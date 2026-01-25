Faits Divers

Près de Lyon : chute mortelle du 3e étage pour une femme à Vaulx-en-Velin, une enquête a été ouverte

Photo d'illustration - LyonMag

Ce samedi après-midi, un drame s'est noué à Vaulx-en-Velin.

Dans des circonstances encore à éclaircir, une femme a chuté du 3e étage d'un immeuble place Gilbert-Boissier. Malgré l'intervention rapide des secours, le décès de la quinquagénaire n'a pu qu'être constaté.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé.

On ignore si la victime vivait dans l'appartement duquel elle s'est défenestrée. On ne sait pas non plus si elle était seule au moment des faits, ou si elle a pu laisser un mot pour expliquer un possible suicide.

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Amen le 25/01/2026 à 12:08

C'est bizarre , ce genre d'incident arrive toujours dans les mêmes endroits !

avatar
Catalan le 25/01/2026 à 11:22
Quinoa a écrit le 25/01/2026 à 10h58

Un drame c'est noué ...Mais putain les journaleux relisez vous... un drame c'est Joué

egalement , un drame s ́est joue et non c ́est joue

avatar
Grand lyonnais le 25/01/2026 à 10:58

Triste record de defenestrations et de fusillades, il y a quelque-chose qui commence à sérieusement clocher dans cette métropole apaisée.

avatar
Quinoa le 25/01/2026 à 10:58

Un drame c'est noué ...Mais putain les journaleux relisez vous... un drame c'est Joué

