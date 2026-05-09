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Stade Français-LOU : Lyon coule complètement à Jean-Bouin (59-17)

Stade Français-LOU : Lyon coule complètement à Jean-Bouin (59-17)
DR LOU Rugby

Avec une fin de saison qui s'annonce très longue, le LOU Rugby a déjoué ce samedi 9 mai sur la pelouse du Stade Français. La lourde défaite des Lyonnais (59-17) est logique.

Difficile de rester compétitif et motivé quand on n'a plus rien à jouer ou presque en cette fin de saison. Et ça s'est vu à Jean-Bouin ce samedi après-midi.

Le LOU Rugby affrontait le Stade Français avec l'envie de produire du beau jeu, d'éviter une fessée et bien terminer cet exercice 2025-2026 décevant.

Mais le match a viré au pugilat pour les Rouge et Noir.

Le Stade Français a inscrit 8 essais, maintenant la tête du LOU sous l'eau en permanence.

Irakli Aptsiauri avait cru à la 18e minute pouvoir montrer que les Lyonnais avaient de la ressource et ne se laisseraient pas faire. Mais l'essai du pilier avait été rapidement noyé par l'armada francilienne. Le second et dernier essai rhodanien était signé Esteban Gonzalez à la 56e.

Trop peu pour espérer exister, et surtout éviter un revers aussi important.

Car le Stade Français s'est imposé largement avec le bonus offensif (59-17).

La tête à l'envers, le LOU doit se reprendre pour préparer la réception de Bayonne samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland.

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LOU

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3 commentaires
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Jop le 09/05/2026 à 23:19

Cette équipe, c'est une honte !!!
Tant de moyens financiers pour arriver à ça, c'est une honte !!!

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senior48 le 09/05/2026 à 21:57

La honte, depuis tant d'années le LOU se déplace en touriste. 59 points...comme MOntauban, un grand bravo. Ce club n' a tout simplement pas d'âme. Même pas des joueurs pour faire honneur à leurs couleurs (si tant est que ça existe encore!)

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roland le 09/05/2026 à 09:54

Avec le même effectif la saison prochaine, ce sera la même saison que l'actuelle et, pour finir, le même résultat.

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