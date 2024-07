Vulcania : le parc des volcans et de la planète Terre

Grâce au succès populaire reçu lors du Tour de France en 2023, pour l’accueil de la 10ème étape, Vulcania se confirme comme un moteur d’attractivité et un marqueur touristique important pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le parc propose ainsi 3 univers très complémentaires à découvrir : les volcans, les phénomènes naturels et la Terre dans l’Espace.

Conçu par les célèbres volcanologues Maurice et Katia Krafft, le parc offre une expérience immersive au cœur des volcans. Construit sur les coulées de lave qui l’entourent, Vulcania propose une journée d'aventure dans un environnement naturel exceptionnel. Les visiteurs pourront ainsi survoler les volcans d'Auvergne, affronter des éruptions volcaniques et explorer les profondeurs marines dans diverses attractions.

Pour la saison 2024, plongez dans une expérience de visite encore plus immersive avec de belles nouveautés pour les adultes et les enfants. Accompagnés d’un animateur scientifique, les visiteurs pourront découvrir les volcans du monde entier grâce à différentes activités proposées, expositions ou films sur écran géant.

Inauguré en 2023, le Planétarium de Vulcania est déjà devenu un élément phare du parc. Son dôme de 22m (le plus grand de France) permet une immersion totale pour explorer l’Espace, les volcans extra-terrestres et pour apprendre à lire le ciel du soir. Le film d’animation Noisette raviera quant à lui les plus jeunes explorateurs du système solaire.

Les tarifs restent inchangés en 2024, avec des billets à partir de 26€ pour les adultes, 21€ pour les enfants jusqu’à 16 ans inclus) et 6€ pour les bambins de 3 à 5 ans.

Le Pass saison offre un accès illimité à Vulcania et à toutes les programmations pour 49€ pour les adultes, 37€ pour les enfants jusqu'à 16 ans inclus, et 15€ pour les bambins.

Le site Séjours de Vulcania permet de réserver facilement son voyage en Auvergne avec hébergement, billets pour le parc et visites d'autres sites touristiques avec des offres sur l'hébergement et des tarifs avantageux.

Plus d’informations : www.vulcania.com