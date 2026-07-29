Un bus TCL prend feu près de Lyon : les flammes menacent plusieurs habitations

L'alerte a été donnée aux alentours de 16h10 chemin de la Tourette, derrière le magasin Intermarché. À leur arrivée, les secours ont pris en charge un bus TCL entièrement en flammes, dégageant un impressionnant panache de fumée noire visible à plusieurs centaines de mètres.
Le sinistre ne s'est pas limité au seul bus. Les flammes se sont également propagées à une haie située à proximité, menaçant plusieurs habitations.
Par mesure de sécurité, les occupants de quatre maisons ont quitté leur logement avant l'arrivée des secours. Aucun blessé n'a toutefois été recensé.
Pour venir à bout de l'incendie, 24 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Un engin supplémentaire doté d'une importante réserve d'émulseur, utilisé pour les feux de véhicules de grand gabarit, a également été engagé sur les lieux.
Vers 17h15, l'incendie était en cours d'extinction.
C'est pas un bus électrique, diesel quelle maintenance ? Si c'est comme les escalateurs, et ascenceursSignaler Répondre
Merci BRUNO, pour l'héritage
C'est de pire en pire, Sarcelly démission !Signaler Répondre
Un bus électrique dont la batterie a pris feu, ou un thermique mal entretenu ?Signaler Répondre
à lyon c est les bus qui brulent::::: chacun ses valeursSignaler Répondre
Prenez les transports en commun qu'ils disent...Signaler Répondre
satané bus, il faut les interdire définitivementSignaler Répondre