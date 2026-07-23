Faits Divers

Un entrepôt ravagé par les flammes près de Lyon

Un entrepôt ravagé par les flammes près de Lyon
DR Facebook

Un important dispositif de pompiers a été déployé ce jeudi matin vers 6h à Crémieu, dans le nord-Isère. 

Selon le Dauphiné Libéré, pas moins de 88 soldats du feu ont été mobilisés, avec une quarantaine d'engins, pour venir à bout d'un incendie qui a touché l'entreprise Record Group.

Les dégâts sont nombreux dans cette société spécialisée dans les portes automatiques. Mais aucun blessé n'est à déplorer. 

L'origine du sinistre n'a pas été précisée.

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Crémieu

près de Lyon

incendie

9 commentaires
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Modeste artisan le 23/07/2026 à 18:59

Comment doucet a pu repasser ??? Lfi non

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Jacques200 le 23/07/2026 à 18:36

Je l'ai vu en passant à côté juste au moment où ça a commencé il y avait des flammes énormes et plein de fumée c'était trop impressionnant

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ouiii! le 23/07/2026 à 18:12
A condition a écrit le 23/07/2026 à 17h56

D’avoir respecté les règles concernant la sécurité incendie, stockage sécurisé des produits et ou matières inflammables etc. et de se conformer aux conditions generales.

çà va de soi pour une boite de cette taille..enfin ,j imagine...çà va etre une querelle d experts

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A condition le 23/07/2026 à 17:56
il me semble a écrit le 23/07/2026 à 17h03

en principe ,que l assurance de l entreprise,si c est accidentel, peut assumer les frais de chomage technique induit par le sinistre

D’avoir respecté les règles concernant la sécurité incendie, stockage sécurisé des produits et ou matières inflammables etc. et de se conformer aux conditions generales.

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il me semble le 23/07/2026 à 17:03
Moi a écrit le 23/07/2026 à 16h30

Que vont devenir les personnes qui travaillent là bas maintenant ??
A quoi bon de faire cela si c'est pour les assurances, toujours les mêmes qui seront pénalisés.

en principe ,que l assurance de l entreprise,si c est accidentel, peut assumer les frais de chomage technique induit par le sinistre

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Moi le 23/07/2026 à 16:30

Que vont devenir les personnes qui travaillent là bas maintenant ??
A quoi bon de faire cela si c'est pour les assurances, toujours les mêmes qui seront pénalisés.

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c est envisageable le 23/07/2026 à 16:20
Ex Précisions a écrit le 23/07/2026 à 15h06

C'est tout les jours en ce moment !
Négligences en série ou entreprises qui battent de l'aile pour toucher l'assurance ?

beaucoup d abattoirs publics ou privés etaient devenus mysterieusement combustibles dans les annees 90 ,ne pouvant plus assumer les investissements délirants exigés par l europe des normes..j ai vu à l epoque bien des naufrages et des incendies inexpliqués

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Mouradalg le 23/07/2026 à 16:10

Les flammes 🔥 en prison !

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Ex Précisions le 23/07/2026 à 15:06

C'est tout les jours en ce moment !
Négligences en série ou entreprises qui battent de l'aile pour toucher l'assurance ?

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