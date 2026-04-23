Le LOU Rugby annonce l’arrivée d’un nouveau directeur sportif

A 56 ans, l’ancien troisième ligne rejoindra le club à compter de la saison prochaine "pour accompagner la filière sportive du LOU Rugby et contribuer activement à la structuration et à la cohérence du projet global", indique le club dans un communiqué.
Ancien entraineur, passé également par le management de plusieurs équipes de France jeunes, Philippe Boher rejoint le LOU Rugby "avec une mission claire" : "accompagner l’ensemble de la filière sportive du club. En tant que Directeur Sportif, il aura à cœur de renforcer les liens entre toutes les composantes du projet, des équipes de jeunes jusqu’au secteur professionnel", commenté le LOU.
"Le LOU Rugby est une très belle institution avec beaucoup de compétences dans toutes les strates du projet sportif. J’ai vraiment hâte de rejoindre cette équipe à partir du 1er juillet", a réagi Philippe Boher.
De son côté, Marc-Antoine Ginon, le président du LOU Rugby estime que le nouveau directeur sportif va "apporter beaucoup d’expertise grâce à son expérience et son parcours à Perpignan et en équipe de France".
Philippe Boher sera chargé de travailler étroitement avec Karim Ghezal, l’entraîneur principal mais aussi Stéphane Véré, le responsable de la filière féminine, Gérald Gambetta, le Directeur du Centre de Formation du LOU et Jean-Henri Tubert en charge de la Pré-Formation.
Espérons qu'il va secouer tout ça car ce n'est vraiment pas brillant !Signaler Répondre
il a également un président qui n a pas le niveau. le talent n est pas héréditaire.Signaler Répondre
D'accord avec vous uouou . Certains joueurs ne mouillent pas le maillot !!! Ils sont 12 ème du championnatSignaler Répondre
sur 14 et tout va bien. Heureusement qu'il y a Carcassonne et Perpignan derrière eux . Sinon direction
la Pro D2. Mr GHEZZAL a beau essayé de les bouger , rien n'y fait. Il font une bonne 1ère mi-temps a Clermont
et ensuite le néant en seconde période.
Heureusement ,Mr GINON père est là et le Club à les reins solides financièrement. Il y a un grand ménage à faire en fin de
saison !!! Et surtout intégrer nos jeunes prometteurs pour les aguerrir.
ce club a un problème.2ème budget du Top 14 et avant avant dernier du classementSignaler Répondre
Les joueurs sont trop grassement payés
et le public est gentil, calme et posé, ailleurs ce serait l'émeute avec des résultats pareils