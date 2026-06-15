L’ASVEL avance sur plusieurs pistes intéressantes pour renforcer son effectif

Pour renforcer les ailes, l’ASVEL suit notamment Both Gach. Révélé cette saison avec la JL Bourg, l’ailier de 27 ans a participé au sacre européen du club bressan en EuroCup et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers de l’effectif. Son profil polyvalent attire également d’autres formations d’EuroLeague, dont le Partizan Belgrade. Selon Ouest-France, une arrivée à Villeurbanne pourrait s’accompagner d’une forte revalorisation salariale.

Autre piste étudiée, celle de Riley Minix. D’après Meridian Sport, l’ailier sniper américain de 25 ans, passé aux San Antonio Spurs et récemment aux Cleveland Cavaliers, figure sur les tablettes villeurbannaises.

Dans la raquette, les échanges se poursuivent dans le bon sens avec l’international allemand Daniel Theis, qui reste l’une des cibles prioritaires du club. Il évolue depuis près de deux ans à Monaco, équipe rivale de l’ASVEL.

À l’inverse, le dossier Mathis Dossou-Yovo apparaît plus complexe. L’intérieur français ne serait pas convaincu par la perspective d’un rôle limité dans la rotation. Aucune offre ne lui aurait toutefois été transmise à ce stade.

En parallèle du recrutement, plusieurs rumeurs entourent l’avenir de l’ASVEL. Tony Parker pourrait prochainement endosser un rôle de coach, tandis que le nom du capitaine de l’Équipe de France Guerschon Yabusele circule de nouveau autour du club pour un éventuel retour.

Des dossiers qui s’ajoutent à un été déjà très animé pour la formation villeurbannaise, déterminée à bâtir un effectif compétitif en Betclic Élite comme en EuroLeague.