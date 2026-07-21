François-Noël Buffet officiellement nommé Défenseur des droits après un vote serré

Le Parlement a donné son feu vert à la nomination de François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits, mettant fin à plusieurs semaines d'attente autour de cette désignation.
Le sénateur LR du Rhône, ancien ministre et avocat de formation au barreau de Lyon, succédera ainsi à Claire Hédon, dont le mandat de six ans arrive à son terme. Sa candidature a été approuvée par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat par 43 voix contre 39.
Pour être rejetée, cette proposition devait recueillir une majorité négative représentant au moins les trois cinquièmes des suffrages exprimés, un seuil qui n'a finalement pas été atteint.
Une nomination qui a suscité de vifs débats
Si François-Noël Buffet bénéficie d'une solide réputation au Sénat, où il est soutenu par les groupes de droite et du centre, sa désignation a provoqué une importante vague de critiques de la part de plusieurs associations, syndicats et formations politiques de gauche.
Ses positions passées sur plusieurs sujets de société ont notamment alimenté les oppositions. L'ancien ministre s'est notamment opposé au mariage pour tous et à l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. Il a également pris position contre l'aide médicale d'État (AME) destinée aux étrangers en situation irrégulière. Il s'était par ailleurs abstenu lors du vote portant sur l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution.
Lors de son audition devant les parlementaires, François-Noël Buffet avait assuré avoir fait évoluer certaines de ses positions au fil des années et s'était engagé à exercer ses futures fonctions en toute indépendance.
QUATRE fautes en DOUZE mots. Les trois recalés à l'entrée en CP ne devraient pas commenter, nos yeux piquent.Signaler Répondre
En tant que con de français moyen qui paie de impôts , combien lui rapportera cet énième mandat de plus . Pour si peu de résultatsSignaler Répondre
Et encore une vieille ganache, une !!! :-DSignaler Répondre
la gauche est de plus en plus minoritaire dans ce pays, mais elle se croit toujours la morale incarnée décidée à St Germain des PrésSignaler Répondre
Quelqu'un qui est de droite est automatiquement mauvais, c'est hallucinant !!!!!
un bon copain des Macrons prêt à renier toutes ses prises de position passées pour profiter des avantages promis par le poste juste un mec dont la parole n a aucune valeur finalement… pas très crédible sauf pour les magouilles de la macronnieSignaler Répondre
Qui vous dit que c'est un homme?Signaler Répondre
Stop patriarcat!Signaler Répondre
Excellente initiative (et je ne suis pas le seul à le penser!). Ras le bol de la stupidité et du laisser- aller de la "gauche" qui nous a conduit au désastre!Signaler Répondre
Y'a plus de chef donc guérilla ouverte pour les candidats LR aux sénatoriales.Signaler Répondre
C'est une honte de nommer un homme cis-genre qui n'a jamais été enceint!Signaler Répondre
Si cela ne plait pas à la gauche ..c est bon signe !!!Signaler Répondre
des droits a eux ou pour nous????a votre avis chercherSignaler Répondre
Excellente nouvelle (même si je m'en fiche, mais juste le plaisir de faire criser l'extreme-gauche)Signaler Répondre
Mais c'est qu'ils ne sont pas du tout contents à gauche ! mais pas du tout !Signaler Répondre