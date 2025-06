Vivez une aventure immersive à la découverte des volcans avec Vulcania !

Vulcania, des activités pour tous !

À Vulcania, survolez l’Auvergne avec Premier Envol, bravez les éruptions volcaniques du Réveil des Géants et arpentez les volcans du monde avec Planète Dévoilée. Sondez les profondeurs sous-marines avec Abyss Explorer, rejoignez une équipe de sismologues avec le roller-coaster Namazu, affrontez les éléments dans Terre en colère (nouveauté 2025) ou parcourez l’Espace dans le plus grand Planétarium de France.

Cette année, Vulcania fait le plein de nouveautés !

Laissez-vous surprendre par une immersion volcanique avec « Terre de volcans », un tout nouvel espace immersif qui vous plongera au cœur de paysages volcaniques grandioses, grâce à une technologie de mapping interactif. Immergez-vous parmi des décors époustouflants et variés, des coulées de lave aux geysers. Une immersion totale qui vous fera vivre les forces de la Terre, grandeur nature !

Découvrez « Les diables des volcans », un film époustouflant sur l’un des plus grands écrans d’Europe, dédié aux légendaires volcanologues Maurice et Katia Krafft ! Ces passionnés ont bravé les volcans du monde entier pour capturer des images spectaculaires, laissant un héritage scientifique et visuel inoubliable.

Un nouveau format pour Terre en colère

Et ce n’est pas tout ! Nous avons également repensé notre animation « Terre en colère » pour vous offrir une nouvelle version toujours aussi dynamique et interactive (ouverture d’ici fin juin) des décors inédits et un contenu enrichi sur les conséquences du dérèglement climatique, cette nouvelle version offrira une nouvelle approche des enjeux environnementaux actuels.

Vivez des nocturnes volcaniques avec les “Soirées de l’été”

En juillet et août 2025, le Parc Vulcania vous propose 10 dates pour ponctuer votre exploration de spectacles jusqu’en soirée !

Assistez aux expériences détonantes du Professeur Yapadrisk avec Expériences, c’est show! et Yapadrisk et la flamme des volcans puis admirez le vol majestueux de rapaces au cours d’une Présentation de rapaces en vol libre.

Un nouveau spectacle exclusif : Vulcanova, la Nuit des Enchanteurs

Plongez dans un spectacle nocturne magique où sons et lumières illuminent l’ambiance féérique de Vulcania. Ce voyage fascinant mêle sciences et légendes, offrant un moment riche en émotions et en surprises, pour découvrir l’univers envoûtant de Vulcania sous un autre jour, lors d’une soirée inoubliable.

Les Astronomiales

Lors de 3 soirées spéciales cet été, partez à la découverte des merveilles de l’univers en observant le ciel et grâce à des animations ludiques et des échanges avec des passionnés d’astronomie. Petits et grands pourront explorer les planètes, les constellations et bien plus encore, dans une ambiance conviviale et magique

Un été riche en expériences insolites !

Cet été, Vulcania vous invite à lever les yeux vers les étoiles lors des Soirées Astronomiales !. Une expérience unique pour rêver la tête dans les étoiles !

· Plein tarif : de 27.5€ à 32,50€ pour les adultes, de 25,50€ à 27€ pour les Enfants (de 6 à 16 ans inclus) et de 7€ à 9€ pour les Bambins (de 3 à 5 ans).

· Tarif enfant jusqu'à 16 ans inclus – Parking gratuit et bornes de recharge (payantes) disponibles

Vulcania, 2 route de Mazayes 63230 Saint-Ours-les Roches

**Réduction valable dans le cadre d’une visite individuelle sur présentation de votre pass saison en cours de validité dans les boutiques (hors librairie, multimédia et bonbons en vrac) et dans tous les espaces de restauration du parc.

**Tarifs indiqués sur la base de la TVA à 10% – Les enfants de moins de 3 ans sont invités

Pass saison Vulcania en illimité !

Jusqu’au 2 novembre 2025, vous pourrez explorer le parc autant de fois que vous le souhaitez. Amorti dès la deuxième visite, ce pass vous donne accès aux nocturnes estivales, à des évènements spéciaux thématiques et festifs organisés à certains moments de l'année ou encore 10% de réduction sur vos achats dans les boutiques du parc. (54€ adultes, 42€ enfants (6 à 16 ans inclus), 16€ bambins (3 à 5 ans)

