Faits Divers

Un bus TCL prend feu près de Lyon : les flammes menacent plusieurs habitations

Un bus TCL prend feu près de Lyon : les flammes menacent plusieurs habitations
Un bus TCL prend feu près de Lyon : les flammes menacent plusieurs habitations

Une importante intervention des sapeurs-pompiers a eu lieu ce mercredi 29 juillet à Craponne, après l'incendie d'un bus TCL.

L'alerte a été donnée aux alentours de 16h10 chemin de la Tourette, derrière le magasin Intermarché. À leur arrivée, les secours ont pris en charge un bus TCL entièrement en flammes, dégageant un impressionnant panache de fumée noire visible à plusieurs centaines de mètres.

Le sinistre ne s'est pas limité au seul bus. Les flammes se sont également propagées à une haie située à proximité, menaçant plusieurs habitations.

Par mesure de sécurité, les occupants de quatre maisons ont quitté leur logement avant l'arrivée des secours. Aucun blessé n'a toutefois été recensé.

Pour venir à bout de l'incendie, 24 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Un engin supplémentaire doté d'une importante réserve d'émulseur, utilisé pour les feux de véhicules de grand gabarit, a également été engagé sur les lieux.

Vers 17h15, l'incendie était en cours d'extinction.

Tags :

incendie

feu

4 commentaires
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C22 le 29/07/2026 à 18:53
Ex Précisions a écrit le 29/07/2026 à 18h24

Un bus électrique dont la batterie a pris feu, ou un thermique mal entretenu ?

C'est pas un bus électrique, diesel quelle maintenance ? Si c'est comme les escalateurs, et ascenceurs
Merci BRUNO, pour l'héritage

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Alfred le 29/07/2026 à 18:53

C'est de pire en pire, Sarcelly démission !

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Ex Précisions le 29/07/2026 à 18:24

Un bus électrique dont la batterie a pris feu, ou un thermique mal entretenu ?

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frisquet le 29/07/2026 à 18:22

à lyon c est les bus qui brulent::::: chacun ses valeurs

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Jacques20 le 29/07/2026 à 18:13

Prenez les transports en commun qu'ils disent...

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Louer les voies de bus le 29/07/2026 à 17:58

satané bus, il faut les interdire définitivement

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