Près de Lyon : un homme tué par balle à proximité d’un point de deal à Vaulx-en-Velin

Les faits se sont déroulés à Vaulx-en-Velin dans le quartier du Mas du Taureau. Des coups de feu ont été tirés vers 22h au niveau de la rue des Vergers près d’un point de deal. Selon le Progrès, un homme de 31 est décédé après avoir été blessé par balle.

Touché par deux projectiles, l’un à l’omoplate, l’autre sous l’aisselle, l'homme n’a pas survécu à ses blessures. Malgré une tentative de réanimation des secours, il est décédé sur place.

D’après une source sécuritaire, la victime serait un sans-abri de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire, et déjà connu des services de police, notamment pour sa fréquentation régulière de points de deal.

Les tirs ont retenti à proximité immédiate de la place du marché du Mas du Taureau, non loin d’un secteur bien connu pour le trafic de stupéfiants.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur cette nouvelle scène de violence qui vient compléter une longue série de faits divers à Vaulx-en-Velin.