Grève illimitée aux urgences des HCL : une manifestation organisée ce jeudi à Lyon

"Venez soutenir les grévistes." Tel est le message des syndicats CGT et FO à l’occasion d’une manifestation qui se déroulera ce jeudi matin à partir de 8h devant la direction générale des HCL dans le 2e arrondissement de Lyon.

Les grévistes, ce sont les personnels des urgences de l’hôpital Edouard Herriot et de l’hôpital Lyon Sud. Ces derniers ont respectivement débuté une grève illimitée depuis le 5 février et le 11 février. Les deux services dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail, des effectifs insuffisants mais également des temps d’attente qui explosent pour les patients. L’ouverture de nouveaux lits figure parmi les principales revendications des personnels des deux établissements hospitaliers.

Une délégation devrait être reçue dans la matinée par la direction des Hospices Civils de Lyon.