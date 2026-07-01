L’ASVEL réalise un mercato XXL : Sylvain Francisco et Nick Weiler-Babb rejoignent Tony Parker, d’autres recrues imminentes ?

Après une vague de départs et un effectif à reconstruire entièrement, l'ASVEL accélère son recrutement.

Alors que Tony Parker s'apprête à entamer sa première saison comme entraîneur de l'ASVEL, tout en conservant la présidence du club qu'il occupe depuis 2014, il pourra compter sur un effectif renforcé par plusieurs références du basket européen. Avec un budget record de plus de 50 millions d'euros, inédit dans le championnat de France, Villeurbanne affiche plus que jamais ses ambitions.

Le premier renfort officialisé est Sylvain Francisco. L'international français de 28 ans, passé par le Paris Basketball avant de briller en Euroligue sous les couleurs du Bayern Munich puis du Zalgiris Kaunas, s'est engagé jusqu'en 2029. D'après Eurohoops, son salaire annuel approcherait les 4 millions d'euros, un montant inédit dans le basket français, alors que le joueur des Bleus a annoncé avoir toujours voulu “faire partie de clubs historiques”. Dans les colonnes de L'Équipe, Tony Parker explique avoir fait du meneur sa priorité pour en faire le leader de son équipe.

Bienvenue Sylvain Francisco ! 🫡🇫🇷



LDLC ASVEL est fier de vous annoncer la signature du meneur international français Sylvain Francisco pour les 3 prochaines saisons.



L’un des tous meilleurs joueurs d’Euroleague apportera toute son énergie, sa capacité à créer pour lui et les… pic.twitter.com/EzQQlEfIB2 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 30, 2026

Quelques heures plus tard, l'ASVEL a également annoncé la signature de Nick Weiler-Babb. L'ailier allemand de 30 ans, élu meilleur défenseur de l'Euroligue en 2025, arrive en provenance de l'Anadolu Efes pour un contrat de deux saisons. Il retrouvera ainsi Sylvain Francisco, avec qui il avait déjà évolué au Bayern Munich. Il remplace Shaquille Harrison dans un rôle de spécialiste défensif apportant de l’énergie et une dimension physique à l’équipe.

Le recrutement villeurbannais ne devrait pas s'arrêter là. Armoni Brooks, meilleur joueur du dernier championnat d'Italie avec l'Olimpia Milan, a déjà confirmé son arrivée, l’officialisation devrait être imminente. Daniel Theis, 34 ans, est également annoncé en route pour l’ASVEL, lui qui a évolue à Monaco depuis 2024 après 8 saisons en NBA.

La superteam de l’ASVEL commence à prendre forme et nourrit déjà de très grandes attentes, à quelques jours de la première conférence de presse de Tony Parker, prévue mardi 7 juillet.