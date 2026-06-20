Sénatoriales : les Jeunes Socialistes dénoncent un passage en force au PS du Rhône et réclament un vote

La préparation des élections sénatoriales suscite des tensions au sein du Parti socialiste dans le Rhône.

Les Jeunes Socialistes du Rhône regrettent que les militants n’aient pas été consultés pour désigner les futurs candidats du parti aux élections sénatoriales du 27 septembre prochain.

Selon eux, un débat devait se tenir en Conseil fédéral le 18 mai afin de permettre la présentation de listes de candidats aux sénatoriales. Les militants socialistes devaient ensuite être appelés à voter le 21 mai pour départager ces propositions.

Les Jeunes Socialistes affirment toutefois qu’à la mi-juin, aucune de ces étapes n’a eu lieu. Ils dénoncent ainsi l’absence de vote "sans justification statutaire", estimant que rien ne permettait de déroger au calendrier national prévu.

Dans leur communiqué, les Jeunes Socialistes estiment que ces manœuvres viseraient à permettre la désignation de la candidature de l'ancienne maire de Vaulx-en-Velin Hélène Geoffroy par les instances nationales sans consultation préalable des adhérents du Rhône.

"Les votes militants ne servent pas à légitimer des décisions déjà prises, ils servent à décider", écrivent-ils, estimant que le parti doit rester "l’émanation du collectif".

"Nous demandons donc dans l’immédiat de pouvoir choisir nous-mêmes nos candidats aux élections sénatoriales, et que la parole des militants soit écoutée en toutes occasions", concluent les Jeunes Socialistes.