Lyon : il braque un coiffeur de la Guillotière avec un pistolet, la police intervient

On ignore ce qui opposait cet homme à ce coiffeur du quartier de la Guillotière. Toujours est-il qu'il a dégainé un pistolet ce vendredi et l'a braqué sur le commerçant en pleine rue. Des policiers qui patrouillaient ont aperçu la scène et sont intervenus, parvenant à maîtriser l'individu alcoolisé. L'arme de poing s'est finalement révélée être factice.

Placé en garde à vue, le suspect devait s'expliquer sur le différend qu'il avait avec le coiffeur.

Malgré le déploiement de moyens sécuritaires importants, le quartier de la Guillotière continue d'être le théâtre d'agressions violentes voire de fusillades.