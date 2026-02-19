Faits Divers

Un garage de Vaulx-en-Velin criblé de balles : qui en veut à cet établissement visé pour la 2e fois en 2 mois ?

Un garage de Vaulx-en-Velin criblé de balles : qui en veut à cet établissement visé pour la 2e fois en 2 mois ?
DR

Déjà victime d'une fusillade le 23 décembre dernier, un garage de Vaulx-en-Velin a de nouveau subi des tirs d'arme de guerre dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 février. Deux faits graves survenus à deux mois d'intervalle.

Qui en veut au garage du 20 avenue Paul-Marcellin à Vaulx-en-Velin. Manifestement, quelqu'un de très mal intentionné veut effrayer le gérant puisque dans la nuit de lundi à mardi, peu après 4h du matin, une fusillade a éclaté devant l'établissement, criblant la façade de balles. Au moins 19 impacts ont ainsi été relévés par les enquêteurs.

Aucune victime n'est à déplorer, ce qui n'avait pas été le cas de la fusillade du 23 décembre dernier. A deux jours de Noël, un ou plusieurs individus avaient tiré sur le garage vaudais, blessant grièvement un employé au dos et aux jambes.

L'enquête n'avait pas permis d'identifier l'auteur des tirs et le commanditaire. Si on ignore encore si les deux faits sont liés, cette nouvelle fusillade pourrait permettre de relancer le travail des forces de l'ordre.

Tags :

Vaulx-en-Velin

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Les Fachos Incultes le 19/02/2026 à 07:16

LFI va certainement nous dire que c'est l'extrême droite qui les visait...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.