Un jeune joueur de l'OL suspendu deux ans pour acte de brutalité sur un arbitre

L'avenir de Pierre-Antoine Diatta Dorival à l'Olympique lyonnais semble plus incertain que jamais. De retour de son prêt au Stade Briochin, le milieu de terrain de 20 ans fait l'objet d'une sanction disciplinaire particulièrement sévère, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite de sa carrière. Lors d'une rencontre de National disputée le 15 mai dernier face à Versailles, le jeune... (Lire la suite sur Lyon Foot)