Près de Lyon : un homme tué par balle à proximité d’un point de deal à Vaulx-en-Velin

Les faits se sont déroulés à Vaulx-en-Velin dans le quartier du Mas du Taureau. Des coups de feu ont été tirés vers 22h au niveau de la rue des Vergers près d’un point de deal. Selon le Progrès, un homme de 31 est décédé après avoir été blessé par balle.
Touché par deux projectiles, l’un à l’omoplate, l’autre sous l’aisselle, l'homme n’a pas survécu à ses blessures. Malgré une tentative de réanimation des secours, il est décédé sur place.
D’après une source sécuritaire, la victime serait un sans-abri de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire, et déjà connu des services de police, notamment pour sa fréquentation régulière de points de deal.
Les tirs ont retenti à proximité immédiate de la place du marché du Mas du Taureau, non loin d’un secteur bien connu pour le trafic de stupéfiants.
Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette nouvelle scène de violence qui vient compléter une longue série de faits divers à Vaulx-en-Velin.
Évidemment les crédits partent tous dans des budgets de chantiers public bidons sur-facturés dont la moitié va dans leur poche.Signaler Répondre
Alors que la sécurité c'est à fond perdu, comme l’hôpital, l’école etc...
Personnels politique corrompus qui ne prennent des décisions suivis des faits que quand il y a de l'argent à prendre.
Et là on va encore droit à la sempiternelle rengaine médiatique éculée fleurie d'un discours sur du "plus jamais ça" "la république ne reculera pas " etc.. etc..
qui sera à l'image de leurs chantiers public : bidons.
Ce qu'il faut pour le pays c'est ce qu'à fait le Salvador : réduction drastique de la criminalité & taux d'homicides passé de 36 à 2,4 pour 100 000 en à peine 2 ans. Ils sont sortis cette année de la liste des pays dangereux.
Comment ils ont fait ? 75000 arrestations assortis de peine de prisons de 45 a 50 ans pour les chefs de gangs et 20 a 30 ans pour leurs membres.
Évidement c'est au prix d'une politique extrême sécuritaire avec ses dommages collatéraux et surement quelque innocents dans le lot mais le premier candidat qui veut mettre ça en place on va tous voter pour lui quand même.
C'est ça ou la fin de la république , de l'état de droit et la voyoucratie d'un narco état , la loi de la rue et du plus fort.
Au lieu d'orienter les forces de l'ordre vers les agriculteurs, changement de route en direction des points de deal.Signaler Répondre
Nous voyons là et chaque jour , une preuve de plus, accablante, montrant l'incapacité de l'Etat à lutter contre et éradiquer les trafiques de drogues , d'armes , et d'êtres humains ...Français vous héritez de l'incompétence de ceux que vous avez élus !Signaler Répondre
Comme dit la maire de Vaulx : il faut «Rendre de façon pérenne les espaces publics aux habitants» et «occuper l’espace chaque jour, chaque soir, le week-end et pendant les vacances» oui mais sans casque lourd ni gilet pare-balles c'est compliqué d'apaiser les espaces publics, manque de volontaires ?Signaler Répondre
Il faudra attendre l’arrivée au pouvoir de Marine ou Jordan, les seuls à vouloir rétablir la sécurité...Signaler Répondre
et toujours Mme la maire qui tourne la tête..Signaler Répondre
C'est surtout les politiciens qui la font cette politique qui sont responsables.Signaler Répondre
À vaulx en vélin Hélène Geoffroy ne résout rien, elle communique quand c'est nécessaire mais n'agit pas. Aucune efficacité et on voit le résultat. Vaulx en vélin devient une jungle.
Faire la lumière ? ? ? il serait temps car ça fait déjà des années que nos dirigeants font mine de ne rien voir !Signaler Répondre
Les 3V (Vaulx Vénissieux Villeurbanne) aucun répit même pendant les fêtes...Signaler Répondre
Les politiques municipales sont quand même largement responsables elles aussi de toute cette insécurité, avec des budgets conséquents dont une faible part pourtant est dédiée à la sécurité.Signaler Répondre
Si nous n'acceptions plus les migrants,peut être que nous serions plus tranquilles !Hélas géré par un fou furieux ,un parti ,veux leur laisser venir en France .Toi"vrai" français tu dois fermer ta g...leSignaler Répondre
