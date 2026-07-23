Un entrepôt ravagé par les flammes près de Lyon

Selon le Dauphiné Libéré, pas moins de 88 soldats du feu ont été mobilisés, avec une quarantaine d'engins, pour venir à bout d'un incendie qui a touché l'entreprise Record Group.

Les dégâts sont nombreux dans cette société spécialisée dans les portes automatiques. Mais aucun blessé n'est à déplorer.

L'origine du sinistre n'a pas été précisée.