Près de Lyon : incendie criminel à Décines, trois morts à déplorer

Mise à jour 17h50 : Un important dispositif de sécurité a été déployé ce lundi, dans la continuité de la fin des opérations de secours. Selon la préfecture, la CRS 83, une compagnie républicaine de sécurité (CRS) classique, une compagnie départementale d’intervention (CDI) ainsi que des effectifs locaux, notamment du groupe de sécurité de proximité et de la BAC, ont été mobilisés aux côtés de la police municipale. L’objectif affiché par les autorités est d’assurer une présence renforcée et une couverture coordonnée de l’ensemble du secteur dans les prochaines heures.
Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a annoncé une conférence de presse en présence de Nelson Bouard, directeur interdépartemental de la police nationale du Rhône ce mardi 12 mai à 11h00.
Article Initial : Incendie dramatique à Décines-Charpieu ce lundi matin. Dans un immeuble au 18 de la rue Sully, un incendie criminel s'est déclaré vers 7h30.
Selon nos informations, alors que 200 riverains ont été évacués, un habitant s'est jeté du 7e étages pour échapper aux flammes et aux fumées. La victime est décédée.
Deux autres décès sont à déplorer.
Quatre personnes ont été légèrement blessées et prises en charge. Au total une trentaine de personnes ont été mis en sécurité par les sapeurs pompiers au cours de l'opération. Un gymnase voisin a été ouvert pour accueillir les sinistrés.
Le feu n'est pas encore maîtrisé, 85 sapeurs-pompiers et 34 engins ont été déployés.
Le préfet délégué à la Sécurité Antoine Guérin s'est rendu sur place.
À 9h le feu principal a été éteint. Les secours s'attardaient désormais au traitement des éléments résiduels.
Les services de l'état précisent que : "La Préfecture mobilise des renforts de CRS pour accentuer la sécurité du quartier. Des patrouilles Sentinelle sont déployées pour garantir le périmètre de sécurité.
En plus de la Croix-Rouge et de la cellule d’urgence médico-psychologique, la métropole de Lyon et la ville de Décines-Charpieu mobilisent le CCAS et le bailleur LMH pour accompagner les habitants notamment dans leur relogement."
Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour : "dégradation par moyen dangereux ayant entraîné la mort, homicide volontaire en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée"
Point de situation à 11h20 concernant l’incendie à Décines-Charpieu |— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 11, 2026
A l’issue des opérations de secours, un nouveau bilan fait état de 3 personnes décédées.
14 victimes en urgence relative ont été transportées après avoir été exposées à des fumées.
38 personnes impliquées… https://t.co/vmzFRTsDC9
dis ca à patrick dillsSignaler Répondre
En fait oui dans 99% des cas ils sont "connus des services de police " avec min 27 mentions au casier mais bon ils sont tous laissé libre ... donc bon évidemment ils visent le premier palier bonus a 30 mentions après tu as un blâme et au bout de 30 blâmes un rappel de rappel à la loi via un mail écrit par une IA.Signaler Répondre
Le feu tue partout !Signaler Répondre
Mobilisons l'Armée de Terre. Il n'y a pas d'autre solution dans ce Chicago français.Signaler Répondre
On remerciera jamais assez (tous les jours maintenant) les droits de l'hommistes et les badinteristesSignaler Répondre
Ces grosses m... méritent qu'on les jettent à la décharge, là où est leur place...Signaler Répondre
Ça s'est passé pas loin de l'Arena où on veut y faire le patinage, mal barré...Signaler Répondre
Exactement, cela prouve l'inefficacité des pouvoirs publics, mais eux ne sont jamais sanctionnés. Plus on est haut dans la hiérarchie moins on est responsables.Signaler Répondre
A croire que la police , les crs etc peuvent tout contrôler, tout surveiller......quand des criminels décident d'une action rien ne peut les arrêter.Signaler Répondre
incendie crapuleux c’est honteux! des innocents sont décédés c’est vraiment inhumain d’agir ainsi c’est terrible ..Signaler Répondre
Qui croit que Lyon sera la vitrine des JO.Signaler Répondre
Que des nantis dans leur bulle.
Le gaspillage des Jo, serait bien utile ailleurs
Oui, il faudrait remettre en place une police de proximité, mais aussi dans les sujets que l'on n'a pas le droit de parler, faire une légalisation réglementée des drogues dites douces pour libérer de la place en prison des consommateurs qui devraient être plutôt traités en tant que personne à problème de santé pour enfermer les gens davantage dangereuses pour la société (notamment financier).Signaler Répondre
La nouvelle mode des debilos delinquants, verser un bidon d'essence devant les pas de porte et craquer une allumette, que va-t-on voir apparaître après ça ?Signaler Répondre
Décines, c'est bien la commune riveraine de Chassieu? Cette autre commune qui a subit très récemment un autre drame? Drame mortel provoqué a priori par une voiture très méchante et du protoxyded'azote innocent comme de la creme chantilly. A Décines donc, faut s'attendre à une conclusion du même genre: pas d'incendie sans feu ou encore l'origine des fumées est le feu, il n'y de ça aucun doute. La criminalité dans le secteur est juste incroyable, non? Il manque juste une étincelle, oui ou non? la faute à l'étincelle et pas aux émeutiers dira t on? être un arbre ou ne pas hêtre un être, tel est la question finalement.Signaler Répondre
J'habite au quatrième étage. Il y a plusieurs années j'ai investi dans une corde d'alpiniste (Il y avait eu un grave incendie probablement d'origine criminelle dans le sous-sol de la résidence et l'immeuble avait dû être évacué en pleine nuit). Bienvenue dans la Nouvelle France.Signaler Répondre
Une police de proximité reste une police. Les dealers et voyous vont continuer à les agresser.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Mélenchon qui se présente pour la présidence et Bally Bagayoko qui appelle à l'insurrection et aux meurtres sur toutes les chaînes télé qui s'obligent à l'inviter.
Le Maire précédent de Saint Denis n'avait pas eu l'honneur quotidien des médias.
Guerre des gangs.Signaler Répondre
L'immobilier est particulièrement abordable à Décines, quelq'un a une explication à proposer ?Signaler Répondre
Peut importe la ville. Résultat trois morts, alors votre remarque est inapproprié voir complètement immature.Signaler Répondre
La peine de mort pour les criminels incendiaire notamment.Signaler Répondre
Vous êtes conscient(e) qu'il y a des gens dont c'est le métier ? Les enqueteurs spécialisés arrivent à définir si un feu de forêt est criminel et retrouver précisément son point de départ et son mode d'allumage donc pour un appartement, c'est probablement une formalité.Signaler Répondre
Voici où mène le laxisme et le " bien vivre ensemble" que l'on veut nous imposer.Signaler Répondre
C'est Décines, pas Lyon.Signaler Répondre
Et terre d'asile...Signaler Répondre
Le problème c'est que la police était déjà présente dans ce quartier avec une division de CRS !Signaler Répondre
Suite aux fusillades et autres incendies de ces dernières semaines.
Comme toujours les autorités viennent sur place après la catastrophe. Comme toujours elles vont faire des promesses pour calmer, comme toujours on mettra des unités de police pendant 3 jours,,,,,,et comme toujours on ne prend aucune mesure avant pour lutter contre des phénomènes de délinquance que l on connaît parfaitement,,,,, comme toujours nos politiques ont des idées avant et des solutions après , comme toujours on a pas le courage et la volonté de s attaquer aux vrais problèmes qui pourrissent le quotidien des gens, comme toujours une minorité impose sa loi a la majorité, comme toujours il y aura une marche blanche et du plus jamais ça ,et comme toujours nos politiques ne prendront aucune mesure.Comme toujours en France on manque de courage, mais on est toujours les meilleurs.Signaler Répondre
Car un départ de feu par ex dans un appart par un électroménager ou une prise électrique ou quoi ne l’est pas. tandis que si le feu a été fait avec de l’essence (en général c’est ça) devant la portée d’entrée de quelqu’un comme le fait souvent la dz mafia ou devant le hall d’immeuble … la c’est criminel.Signaler Répondre
Comment sait-on que c’est criminel ?Signaler Répondre
De mieux en mieux ...Signaler Répondre
Et surtout,France,terre d'accueil ....Signaler Répondre
Les opérations place nette xxl sont d'une telle efficacité...Signaler Répondre
vraiment cool LyonSignaler Répondre
Tout le monde sait pourquoi.Signaler Répondre
L'immigration, une chance pour la France.
Tout va bien, c'est totalement normalSignaler Répondre
Comme quoi les CRS mis en place dans le secteur et cette rue ne servent pas à grand chose.Signaler Répondre
L'armée avec fouille de tous les appartements ?
Dans tous les cas après il faut une "police de proximité", gros mots que l'on n'entend presque jamais dans la bouche de nos politiques surtout à l'approche de la présidentielle.
et toujours la rue Sully ? pourquoi ?Signaler Répondre