.

"en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli"

Même si cela ne correspond pas à la réalité des faits ?

L'extrême gauche est aux abois... alors elle réécrit les faits.

avatar
0123456 le 18/02/2026 à 11:41

Qui sont les parents? Magistrat ? Direct à Métro Lyon et ami de Buno? Liens avec le maire ?

avatar
Alice Morbier le 18/02/2026 à 11:28
Mdr ! a écrit le 18/02/2026 à 10h40

En fait il apparait de plus en plus clairement que c'est bien comme cela que ça s'est passé.
A priori, ce sont bien les mecs d'extreme-droite qui ont attaqué, par embuscade, en supériorité numérique, armés.
Donc selon toute vraisemblance, des arrestations devraient avoir lieu là aussi.. en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli. A l'école, quand il y a bagarre, tout le monde est puni.

Cela-dit, ça ne justifie en rien l'acharnement qui conduit à la mort d'un des protagonistes non plus.
Là y'a homicide.. espérons-le, involontaire.. histoire de dire que la boite de pandore n'est pas ouverte.

voila.. avec tout les moyens dont la police dispose pour retrouver 11 bagarreurs de gauche et les arrêter pour les interroger , elle devrait AUSSI être en mesure d'identifier les bagarreurs néonazes venus a 20 équipés, de cagoules, de béquilles, de lacrymos et de fumigènes et ayant chargé les antifas pour démarrer les hostilités..
Pour essayer de mieux comprendre ce qu'on voit sur les images diffusées par le canard enchainé et le Progrès..
Pour mieux comprendre le déroulé de ce drame..
Si des coups ont été portés par un groupe d'ultradroite out en noir, cagoulé avec des armes et une possible préméditation, ça mérite aussi des gardes a vue, non ?

avatar
néné2 le 18/02/2026 à 11:28

Un assistant parlementaire LFI en garde à vue !

avatar
C'est moi le 18/02/2026 à 11:00
Okokok a écrit le 18/02/2026 à 10h21

Tu refais ce fais divers comme tu referais le match perdu.
La justice s'attachera aux faits et les résultats de l'enquête.
Un homme est mort, frappé à mort alors qu'il était à terre. Parmi les personnes interpellées un assistant parlementaire LFI.
Tu peux justifier comme tu veux ce qui s'est passé, c'est ton truc, tu en discites avec tes potes. Il était ci, lui il aurait pu faire pareil etc... On s'en fout en fait.
Un meurtre est un meurtre. Il faut trouver le ou les coupables et les punir. Basta.

Ah mais ca j'ai jamais dit le contraire, bien évidemment qu'il faut qu'ils soient tous punis sévèrement, le but de mon commentaire etait surtout de poser la question ou etait la police?

Car si notre république n'est pas capable d'assurer la sécurité des francais c'est qu'elle n'en avait peut etre pas envie ce jour la..

Par contre quand c'est les gilets jaunes ou les agriculteurs on s'aperçoit qu'elle est présente, si les groupuscules politique font appelle à leur propres milices pour se sécuriser, ils faut je pense se poser la question du pourquoi..

avatar
Mdr ! le 18/02/2026 à 10:40
Chris6969699 a écrit le 18/02/2026 à 08h31

Après avoir constaté l'échec de votre réécriture des faits passés vous tentez de réécrire l'avenir....

A l'extrême gauche on ne s'embarrasse pas avec les réalités, on a l'habitude de la réécrire de façon permanente en la conjuguant au passé, au présent et à l'avenir....

En fait il apparait de plus en plus clairement que c'est bien comme cela que ça s'est passé.
A priori, ce sont bien les mecs d'extreme-droite qui ont attaqué, par embuscade, en supériorité numérique, armés.
Donc selon toute vraisemblance, des arrestations devraient avoir lieu là aussi.. en tous cas c'est ce qu'il faut faire pour mettre tout le monde au pli. A l'école, quand il y a bagarre, tout le monde est puni.

Cela-dit, ça ne justifie en rien l'acharnement qui conduit à la mort d'un des protagonistes non plus.
Là y'a homicide.. espérons-le, involontaire.. histoire de dire que la boite de pandore n'est pas ouverte.

