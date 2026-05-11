Près de Lyon : incendie criminel à Décines, trois morts à déplorer

Mise à jour 17h50 : Un important dispositif de sécurité a été déployé ce lundi, dans la continuité de la fin des opérations de secours. Selon la préfecture, la CRS 83, une compagnie républicaine de sécurité (CRS) classique, une compagnie départementale d’intervention (CDI) ainsi que des effectifs locaux, notamment du groupe de sécurité de proximité et de la BAC, ont été mobilisés aux côtés de la police municipale. L’objectif affiché par les autorités est d’assurer une présence renforcée et une couverture coordonnée de l’ensemble du secteur dans les prochaines heures.

Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a annoncé une conférence de presse en présence de Nelson Bouard, directeur interdépartemental de la police nationale du Rhône ce mardi 12 mai à 11h00.

Article Initial : Incendie dramatique à Décines-Charpieu ce lundi matin. Dans un immeuble au 18 de la rue Sully, un incendie criminel s'est déclaré vers 7h30.

Selon nos informations, alors que 200 riverains ont été évacués, un habitant s'est jeté du 7e étages pour échapper aux flammes et aux fumées. La victime est décédée.

Deux autres décès sont à déplorer.

Quatre personnes ont été légèrement blessées et prises en charge. Au total une trentaine de personnes ont été mis en sécurité par les sapeurs pompiers au cours de l'opération. Un gymnase voisin a été ouvert pour accueillir les sinistrés.

Le feu n'est pas encore maîtrisé, 85 sapeurs-pompiers et 34 engins ont été déployés.

Le préfet délégué à la Sécurité Antoine Guérin s'est rendu sur place.

À 9h le feu principal a été éteint. Les secours s'attardaient désormais au traitement des éléments résiduels.

Les services de l'état précisent que : "La Préfecture mobilise des renforts de CRS pour accentuer la sécurité du quartier. Des patrouilles Sentinelle sont déployées pour garantir le périmètre de sécurité.

En plus de la Croix-Rouge et de la cellule d’urgence médico-psychologique, la métropole de Lyon et la ville de Décines-Charpieu mobilisent le CCAS et le bailleur LMH pour accompagner les habitants notamment dans leur relogement."

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour : "dégradation par moyen dangereux ayant entraîné la mort, homicide volontaire en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime en bande organisée"