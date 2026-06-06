Polémique autour d’une paella halal à la kermesse : le Sou des écoles d’Amplepuis fait machine arrière

Le Rassemblement national local a obtenu gain de cause. La polémique autour du menu de la kermesse d’Amplepuis aura finalement conduit à un changement de programme.
Alors que le Sou des écoles publiques d’Amplepuis avait prévu initialement de proposer une paella halal lors de la fête prévue le 27 juin, l’association a décidé de revoir sa copie face aux vives réactions suscitées.
Outre les élus RN, appuyés par les deux députés lepénistes du Rhône, l'Education nationale avait également prévenu les écoles que le respect du principe de laïcité passait aussi par de la nourriture "non associée à un culte".
Comme révélé par le Progrès, face à cette situation de plus en plus intenable, les organisateurs ont opté pour une nouvelle formule qui sera proposée à la fin du mois lors de la kermesse : une paella végétarienne ainsi qu’une version au poisson seront finalement proposées aux familles.
Bravo aux élus du @RN69_officiel qui ont réussi à s’opposer au halal pour tous dans cette fête du sou des écoles. 👏🏻 https://t.co/o2jCHaS55u— Tiffany Joncour (@Tiffany_Joncour) June 6, 2026
Vous avez tout à fait raison ! c'est l'école laique ! ! ! !Signaler Répondre
" Allez faire votre paella au bled " ... C'est trop loin l'Espagne 😂😂😂😂Signaler Répondre
Actuellement, la consommation de porc est en chute libre en France. En revanche, la consommation des produits Halal sont en forte progression ( ce sont les chiffres de la grande distribution ).
Alors tayeule touaaaa 😘
La paella est un plat typique Espagnol, le halal n’a pas sa place dans cette recette et cet événement.Signaler Répondre
RAS le bol de cette manie de faire du halal partout on est en France
c est sur qu il n y a pas de sujet plus important pour améliorer le quotidien des français .. gaspillage de temps et d argent c est ridicule… et la paella c est très bon aussi et convivial pour une fêteSignaler Répondre
Je suis allergique aux repas végétariens..alors on fait comment....Signaler Répondre
Pas de viande ?Signaler Répondre
C'est une honte.
Merci à ces élus RN qui ont montré qu'on peut intimider des parents d'élèves bénévoles en orchestrant une campagne de haine en ligne !Signaler Répondre
Je n'arrive plus à dormir depuis que j'ai appris cette histoire de paella. Je suis en sueur encore actuellement. J'espère que Vincent Lapierre et Jordan Florentin iront faire un reportage sur le terrain pour montrer la réalité à tous les patriote de France et de Norvège.Signaler Répondre
nos valeurs laïques reculent en permanence.Signaler Répondre
Et il faut négocier avec une paella végétarienne mais ou vit on. On est en France, on y mange normalement de tout y compris du cochon. Depuis quand une religion nous dicte ce que nous devons manger, les catholiques ne font pas d'histoire lorsque les cantines affichent de la viande un vendredi saint alors pourquoi maintenant une minorité nous imposerait leur religion. Marre de chez marre et on s'étonne de la monté de la droite, bin peut être qu'heureusement ils sont là (la droite) pour nous rappeler que nous sommes en France et qu'on y mange Francais. Les fachos dans l'histoire ce serait peut être pas ceux que l'on pense.Signaler Répondre
pour le sou des écoles un couscous au porc aurait été une provocation, mais une paella halal ne l est pas .Signaler Répondre
Une paella végétarienne ou au poisson, ça va sentir mauvais ils ne vont avoir personne ;-)Signaler Répondre
Mais va-t-il y avoir apéro et vin, peut-être que du jus de quinoa ?
Paella normale ou barbecue merguez brochettes (de viande) et autres grillades, ça c'est un repas de kermesse...
A ce moment là ils n'avaient qu'à le faire à l'hotel de ville de Lyon chez les spécialistes de la mal bouffe.
Sou des écoles publiques d’Amplepuis avait prévu initialement de proposer une paella halalSignaler Répondre
HONTE A VOUS
Nous sommes en France
L'école est laïque
Allez faire votre paella au bled 👌