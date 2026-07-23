Un entrepôt ravagé par les flammes près de Lyon

Selon le Dauphiné Libéré, pas moins de 88 soldats du feu ont été mobilisés, avec une quarantaine d'engins, pour venir à bout d'un incendie qui a touché l'entreprise Record Group.
Les dégâts sont nombreux dans cette société spécialisée dans les portes automatiques. Mais aucun blessé n'est à déplorer.
L'origine du sinistre n'a pas été précisée.
Comment doucet a pu repasser ??? Lfi nonSignaler Répondre
Je l'ai vu en passant à côté juste au moment où ça a commencé il y avait des flammes énormes et plein de fumée c'était trop impressionnantSignaler Répondre
çà va de soi pour une boite de cette taille..enfin ,j imagine...çà va etre une querelle d expertsSignaler Répondre
D’avoir respecté les règles concernant la sécurité incendie, stockage sécurisé des produits et ou matières inflammables etc. et de se conformer aux conditions generales.Signaler Répondre
en principe ,que l assurance de l entreprise,si c est accidentel, peut assumer les frais de chomage technique induit par le sinistreSignaler Répondre
Que vont devenir les personnes qui travaillent là bas maintenant ??Signaler Répondre
A quoi bon de faire cela si c'est pour les assurances, toujours les mêmes qui seront pénalisés.
beaucoup d abattoirs publics ou privés etaient devenus mysterieusement combustibles dans les annees 90 ,ne pouvant plus assumer les investissements délirants exigés par l europe des normes..j ai vu à l epoque bien des naufrages et des incendies inexpliquésSignaler Répondre
Les flammes 🔥 en prison !Signaler Répondre
C'est tout les jours en ce moment !Signaler Répondre
Négligences en série ou entreprises qui battent de l'aile pour toucher l'assurance ?