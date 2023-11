Chaos sur l’A43 : des investigations après la découverte d’un fusil d’assaut près de la BMW impliquée dans un choc à contresens

Pour rappel, tout avait débuté avec la sortie de route d’une bétaillère à Saint-Laurent-de-Mure vers minuit, quand une bétaillère avait eu un accident en percutant la pile d’un pont. Des bovins avaient dû être euthanasiés, d’autres divaguaient sur les voies rapides forçant les autorités à fermer l’autoroute dans les deux sens de circulation. Des usagers avaient été bloqués durant de longues heures dans leurs véhicules.

Mais désormais, la police judiciaire s’intéresse à cet automobiliste qui avait perdu patience dans les bouchons générés par l’accident et qui avait pris la route à contresens. Peu avant 4h du matin, il avait percuté un autre véhicule faisant un blessé grave, un homme de 32 ans dont le pronostic vital a été un moment engagé. Sa Renault Clio s’était retrouvée sur le toit. Près de la voiture du mis en cause, dont l'assurance était souscrite par un individu fiché S, les forces de l’ordre ont découvert un fusil d’assaut mais plus aucun occupant. Trois individus auraient pris la fuite après le choc.

Ainsi, le Parquet de Lyon a annoncé l’ouverture de deux enquêtes pour tirer au clair ces faits. La première doit permettre de comprendre les circonstances exactes du choc frontal qui s’est déroulé à hauteur de la commune de Saint-Priest. La seconde est portée sur la découverte de l’arme de guerre dans la BMW mis en cause dans le suraccident.

Pour collecter un maximum d’éléments, un appel à témoins a été lancé par la CRS Autoroutière. Toute personne qui aurait des informations est priée de contacter les agents au 04 72 47 20 60.