Près de Lyon : le péage de Saint-Quentin-Fallavier sur l'A43 débloqué

Alors que s'annonçait un week-end de blocage dans l'un des derniers bastions agricoles résistants de la région, le péage de Saint-Quentin-Fallavier a été débloqué.

Selon nos confrères de BFMLyon, le dialogue entre les forces de l'ordre et les manifestants a permis à la préfecture de débloquer le point de l'autoroute A43, pris d'assaut par les manifestants agricoles depuis mardi. Ces derniers, en concertation avec les forces de l'ordre et la Confédération paysanne, sont en train de quitter les lieux "dans le calme et la sérénité", accompagnés d'une cinquantaine de gendarmes.

Après une opération de nettoyage, le péage rouvrira : à l'origine, son blocage devait se poursuivre tout le week-end et un millier de ruches devaient être déployées sur le barrage ce lundi en signe de désapprobation de la politique agricole du gouvernement.