C’est officiel, une autre recrue de l’ASVEL quitte le club sans même y avoir joué

Le remaniement de l'effectif se poursuit à l'ASVEL. Le club de Tony Parker a officialisé, ce lundi, le prêt d'Armoni Brooks à Valence pour l'ensemble de la saison 2026-2027. Une nouvelle conséquence de la réduction du budget de l'ASVEL, contrainte de revoir ses ambitions à la baisse.

Arrivé seulement début juillet en provenance de l'Olimpia Milan, l'arrière américain de 28 ans ne disputera finalement aucune rencontre avec Villeurbanne. Sacré MVP du championnat italien la saison passée, il était considéré comme l'une des recrues majeures de l'été.

L'association promise avec Sylvain Francisco n'aura jamais vu le jour. Après le départ de ce dernier vers le Panathinaïkos, l'ASVEL poursuit son dégraissage pour réduire sa masse salariale.

Selon plusieurs médias spécialisés, son contrat représentait un salaire estimé à près de deux millions d'euros par an.

De plus, Daniel Theis, annoncé avec insistance ces dernières semaines et présenté par Tony Parker comme une cible prioritaire, ne rejoindra finalement pas l'ASVEL. Selon le journaliste Donatas Urbonas, le champion du monde 2023 est désormais tout proche de s'engager avec le Maccabi Tel-Aviv. Un nouveau dossier qui échappe au club villeurbannais, contraint de revoir ses ambitions en raison de ses difficultés budgétaires.