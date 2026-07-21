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Un jeune joueur de l'OL suspendu deux ans pour acte de brutalité sur un arbitre

Un jeune joueur de l'OL suspendu deux ans pour acte de brutalité sur un arbitre
Un jeune joueur de l'OL suspendu deux ans pour acte de brutalité sur un arbitre - DR

Prêté par l'OL, Pierre-Antoine Diatta Dorival risque gros après une lourde sanction.

L'avenir de Pierre-Antoine Diatta Dorival à l'Olympique lyonnais semble plus incertain que jamais. De retour de son prêt au Stade Briochin, le milieu de terrain de 20 ans fait l'objet d'une sanction disciplinaire particulièrement sévère, qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la suite de sa carrière. Lors d'une rencontre de National disputée le 15 mai dernier face à Versailles, le jeune... (Lire la suite sur Lyon Foot)

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Pierre-Antoine Diatta Dorival

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1 commentaire
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Retour au pays le 21/07/2026 à 19:12

Tu ne sais pas te comporter comme un être civilisé, tu retournes au pays
T'as plus de boulot pendant 2 ans , on va pas te donner le chomage, pour maltraitance d'arbitre

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