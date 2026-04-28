Politique

Gabriel Attal attendu dans le Rhône ce mardi, entre déplacements officiels et rendez-vous politique

Gabriel Attal attendu dans le Rhône ce mardi, entre déplacements officiels et rendez-vous politique

L’ancien Premier ministre se rendra mardi dans le Rhône pour une journée de terrain, avant de participer à un événement politique en soirée à Lyon. Un déplacement de Gabriel Attal sur fond de présidentielle 2027.

Une journée dense sur le terrain. C'est ce qui attend Gabriel Attal, qui sera dans le Rhône ce mardi 28 avril, pour une série de déplacements entre Saint-Symphorien-d’Ozon et Lyon.

Accompagné notamment du député Jean-Luc Fugit, du maire du 5e arrondissement Thomas Rudigoz et de Sarah Peillon, l'ex-Premier Ministre doit aller à la rencontre de plusieurs acteurs du territoire.

La matinée débutera dans un collège de Saint-Symphorien-d’Ozon, avec des échanges autour des réseaux sociaux et de leur usage avec la communauté éducative. Elle se poursuivra par une rencontre avec des acteurs économiques locaux, autour des questions d’emploi et de développement.

À Lyon, le programme prévoit notamment l’inauguration d’une classe Samuel Paty au lycée Branly, avant une déambulation dans le quartier du Point du Jour et un passage en mairie du 5e arrondissement.

En fin de journée, Gabriel Attal participera à une séance de dédicace à la librairie Decitre, place Bellecour, à l’occasion de la sortie de son livre En homme libre.

La visite se conclura par un rendez-vous politique. Le parti Renaissance organise à Lyon la deuxième édition de la "Nuit de la Nouvelle République", au théâtre la Comédie Odéon. L’événement réunira élus, experts et acteurs économiques pour débattre de propositions autour de l’avenir du pays.

Entre déplacements de terrain, séquence symbolique autour de l’école et temps politique en soirée, cette visite s’inscrit dans une stratégie de présence locale… à l’approche des échéances nationales.

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gabriel attal

présidentielle 2027

3 commentaires
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Libriste du déclin le 28/04/2026 à 08:43

La visite du traitre me laisse de marbre, un type qui rate un atterrissage budgétaire de 9 Milliards d'euros n'a plus aucun crédit aux yeux du peuple lyonnais!

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Mon avis le 28/04/2026 à 08:21

Attal mieux que Édouard Philippe pour la Présidentielle

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roco le 28/04/2026 à 07:43

l ambition démesurée de ce jeune homme laisse pantois !

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Il inaugure ..et à quel titre ? le 28/04/2026 à 07:41

Pourquoi il inaugure une classe
A quel titre ?
Ancien ancien ancien ministre ? ( et faut dire de quoi..éd Nat/ 1er ? )
Ça permet ceci ?.
S L Wauquiez faisait cela , ce serait conspuer en illégétimité.

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