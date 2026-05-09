Stade Français-LOU : Lyon coule complètement à Jean-Bouin (59-17)

Difficile de rester compétitif et motivé quand on n'a plus rien à jouer ou presque en cette fin de saison. Et ça s'est vu à Jean-Bouin ce samedi après-midi.
Le LOU Rugby affrontait le Stade Français avec l'envie de produire du beau jeu, d'éviter une fessée et bien terminer cet exercice 2025-2026 décevant.
Mais le match a viré au pugilat pour les Rouge et Noir.
Le Stade Français a inscrit 8 essais, maintenant la tête du LOU sous l'eau en permanence.
Irakli Aptsiauri avait cru à la 18e minute pouvoir montrer que les Lyonnais avaient de la ressource et ne se laisseraient pas faire. Mais l'essai du pilier avait été rapidement noyé par l'armada francilienne. Le second et dernier essai rhodanien était signé Esteban Gonzalez à la 56e.
Trop peu pour espérer exister, et surtout éviter un revers aussi important.
Car le Stade Français s'est imposé largement avec le bonus offensif (59-17).
La tête à l'envers, le LOU doit se reprendre pour préparer la réception de Bayonne samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland.
Pas de weekend prolongé pour les marqueurs d'essais 😮 Fin d'un multiplex prolifique qui attise plus que jamais la lutte pour le top 6 🔥#TOP14 pic.twitter.com/fAaWuxZbZY— TOP 14 Rugby (@top14rugby) May 9, 2026
Cette équipe, c'est une honte !!!Signaler Répondre
Tant de moyens financiers pour arriver à ça, c'est une honte !!!
La honte, depuis tant d'années le LOU se déplace en touriste. 59 points...comme MOntauban, un grand bravo. Ce club n' a tout simplement pas d'âme. Même pas des joueurs pour faire honneur à leurs couleurs (si tant est que ça existe encore!)Signaler Répondre
Avec le même effectif la saison prochaine, ce sera la même saison que l'actuelle et, pour finir, le même résultat.Signaler Répondre