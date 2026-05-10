Faits Divers

Lyon : il braque un coiffeur de la Guillotière avec un pistolet, la police intervient

Lyon : il braque un coiffeur de la Guillotière avec un pistolet, la police intervient

Scène surréaliste ce vendredi 8 mai dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un homme ivre a braqué un pistolet sur un coiffeur avant d'être maîtrisé par les forces de l'ordre.

On ignore ce qui opposait cet homme à ce coiffeur du quartier de la Guillotière. Toujours est-il qu'il a dégainé un pistolet ce vendredi et l'a braqué sur le commerçant en pleine rue. Des policiers qui patrouillaient ont aperçu la scène et sont intervenus, parvenant à maîtriser l'individu alcoolisé. L'arme de poing s'est finalement révélée être factice.

Placé en garde à vue, le suspect devait s'expliquer sur le différend qu'il avait avec le coiffeur.

Malgré le déploiement de moyens sécuritaires importants, le quartier de la Guillotière continue d'être le théâtre d'agressions violentes voire de fusillades.

14 commentaires
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Pays de cinglés le 11/05/2026 à 18:05

S'il pouvait seulement braquer sa connerie

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En face le 10/05/2026 à 19:20
Anti verts a écrit le 10/05/2026 à 11h44

Dubost en pense quoi ?

Pas grand chose, depuis le trottoir d'en face, elle a rien vu.

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Gloubi le 10/05/2026 à 18:57
Anti verts a écrit le 10/05/2026 à 11h44

Dubost en pense quoi ?

Rien si c’est sur le 3ème

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n oublions le 10/05/2026 à 13:40
Tif et Tondu a écrit le 10/05/2026 à 13h21

Personne n'a compris que ce brave garçon voulait juste proposer son aide au coiffeur ?
Il a juste confondu pistolet et sèche cheveux 😂😂

pas que les faux tifs ne sont pas toujours coupables!

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for sure! le 10/05/2026 à 13:39
Tif et Tondu a écrit le 10/05/2026 à 13h21

Personne n'a compris que ce brave garçon voulait juste proposer son aide au coiffeur ?
Il a juste confondu pistolet et sèche cheveux 😂😂

ne coupons pas cheveux en quatre!

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Tif et Tondu le 10/05/2026 à 13:21

Personne n'a compris que ce brave garçon voulait juste proposer son aide au coiffeur ?
Il a juste confondu pistolet et sèche cheveux 😂😂

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La Nouvelle France by LFI le 10/05/2026 à 13:08

Cette nouvelle France est splendide, vraiment ça fait rêver !

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ancien caviste le 10/05/2026 à 12:23

Heureusement , juste un sentiment d'insécurité avec une arme factice !
Suite à une coupe de cheveux pas assez apaisée...

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Anti verts le 10/05/2026 à 11:44

Dubost en pense quoi ?

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Juste pour savoir le 10/05/2026 à 11:11
Kathleen a écrit le 10/05/2026 à 09h11

Si l’auteur n’était pas ivre la police serait venue plus tardivement ?

Tu peux développer ? Qu'est-ce qui te fait poser une question aussi stupide ?

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Morientes69 le 10/05/2026 à 10:11

À côté : deux universités et un camp de migrants alcoolisés h24. Même se rendre à l’université fait peur

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johnny le 10/05/2026 à 09:31

On les connait les coiffeurs à la guill y coiffe rarement y servent plus de points de vente ect

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Ex Précisions le 10/05/2026 à 09:22

Ah bon ? On ne paie pas avec des pruneaux à la Guill ?
;-)

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Kathleen le 10/05/2026 à 09:11

Si l’auteur n’était pas ivre la police serait venue plus tardivement ?

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