Stade Français-LOU : Lyon coule complètement à Jean-Bouin (59-17)

Difficile de rester compétitif et motivé quand on n'a plus rien à jouer ou presque en cette fin de saison. Et ça s'est vu à Jean-Bouin ce samedi après-midi.

Le LOU Rugby affrontait le Stade Français avec l'envie de produire du beau jeu, d'éviter une fessée et bien terminer cet exercice 2025-2026 décevant.

Mais le match a viré au pugilat pour les Rouge et Noir.

Le Stade Français a inscrit 8 essais, maintenant la tête du LOU sous l'eau en permanence.

Irakli Aptsiauri avait cru à la 18e minute pouvoir montrer que les Lyonnais avaient de la ressource et ne se laisseraient pas faire. Mais l'essai du pilier avait été rapidement noyé par l'armada francilienne. Le second et dernier essai rhodanien était signé Esteban Gonzalez à la 56e.

Trop peu pour espérer exister, et surtout éviter un revers aussi important.

Car le Stade Français s'est imposé largement avec le bonus offensif (59-17).

La tête à l'envers, le LOU doit se reprendre pour préparer la réception de Bayonne samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland.