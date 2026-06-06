Polémique autour d’une paella halal à la kermesse : le Sou des écoles d’Amplepuis fait machine arrière

Le Rassemblement national local a obtenu gain de cause. La polémique autour du menu de la kermesse d’Amplepuis aura finalement conduit à un changement de programme.

Alors que le Sou des écoles publiques d’Amplepuis avait prévu initialement de proposer une paella halal lors de la fête prévue le 27 juin, l’association a décidé de revoir sa copie face aux vives réactions suscitées.

Outre les élus RN, appuyés par les deux députés lepénistes du Rhône, l'Education nationale avait également prévenu les écoles que le respect du principe de laïcité passait aussi par de la nourriture "non associée à un culte".

Comme révélé par le Progrès, face à cette situation de plus en plus intenable, les organisateurs ont opté pour une nouvelle formule qui sera proposée à la fin du mois lors de la kermesse : une paella végétarienne ainsi qu’une version au poisson seront finalement proposées aux familles.