Vulcania : une immersion au cœur des volcans et des mystères de la Terre, à deux pas de Lyon

Un parc scientifique et ludique unique en Europe

Plus qu’un parc de loisirs, Vulcania est un lieu de découverte scientifique où l’on explore la Terre en vivant ses phénomènes de l’intérieur.

Le site repose sur trois grands univers thématiques complémentaires : les volcans, les phénomènes naturels et la Terre dans l’Espace.

À travers ces thématiques, les visiteurs peuvent expérimenter des situations spectaculaires : survol des volcans d’Auvergne, immersion dans des éruptions, découverte des séismes ou encore exploration du système solaire.

Le parc propose également des expériences immersives dans le plus grand planétarium de France ainsi que des projections sur écrans géants parmi les plus impressionnants d’Europe.

Des expériences immersives entre sensations et découverte

L’une des particularités de Vulcania réside dans son approche sensorielle de la science. Ici, on ne se contente pas d’observer : on ressent.

Les attractions dynamiques permettent de vivre des expériences variées mêlant technologie et pédagogie. Coaster familial, cinéma dynamique ou simulateurs immersifs, chaque animation propose une lecture concrète des forces de la Terre.

Entre sensations fortes et contenus pédagogiques, l’objectif est clair : rendre la science accessible et captivante.

Une destination pensée pour toute la famille

Vulcania s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants, avec une attention particulière portée aux jeunes explorateurs.

Dès 3 ans, des espaces dédiés permettent de découvrir les sciences en s’amusant à travers des jeux sensoriels, des parcours immersifs et des films d’animation.

Les enfants deviennent ainsi acteurs de leur visite, entre découverte de la Terre, des volcans et de l’espace.

Le parc propose également des spectacles, des animations scientifiques et des expériences interactives tout au long de la saison, qui viennent enrichir la visite.

Une programmation riche et des moments forts toute la saison

Au-delà des attractions permanentes, Vulcania propose des animations ponctuelles et des soirées spéciales qui rythment la saison.

Ces moments permettent de prolonger l’expérience en soirée avec des spectacles, des démonstrations scientifiques ou encore des observations du ciel, offrant une autre lecture du parc, plus immersive et contemplative.

Une escapade accessible depuis Lyon

Facilement accessible depuis la région lyonnaise, Vulcania s’impose comme une idée de sortie idéale en famille, entre amis ou en couple.

Pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience, des formules séjour permettent de combiner visite du parc et découverte de l’Auvergne.

Préparer sa visite

Pour organiser sa venue, plusieurs options sont proposées tout au long de la saison, avec la possibilité d’accéder à l’ensemble des animations du parc.

👉 Billetterie et informations pratiques :

https://www.vulcania.com/billetterie-3/

📅 Ouverture du parc : du 25 mars au 1er novembre 2026

Vulcania, une autre façon de découvrir la Terre

Entre parc scientifique et parc d’attractions, Vulcania propose une approche unique où la curiosité est au centre de l’expérience.

Un lieu où la découverte des volcans et de la Terre devient une aventure immersive, accessible et spectaculaire, à vivre au moins une fois… ou plusieurs, tant l’expérience évolue au fil des saisons.