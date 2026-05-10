Lyon : il braque un coiffeur de la Guillotière avec un pistolet, la police intervient

On ignore ce qui opposait cet homme à ce coiffeur du quartier de la Guillotière. Toujours est-il qu'il a dégainé un pistolet ce vendredi et l'a braqué sur le commerçant en pleine rue. Des policiers qui patrouillaient ont aperçu la scène et sont intervenus, parvenant à maîtriser l'individu alcoolisé. L'arme de poing s'est finalement révélée être factice.
Placé en garde à vue, le suspect devait s'expliquer sur le différend qu'il avait avec le coiffeur.
Malgré le déploiement de moyens sécuritaires importants, le quartier de la Guillotière continue d'être le théâtre d'agressions violentes voire de fusillades.
S'il pouvait seulement braquer sa connerieSignaler Répondre
Pas grand chose, depuis le trottoir d'en face, elle a rien vu.Signaler Répondre
Rien si c’est sur le 3èmeSignaler Répondre
pas que les faux tifs ne sont pas toujours coupables!Signaler Répondre
ne coupons pas cheveux en quatre!Signaler Répondre
Personne n'a compris que ce brave garçon voulait juste proposer son aide au coiffeur ?Signaler Répondre
Il a juste confondu pistolet et sèche cheveux 😂😂
Cette nouvelle France est splendide, vraiment ça fait rêver !Signaler Répondre
Heureusement , juste un sentiment d'insécurité avec une arme factice !Signaler Répondre
Suite à une coupe de cheveux pas assez apaisée...
Dubost en pense quoi ?Signaler Répondre
Tu peux développer ? Qu'est-ce qui te fait poser une question aussi stupide ?Signaler Répondre
À côté : deux universités et un camp de migrants alcoolisés h24. Même se rendre à l’université fait peurSignaler Répondre
On les connait les coiffeurs à la guill y coiffe rarement y servent plus de points de vente ectSignaler Répondre
Ah bon ? On ne paie pas avec des pruneaux à la Guill ?Signaler Répondre
;-)
Si l’auteur n’était pas ivre la police serait venue plus tardivement ?Signaler Répondre