Municipales à Lyon : Gabriel Attal officialise le soutien de Renaissance à Jean-Michel Aulas

Ce lundi, Gabriel Attal a annoncé que Renaissance allait bien soutenir Jean-Michel Aulas pour les élections municipales 2026 à Lyon, se mettant dans la roue des Républicains, de l'UDI et d'Horizons.
"Fidèles à notre méthode de rassemblement, fidèles à nos valeurs et à nos priorités pour l’écologie, la sécurité, l’éducation et le développement économique, nous avons décidé de rejoindre la dynamique de rassemblement initiée par Jean-Michel Aulas, avec Thomas Rudigoz, les élus et les militants lyonnais", annonce l'ancien Premier ministre.
À Lyon, l’élection municipale qui se tiendra en mars 2026 sera déterminante pour l’avenir de la ville.— Gabriel Attal (@GabrielAttal) September 22, 2025
Et de poursuivre : "Loin des querelles partisanes, c’est une démarche d’apaisement pour les Lyonnais, et d’ambition pour Lyon que nous initions aujourd’hui avec Jean-Michel Aulas. Il a, nous en sommes sûrs, toutes les qualités pour être un grand maire de Lyon".
La droite et le centre-droit dans la poche, Jean-Michel Aulas espère toujours lorgner sur le centre-gauche notamment représenté par Georges Képénékian. Mais ce dernier a été clairement refroidi par la présence de Laurent Wauquiez aux côtés de l'ancien président de l'OL.
Pas comme s'il était ministre, maire, député... et d'ailleurs est-il vraiment président de l'OL féminin ?Signaler Répondre
Donc d'un côté on a les c** et de l'autre les écolos. C'est pas possible cette ville est définitivement perdueSignaler Répondre
Faut reconnaître que le ralliement de Renaissance à Aulas est logique.Signaler Répondre
Qui se ressemble s'assemble, en l'espèce des "endetteurs" professionnels.
y'a pas à dire, vous donnez envie de vous écouter lol, un vrai repoussoirSignaler Répondre
Génial, avec des soutiens pareils, on sait qu'il ne va jamais être élu. Parfait, merci attalSignaler Répondre
Quelle honte aulas maire de Lyon et président foot féminin ...il est un surhomme a 76 ans ...Signaler Répondre
Ce n'est pas amusant, c'est logique.Signaler Répondre
Du PS à LR.. tous libéraux, chacun derrière un masque différent.. mais sinon c'est la même équipe.
Ca fait un bout de temps que le PS n'est plus du tout socialiste, et LR n'est plus du tout conservateur depuis.. au moins depuis que le RPR est devenu l'UMP.
Dans ce qu'on appelait avant "les partis de gouvernement", de nos jours gauche ou droite.. ça indique surtout quelle poche on va vous faire en premier. Au centre les ambidextres.
Ca laisse peu de place à l'alternance non-libérale, vu que tant le RN que LFI le sont aussi un peu, à leurs manières.
A part les verts bah.. le PC, on peut dire le mini-PC.. et mini aussi, les franges gaullistes, voire royalistes.. en résumé, personne.
Le commentaire de l’amateurSignaler Répondre
Un soutien éthique 🤭Signaler Répondre
Début juillet 2024 : c'est bien lui qui appelait à voter , le cas échéant , pour les candidats LFI ?Signaler Répondre
Donc rien de bien nouveau sous le soleil . Comme le disait Edgar Faure ... ce n'est pas la girouette qui tourne , c'est le vent .
on cherchait encore des macronlepenistes à la sauce Colomb/Attal..on l'a sur le forumSignaler Répondre
exact et la valeur de ses emprunts est passée de 450m d''euros en 2020 à 375 m en 2024.Signaler Répondre
ment-il lorsqu'il écrit "La ville de Lyon n’a jamais été si peu endetté depuis plus de 30 ans." ?
Les comptes de la ville sont bourrés d'emprunts petit boboSignaler Répondre
C est pas possible de prendre en otage ainsi les citoyens. Aucun candidat 'novateur ?Signaler Répondre
On est tous des boomers
conseiller municipal ce n'est pas seulement géré le quotidien c'est aussi prévoir pour le long terme, avoir une vision.Signaler Répondre
difficile à concevoir avec des gens qui deviendrait décisionnaire du jour au lendemain et pour 2 ans.
quelle légitimité peut avoir une personne tirée au sort alors que la légitimité de personne élue est constamment remise en doute.
tiré au sort ne veut pas dire compétent, honnête, . ma mere est tirée au sort... je déménage
vous misez sur le bon sens mais chacun a le sien. en tant qu'habitant de la presqu'ile je veut la ZTL. mais en tant que commerçant tu ne veux pas la ZTL. et nos décisions sont basée sur du bon sens. on fait comment?
Que toute la NUPES lyonnaise ne s’excite pas pour rien…Signaler Répondre
Le match est plié…avant le match
Bravo JMA
T’en fait pas, tu me sembles bien vivant…Signaler Répondre
Les fachos aujourd'hui c'est LFI ne te trompe pas !Signaler Répondre
Ce que vous dîtes est un mensonge. La ville de Lyon n’a jamais été si peu endetté depuis plus de 30 ans. Faut dire la vérité un moment.Signaler Répondre
J'aime bien quand les fachos commencent à prendre peur.Signaler Répondre
irrespectueux insultant ordurier vulgaire mensongerSignaler Répondre
voici la profondeur d'un discours de droite
Et si on tirait les conseillers municipaux au sort, comme les jurés d'assises ?Signaler Répondre
Tous les magouilleurs seraient renvoyés à leurs chères études, et le bon peuple mettrait son bon sens au service de la communauté, 2 ans obligatoires par exemple.
Toi, tu as encore oublié de prendre ton traitement. Dieu sait qu'on lit de tout ici, mais tu es devant de très très loin, et puis tout écrire en majuscules, on voit immédiatement à qui on a affaire.Signaler Répondre
Allez une tisane, tes cachets et au lit !
Aulas maire, on va manger et boire des pfasSignaler Répondre
Attal est payé par Doucet pour faire perdre Aulas, c'est pas possible autrement ! Attal est un boulet qui est vomi par l'essentiel du peuple à l'image de son maitre Macron : Aulas, je ne voterai pas pour toi avec de tels soutiens, non, jamais !!!Signaler Répondre
Quant on voit d'où en vient la très grande majorité d'ex socialos gauchos ça fait peur tellement ils sont mauvais.Signaler Répondre
Les vrais lyonnais apprécient leur ville , ceux qui ne l'aiment pas, la quittent !Signaler Répondre
Les vrais lyonnais se moquent des politiques parisiens qui viennent se mêler des affaires lyonnaises ! Lyoo est une belle ville, je le répète...les travaux garantissent un entretien des réseaux pour des réseaux d'eau réparés, des réseaux électriques enterrés, et de nouveaux aménagements paysagers....la ville de Lyon est belle....voyagez un peu et vous le constaterez et puis Lyon est au cœur d une région avec les montagnes, les campagnes la mer et l océan pas très loin ! Magique !
La politique est un jeu de dupes menée par des arriviste sans vergogneSignaler Répondre
Et bien nous y voilà ! Les masques sont tombés et chacun ne va jouer que pour sauver sa tête et trouver une gamelle ... Rudigoz en tête.Signaler Répondre
Amusant de voir les anciens du PS pactiser avec la droite de Wauquiez.
Mais derrière ça combien de pauvres gens qui n'auront que leurs yeux pour pleurer lorsque les listes seront définies.
Bagarres et négociations à venir !
J'espère que Mr Aulas aura la carrure et la volonté de se défaire de tous ses opportunistes qui se rassemblent en ce moment autour de lui.Signaler Répondre
Déjà Horizon la semaine dernière, maintenant Renaissance ... comment dire les partis des 2 loosers d'anciens 1er ministre qui nous ont mis dans la situation actuelle qu'on connait en France.
Ses partis à moitié morts veulent survivre à leur gourous de président.
la politique n est absolument pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances a déclaré Clemenceau, en rajoutant même, si on plante un homme politique, il pousse une taxe .Bref rien de nouveau a gauche,a droite, au centre.Signaler Répondre
on va rigoler : les anti macroniste vont voter pour Aulas soutient de Macron..et AttalSignaler Répondre
le minet de son maitre enfumeur qui essaye de se placer dans les bons coups CES MACRONISTES N ONT HONTE DE RIENSignaler Répondre
La premières de ses priorités à celui-là c'est.. l'écologie.. quel comique.Signaler Répondre
Et ensuite une liste.. quand tout est une priorité, rien ne l'est. Les champions du vent.
Les gars qui endettent et coulent la France, et que les Français ne peuvent plus voir, sont avec Aulas.. avec des alliés pareils, pas besoin d'ennemis.
Ils ne doutent de rien.
Ne vous étonnez pas s'ils sortent une "affaire" polémique/scandale qui ne débouchera jamais sur rien en pleine campagne. C'est leur truc.
oui !!!Signaler Répondre
Atal a appelé à voter pour LFI aux dernières élections, ce n’est pas un bon soutien !Signaler Répondre
NE VOTEZ PAS DOUCET NI BERNARD. LYON EST DEVENUE UN TRÈS GROS FOUTOIR, Y COMPRIS POUR CES CRÉTINS DE CYCLISTES. LE CRÉTIN DE DOUCET A RENDU LYON TRÈS MOCHE, IL A VIDÉ LES CAISSES, AUGMENTÉ LES IMPÔTS LOCAUX TRÈS LOURDEMENT, MIS UN FOUTOIR INDESCRIPTIBLE, AUGMENTÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE LA POLLUTION (VOIES SUPPRIMÉES = BOUCHONS EN PERMANENCE = RETOUR DE LA POLLUTION)....Signaler Répondre
ET LA LISTE EST LONGUE. JE N'AI PAS ÉVOQUÉ CETTE HORREUR DE GROS CACA RUE DE LA RÉPUBLIQUE, TOTALEMENT GÊNANT POUR LES VÉHICULES DE SECOURS.
Et voilà la "qualita",les chats ne font pas des chiens,mais des siennes il en fait le chaton, gaby oh gaby tu veux que j'te chante la marseillaise,toi le paristo qui vient draguer sur les terres lyonnaises,et t'unir au fou du puy....à confluence,ouf,sinon c'était au puy du fou.L'argent pour seul moteur,vol au dessus d'un nid de sacrés coucous,pire que la pie,à tous les rateliers.Signaler Répondre
Idem pour Wauquiez. Son parcours parle pour lui. Les vrais Lyonnais le savent.Signaler Répondre
Que vient faire ici le RN ? Ce que j'adore ce sont ceux qui cette obsession sur un parti qui ne représente pas grand chose à Lyon, le RN a sa propre liste et ne s'occupe pas de Aulas.Signaler Répondre
Pas besoin de tatal pour que M. Jean-Michel Aulas fasse un très bon score aux municipales.Signaler Répondre
Quoiqu'il en soit, le doucet, l'autre écolo, l'autre écervelé de l'hôtel de ville, soit éjecté lourdement de son mandat de maire, voire peut-être avant, vu ses grosses bourdes quotidiennes.
Le quotidien des lyonnais est devenu un enfer avec les escrolos !Signaler Répondre
La figure emblématique du macronisme, il me fait penser au petit singe qui tape sur des cymbales mais ça sonne creux. « il y a un an : 81 candidats Ensemble pour la République, dont 60 Renaissance, arrivés en troisième position se désistaient. Les triangulaires, dans ce scrutin passèrent de 306 à environ 90 » je cherche encore ce qui le différencie de Macron, lui qui préfère LFI…. Il va encore sortir le « danger c’est l’essstreme drouate »Signaler Répondre
Doucet a bien coulé Lyon et il ne se gêne pas pour s'exprimer.Signaler Répondre
C’est réglé et acté pour Greg! ExitSignaler Répondre
Si LFI se présente, il sera devant lui au premier tour..
Tout roule pour Jean Mimi et la société civile!
Greg et ses amis n’auront qu’à manger leurs chapeaux…..
La bonne nouvelle est que nous aurons sur LYON 2 listes de droits (Jean Michel AULAS et Alexandre DUPALAIS) et pas plus.Signaler Répondre
LFI va concurrencer les écolos.
Reste à savoir la position du PS.
En tout état de cause, la position du Maire sortant est beaucoup plus fragile qu'en 2020.
Ils sont indécrottables, ces politicards de bas étage, tout comme les "Mozart de la finance".Signaler Répondre
Bizarrement, Képénékian n'a pas l'air gêné par LFI au côté de Doucet.Signaler Répondre
J'aurais nettement préféré le soutien d'Eric Ciotti, Lyon mérite une position clairement à droite.Signaler Répondre
Je ne sais pas ce que tu fumes mais ça a l'air d'être de la bonne dis doncSignaler Répondre