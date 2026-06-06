Société

Polémique autour d’une paella halal à la kermesse : le Sou des écoles d’Amplepuis fait machine arrière

Polémique autour d’une paella halal à la kermesse : le Sou des écoles d’Amplepuis fait machine arrière

Après plusieurs jours de polémique autour du choix d’une paella halal pour la kermesse scolaire, le Sou des écoles publiques d’Amplepuis a finalement décidé de remplacer le repas par une version végétarienne et une alternative au poisson.

Le Rassemblement national local a obtenu gain de cause. La polémique autour du menu de la kermesse d’Amplepuis aura finalement conduit à un changement de programme.

Alors que le Sou des écoles publiques d’Amplepuis avait prévu initialement de proposer une paella halal lors de la fête prévue le 27 juin, l’association a décidé de revoir sa copie face aux vives réactions suscitées.

Outre les élus RN, appuyés par les deux députés lepénistes du Rhône, l'Education nationale avait également prévenu les écoles que le respect du principe de laïcité passait aussi par de la nourriture "non associée à un culte".

Comme révélé par le Progrès, face à cette situation de plus en plus intenable, les organisateurs ont opté pour une nouvelle formule qui sera proposée à la fin du mois lors de la kermesse : une paella végétarienne ainsi qu’une version au poisson seront finalement proposées aux familles.

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amplepuis

13 commentaires
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absolument le 06/06/2026 à 18:42
allez dégagez a écrit le 06/06/2026 à 17h11

Sou des écoles publiques d’Amplepuis avait prévu initialement de proposer une paella halal
HONTE A VOUS
Nous sommes en France
L'école est laïque
Allez faire votre paella au bled 👌

Vous avez tout à fait raison ! c'est l'école laique ! ! ! !

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Calahann le 06/06/2026 à 18:30

" Allez faire votre paella au bled " ... C'est trop loin l'Espagne 😂😂😂😂
Actuellement, la consommation de porc est en chute libre en France. En revanche, la consommation des produits Halal sont en forte progression ( ce sont les chiffres de la grande distribution ).
Alors tayeule touaaaa 😘

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Jay le 06/06/2026 à 18:28

La paella est un plat typique Espagnol, le halal n’a pas sa place dans cette recette et cet événement.
RAS le bol de cette manie de faire du halal partout on est en France

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saco697 le 06/06/2026 à 18:25

c est sur qu il n y a pas de sujet plus important pour améliorer le quotidien des français .. gaspillage de temps et d argent c est ridicule… et la paella c est très bon aussi et convivial pour une fête

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Corsica33334 le 06/06/2026 à 18:21

Je suis allergique aux repas végétariens..alors on fait comment....

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zemmourvite le 06/06/2026 à 18:19

Pas de viande ?
C'est une honte.

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bravo le 06/06/2026 à 18:18

Merci à ces élus RN qui ont montré qu'on peut intimider des parents d'élèves bénévoles en orchestrant une campagne de haine en ligne !

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lyon avec Zemmour le 06/06/2026 à 18:14

Je n'arrive plus à dormir depuis que j'ai appris cette histoire de paella. Je suis en sueur encore actuellement. J'espère que Vincent Lapierre et Jordan Florentin iront faire un reportage sur le terrain pour montrer la réalité à tous les patriote de France et de Norvège.

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darius le 06/06/2026 à 18:09

nos valeurs laïques reculent en permanence.

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lululaberlue le 06/06/2026 à 18:06

Et il faut négocier avec une paella végétarienne mais ou vit on. On est en France, on y mange normalement de tout y compris du cochon. Depuis quand une religion nous dicte ce que nous devons manger, les catholiques ne font pas d'histoire lorsque les cantines affichent de la viande un vendredi saint alors pourquoi maintenant une minorité nous imposerait leur religion. Marre de chez marre et on s'étonne de la monté de la droite, bin peut être qu'heureusement ils sont là (la droite) pour nous rappeler que nous sommes en France et qu'on y mange Francais. Les fachos dans l'histoire ce serait peut être pas ceux que l'on pense.

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Catalan le 06/06/2026 à 17:56

pour le sou des écoles un couscous au porc aurait été une provocation, mais une paella halal ne l est pas .

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Ex Précisions le 06/06/2026 à 17:36

Une paella végétarienne ou au poisson, ça va sentir mauvais ils ne vont avoir personne ;-)
Mais va-t-il y avoir apéro et vin, peut-être que du jus de quinoa ?
Paella normale ou barbecue merguez brochettes (de viande) et autres grillades, ça c'est un repas de kermesse...
A ce moment là ils n'avaient qu'à le faire à l'hotel de ville de Lyon chez les spécialistes de la mal bouffe.

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allez dégagez le 06/06/2026 à 17:11

Sou des écoles publiques d’Amplepuis avait prévu initialement de proposer une paella halal
HONTE A VOUS
Nous sommes en France
L'école est laïque
Allez faire votre paella au bled 👌

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