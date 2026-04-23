Le LOU Rugby annonce l’arrivée d’un nouveau directeur sportif

A 56 ans, l’ancien troisième ligne rejoindra le club à compter de la saison prochaine "pour accompagner la filière sportive du LOU Rugby et contribuer activement à la structuration et à la cohérence du projet global", indique le club dans un communiqué.

Ancien entraineur, passé également par le management de plusieurs équipes de France jeunes, Philippe Boher rejoint le LOU Rugby "avec une mission claire" : "accompagner l’ensemble de la filière sportive du club. En tant que Directeur Sportif, il aura à cœur de renforcer les liens entre toutes les composantes du projet, des équipes de jeunes jusqu’au secteur professionnel", commenté le LOU.

"Le LOU Rugby est une très belle institution avec beaucoup de compétences dans toutes les strates du projet sportif. J’ai vraiment hâte de rejoindre cette équipe à partir du 1er juillet", a réagi Philippe Boher.

De son côté, Marc-Antoine Ginon, le président du LOU Rugby estime que le nouveau directeur sportif va "apporter beaucoup d’expertise grâce à son expérience et son parcours à Perpignan et en équipe de France".

Philippe Boher sera chargé de travailler étroitement avec Karim Ghezal, l’entraîneur principal mais aussi Stéphane Véré, le responsable de la filière féminine, Gérald Gambetta, le Directeur du Centre de Formation du LOU et Jean-Henri Tubert en charge de la Pré-Formation.