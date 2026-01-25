Près de Lyon : chute mortelle du 3e étage pour une femme à Vaulx-en-Velin, une enquête a été ouverte

Dans des circonstances encore à éclaircir, une femme a chuté du 3e étage d'un immeuble place Gilbert-Boissier. Malgré l'intervention rapide des secours, le décès de la quinquagénaire n'a pu qu'être constaté.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé.

On ignore si la victime vivait dans l'appartement duquel elle s'est défenestrée. On ne sait pas non plus si elle était seule au moment des faits, ou si elle a pu laisser un mot pour expliquer un possible suicide.