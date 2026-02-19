Un garage de Vaulx-en-Velin criblé de balles : qui en veut à cet établissement visé pour la 2e fois en 2 mois ?

Qui en veut au garage du 20 avenue Paul-Marcellin à Vaulx-en-Velin. Manifestement, quelqu'un de très mal intentionné veut effrayer le gérant puisque dans la nuit de lundi à mardi, peu après 4h du matin, une fusillade a éclaté devant l'établissement, criblant la façade de balles. Au moins 19 impacts ont ainsi été relévés par les enquêteurs.

Aucune victime n'est à déplorer, ce qui n'avait pas été le cas de la fusillade du 23 décembre dernier. A deux jours de Noël, un ou plusieurs individus avaient tiré sur le garage vaudais, blessant grièvement un employé au dos et aux jambes.

L'enquête n'avait pas permis d'identifier l'auteur des tirs et le commanditaire. Si on ignore encore si les deux faits sont liés, cette nouvelle fusillade pourrait permettre de relancer le travail des forces de l'ordre.