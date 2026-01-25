Près de Lyon : chute mortelle du 3e étage pour une femme à Vaulx-en-Velin, une enquête a été ouverte

Dans des circonstances encore à éclaircir, une femme a chuté du 3e étage d'un immeuble place Gilbert-Boissier. Malgré l'intervention rapide des secours, le décès de la quinquagénaire n'a pu qu'être constaté.
Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé.
On ignore si la victime vivait dans l'appartement duquel elle s'est défenestrée. On ne sait pas non plus si elle était seule au moment des faits, ou si elle a pu laisser un mot pour expliquer un possible suicide.
C'est bizarre , ce genre d'incident arrive toujours dans les mêmes endroits !Signaler Répondre
egalement , un drame s ́est joue et non c ́est joueSignaler Répondre
Triste record de defenestrations et de fusillades, il y a quelque-chose qui commence à sérieusement clocher dans cette métropole apaisée.Signaler Répondre
Un drame c'est noué ...Mais putain les journaleux relisez vous... un drame c'est JouéSignaler Répondre