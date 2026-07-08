François-Noël Buffet proposé par Emmanuel Macron pour devenir Défenseur des droits

Un nouveau défi institutionnel pourrait attendre François-Noël Buffet.

L’Élysée a annoncé ce mardi soir que le président de la République envisageait de nommer le sénateur Les Républicains du Rhône au poste de Défenseur des droits, en remplacement de Claire Hédon, dont le mandat de six ans arrive à son terme.

Avant d’être officiellement désigné, François-Noël Buffet devra être auditionné par les commissions des Lois de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ces dernières disposent du pouvoir de valider ou de bloquer cette nomination selon la procédure prévue pour les principales autorités indépendantes de l’État.

Âgé de 62 ans, François-Noël Buffet est une figure bien connue de la vie politique rhodanienne et nationale.

Ancien maire d’Oullins, sénateur du Rhône depuis 2004, il a longtemps présidé la commission des Lois du Sénat avant d’intégrer le gouvernement comme ministre auprès du ministre de l’Intérieur, puis brièvement ministre chargé des Outre-mer.

L’annonce a toutefois provoqué une forte réaction de plusieurs associations et organisations engagées dans la défense des droits fondamentaux. Ses détracteurs lui reprochent notamment certaines prises de position passées sur des sujets sociétaux comme l’interruption volontaire de grossesse ou le mariage pour tous.

Une pétition appelant à une nomination "à la hauteur des responsabilités" de l’institution a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures. Sans citer explicitement François-Noël Buffet, ses initiateurs demandent au chef de l’État de garantir l’indépendance et l’impartialité de l’autorité chargée de veiller au respect des droits des citoyens.

Dans le Rhône, cela rebat les cartes pour les sénatoriales. La place de premier des Républicains, assuré d'être élu sénateur en septembre, pourrait revenir au président du Département du Rhône Christophe Guilloteau, ou à un maire de l'agglomération qui pourrait avancer ses pions ces prochaines semaines.