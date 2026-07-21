François-Noël Buffet officiellement nommé Défenseur des droits après un vote serré

Le Parlement a donné son feu vert à la nomination de François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits, mettant fin à plusieurs semaines d'attente autour de cette désignation.

Le sénateur LR du Rhône, ancien ministre et avocat de formation au barreau de Lyon, succédera ainsi à Claire Hédon, dont le mandat de six ans arrive à son terme. Sa candidature a été approuvée par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat par 43 voix contre 39.

Pour être rejetée, cette proposition devait recueillir une majorité négative représentant au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés, un seuil qui n'a finalement pas été atteint.

Une nomination qui a suscité de vifs débats

Si François-Noël Buffet bénéficie d'une solide réputation au Sénat, où il est soutenu par les groupes de droite et du centre, sa désignation a provoqué une importante vague de critiques de la part de plusieurs associations, syndicats et formations politiques de gauche.

Ses positions passées sur plusieurs sujets de société ont notamment alimenté les oppositions. L'ancien ministre s'est notamment opposé au mariage pour tous et à l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Il a également pris position contre l'aide médicale d'État (AME) destinée aux étrangers en situation irrégulière. Il s'était par ailleurs abstenu lors du vote portant sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution.

Lors de son audition devant les parlementaires, François-Noël Buffet avait assuré avoir fait évoluer certaines de ses positions au fil des années et s'était engagé à exercer ses futures fonctions en toute indépendance.