Relogement, soutien psychologique, assurances : où en sont les victimes de l'incendie de Décines ?

Près de deux mois après l'incendie qui a fait trois morts dans un immeuble de la rue Sully, à Décines-Charpieu, les pouvoirs publics poursuivent l'accompagnement des habitants touchés par le drame.

Ce lundi 29 juin, Anne Laybourne, sous-préfète chargée de la politique de la ville, et Céline Cuny, première vice-procureure de la République de Lyon, ont présidé une réunion du Comité local d'aide aux victimes (CLAV). Cette instance réunit l'ensemble des services de l'État, des collectivités, des bailleurs sociaux et des associations mobilisés depuis le sinistre.

L'objectif était de dresser un état des lieux des actions engagées depuis le 11 mai, date de l'incendie qui avait provoqué la mort de trois personnes et contraint 28 familles à quitter leur logement.

Dès les premières heures, une cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) avait été déployée dans le quartier du Prainet avant de poursuivre son action à l'hôpital Édouard-Herriot. Le centre social du Prainet reste par ailleurs, selon la préfecture, "un lieu de rencontre important pour les familles" grâce à des horaires d'ouverture élargis.

24 familles ont reçu une proposition de logement

Sur le plan du relogement, 21 ménages ont bénéficié d'un hébergement hôtelier d'urgence pris en charge par Lyon Métropole Habitat. Ces dépenses pourront être financées par le Fonds d'aide au relogement d'urgence (FARU).

La préfecture indique également que 24 ménages se sont vu proposer un logement social pérenne. Quinze logements ont déjà été attribués, tandis que quatre autres sont encore en attente de visite. Les services de l'État, la Métropole de Lyon et les bailleurs sociaux poursuivent leurs recherches afin de trouver "une solution rapide et adaptée pour chaque famille".

Un accompagnement administratif et psychologique

La Ville de Décines-Charpieu et son CCAS ont assuré dès le 11 mai la prise en charge des repas des personnes sinistrées. Des permanences d'état civil ont été organisées afin de faciliter les démarches administratives, tandis qu'une coordination avec La Poste a permis d'assurer la réception du courrier des habitants concernés.

Les services de l'État précisent également qu'un suivi spécifique est assuré pour certaines démarches concernant des résidents étrangers.

De leurs côtés, les associations d'aide aux victimes Le Mas et VIFFIL, mobilisées à la demande du procureur de la République, poursuivent leur accompagnement des familles. La CAF et la Maison de la Métropole restent aussi mobilisées auprès des foyers avec enfants mineurs.

En clôture de cette réunion, le préfet de région et le procureur de la République ont salué "l'ensemble des services qui se mobilisent depuis le 11 mai 2026 pour accompagner les familles sinistrées." Ils ont demandé que la mobilisation se poursuive, avec un objectif clair : accélérer le relogement durable des victimes et assurer un suivi attentif des dossiers avec les compagnies d'assurance.