Politique

Municipales à Lyon : Gabriel Attal officialise le soutien de Renaissance à Jean-Michel Aulas

La photo de famille semble confirmée pour le grand meeting de vendredi à la Confluence.

Ce lundi, Gabriel Attal a annoncé que Renaissance allait bien soutenir Jean-Michel Aulas pour les élections municipales 2026 à Lyon, se mettant dans la roue des Républicains, de l'UDI et d'Horizons.

"Fidèles à notre méthode de rassemblement, fidèles à nos valeurs et à nos priorités pour l’écologie, la sécurité, l’éducation et le développement économique, nous avons décidé de rejoindre la dynamique de rassemblement initiée par Jean-Michel Aulas, avec Thomas Rudigoz, les élus et les militants lyonnais", annonce l'ancien Premier ministre.

Et de poursuivre : "Loin des querelles partisanes, c’est une démarche d’apaisement pour les Lyonnais, et d’ambition pour Lyon que nous initions aujourd’hui avec Jean-Michel Aulas. Il a, nous en sommes sûrs, toutes les qualités pour être un grand maire de Lyon".

La droite et le centre-droit dans la poche, Jean-Michel Aulas espère toujours lorgner sur le centre-gauche notamment représenté par Georges Képénékian. Mais ce dernier a été clairement refroidi par la présence de Laurent Wauquiez aux côtés de l'ancien président de l'OL.

avatar
mimi69 le 23/09/2025 à 21:13
Venividivinci a écrit le 23/09/2025 à 18h14

Quelle honte aulas maire de Lyon et président foot féminin ...il est un surhomme a 76 ans ...

Pas comme s'il était ministre, maire, député... et d'ailleurs est-il vraiment président de l'OL féminin ?

avatar
la mort assurée le 23/09/2025 à 20:43

Donc d'un côté on a les c** et de l'autre les écolos. C'est pas possible cette ville est définitivement perdue

avatar
LFI 69 le 23/09/2025 à 19:10

Faut reconnaître que le ralliement de Renaissance à Aulas est logique.
Qui se ressemble s'assemble, en l'espèce des "endetteurs" professionnels.

avatar
Lyon3 le 23/09/2025 à 18:47
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 23/09/2025 à 11h06

NE VOTEZ PAS DOUCET NI BERNARD. LYON EST DEVENUE UN TRÈS GROS FOUTOIR, Y COMPRIS POUR CES CRÉTINS DE CYCLISTES. LE CRÉTIN DE DOUCET A RENDU LYON TRÈS MOCHE, IL A VIDÉ LES CAISSES, AUGMENTÉ LES IMPÔTS LOCAUX TRÈS LOURDEMENT, MIS UN FOUTOIR INDESCRIPTIBLE, AUGMENTÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE LA POLLUTION (VOIES SUPPRIMÉES = BOUCHONS EN PERMANENCE = RETOUR DE LA POLLUTION)....
ET LA LISTE EST LONGUE. JE N'AI PAS ÉVOQUÉ CETTE HORREUR DE GROS CACA RUE DE LA RÉPUBLIQUE, TOTALEMENT GÊNANT POUR LES VÉHICULES DE SECOURS.

y'a pas à dire, vous donnez envie de vous écouter lol, un vrai repoussoir

avatar
Lyonnaisedu3 le 23/09/2025 à 18:45

Génial, avec des soutiens pareils, on sait qu'il ne va jamais être élu. Parfait, merci attal

avatar
Venividivinci le 23/09/2025 à 18:14

Quelle honte aulas maire de Lyon et président foot féminin ...il est un surhomme a 76 ans ...

avatar
Mdr ! le 23/09/2025 à 18:06
Jean Michel Hélas a écrit le 23/09/2025 à 12h59

Et bien nous y voilà ! Les masques sont tombés et chacun ne va jouer que pour sauver sa tête et trouver une gamelle ... Rudigoz en tête.
Amusant de voir les anciens du PS pactiser avec la droite de Wauquiez.
Mais derrière ça combien de pauvres gens qui n'auront que leurs yeux pour pleurer lorsque les listes seront définies.
Bagarres et négociations à venir !

Ce n'est pas amusant, c'est logique.
Du PS à LR.. tous libéraux, chacun derrière un masque différent.. mais sinon c'est la même équipe.
Ca fait un bout de temps que le PS n'est plus du tout socialiste, et LR n'est plus du tout conservateur depuis.. au moins depuis que le RPR est devenu l'UMP.
Dans ce qu'on appelait avant "les partis de gouvernement", de nos jours gauche ou droite.. ça indique surtout quelle poche on va vous faire en premier. Au centre les ambidextres.
Ca laisse peu de place à l'alternance non-libérale, vu que tant le RN que LFI le sont aussi un peu, à leurs manières.
A part les verts bah.. le PC, on peut dire le mini-PC.. et mini aussi, les franges gaullistes, voire royalistes.. en résumé, personne.

avatar
Ouf, aussi le 23/09/2025 à 18:06
Ouf, enfin a écrit le 23/09/2025 à 16h09

on cherchait encore des macronlepenistes à la sauce Colomb/Attal..on l'a sur le forum

Le commentaire de l’amateur

avatar
MDR le 23/09/2025 à 17:57

Un soutien éthique 🤭

avatar
GAD le 23/09/2025 à 17:28

Début juillet 2024 : c'est bien lui qui appelait à voter , le cas échéant , pour les candidats LFI ?
Donc rien de bien nouveau sous le soleil . Comme le disait Edgar Faure ... ce n'est pas la girouette qui tourne , c'est le vent .

avatar
Ouf, enfin le 23/09/2025 à 16:09
Il y a les pros …et les amateurs! a écrit le 23/09/2025 à 14h52

Que toute la NUPES lyonnaise ne s’excite pas pour rien…
Le match est plié…avant le match
Bravo JMA

on cherchait encore des macronlepenistes à la sauce Colomb/Attal..on l'a sur le forum

avatar
c'est celui qui dit qui est le 23/09/2025 à 16:09
bonjour beau menteur a écrit le 23/09/2025 à 15h47

Les comptes de la ville sont bourrés d'emprunts petit bobo

exact et la valeur de ses emprunts est passée de 450m d''euros en 2020 à 375 m en 2024.

ment-il lorsqu'il écrit "La ville de Lyon n’a jamais été si peu endetté depuis plus de 30 ans." ?

avatar
bonjour beau menteur le 23/09/2025 à 15:47
Fake news a écrit le 23/09/2025 à 14h34

Ce que vous dîtes est un mensonge. La ville de Lyon n’a jamais été si peu endetté depuis plus de 30 ans. Faut dire la vérité un moment.

Les comptes de la ville sont bourrés d'emprunts petit bobo

avatar
Venividivinci le 23/09/2025 à 14:57

C est pas possible de prendre en otage ainsi les citoyens. Aucun candidat 'novateur ?
On est tous des boomers

avatar
pas sur que ca règle le problème le 23/09/2025 à 14:55
FrClaude2 a écrit le 23/09/2025 à 13h29

Et si on tirait les conseillers municipaux au sort, comme les jurés d'assises ?
Tous les magouilleurs seraient renvoyés à leurs chères études, et le bon peuple mettrait son bon sens au service de la communauté, 2 ans obligatoires par exemple.

conseiller municipal ce n'est pas seulement géré le quotidien c'est aussi prévoir pour le long terme, avoir une vision.
difficile à concevoir avec des gens qui deviendrait décisionnaire du jour au lendemain et pour 2 ans.
quelle légitimité peut avoir une personne tirée au sort alors que la légitimité de personne élue est constamment remise en doute.

tiré au sort ne veut pas dire compétent, honnête, . ma mere est tirée au sort... je déménage
vous misez sur le bon sens mais chacun a le sien. en tant qu'habitant de la presqu'ile je veut la ZTL. mais en tant que commerçant tu ne veux pas la ZTL. et nos décisions sont basée sur du bon sens. on fait comment?

avatar
Il y a les pros …et les amateurs! le 23/09/2025 à 14:52

Que toute la NUPES lyonnaise ne s’excite pas pour rien…
Le match est plié…avant le match
Bravo JMA

avatar
Vite, faut faire peur le 23/09/2025 à 14:47
La team Arkema au complet a écrit le 23/09/2025 à 13h06

Aulas maire, on va manger et boire des pfas

T’en fait pas, tu me sembles bien vivant…

avatar
boB le 23/09/2025 à 14:39
LFI 69 a écrit le 23/09/2025 à 14h15

J'aime bien quand les fachos commencent à prendre peur.

Les fachos aujourd'hui c'est LFI ne te trompe pas !

avatar
Fake news le 23/09/2025 à 14:34
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 23/09/2025 à 11h06

NE VOTEZ PAS DOUCET NI BERNARD. LYON EST DEVENUE UN TRÈS GROS FOUTOIR, Y COMPRIS POUR CES CRÉTINS DE CYCLISTES. LE CRÉTIN DE DOUCET A RENDU LYON TRÈS MOCHE, IL A VIDÉ LES CAISSES, AUGMENTÉ LES IMPÔTS LOCAUX TRÈS LOURDEMENT, MIS UN FOUTOIR INDESCRIPTIBLE, AUGMENTÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE LA POLLUTION (VOIES SUPPRIMÉES = BOUCHONS EN PERMANENCE = RETOUR DE LA POLLUTION)....
ET LA LISTE EST LONGUE. JE N'AI PAS ÉVOQUÉ CETTE HORREUR DE GROS CACA RUE DE LA RÉPUBLIQUE, TOTALEMENT GÊNANT POUR LES VÉHICULES DE SECOURS.

Ce que vous dîtes est un mensonge. La ville de Lyon n’a jamais été si peu endetté depuis plus de 30 ans. Faut dire la vérité un moment.

avatar
LFI 69 le 23/09/2025 à 14:15
Jérémy a écrit le 23/09/2025 à 10h20

Grégory Doucet n'a aucune chance si LFI ne le soutient pas dès le premier tour.
Car si LFI part seul au premier tour, ils arriveront devant Doucet.
EELV sont finis et pas qu'à Lyon, LFI a les dents qui rayent les parquets municipaux avant la présidentielle.
Surtout ne pas sous estimer LFI, ils ont un réservoir de voix musulmanes qui s'abstenaient et qui peuvent les porter haut.
Je suis dépité qu'Aulas représente l'opposition à l'extrême gauche, mais face au risque LFI, je n'hésiterai pas à voter Aulas.

J'aime bien quand les fachos commencent à prendre peur.

avatar
pas d'inspi devant tant de ridicule le 23/09/2025 à 13:41
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 23/09/2025 à 11h06

NE VOTEZ PAS DOUCET NI BERNARD. LYON EST DEVENUE UN TRÈS GROS FOUTOIR, Y COMPRIS POUR CES CRÉTINS DE CYCLISTES. LE CRÉTIN DE DOUCET A RENDU LYON TRÈS MOCHE, IL A VIDÉ LES CAISSES, AUGMENTÉ LES IMPÔTS LOCAUX TRÈS LOURDEMENT, MIS UN FOUTOIR INDESCRIPTIBLE, AUGMENTÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE LA POLLUTION (VOIES SUPPRIMÉES = BOUCHONS EN PERMANENCE = RETOUR DE LA POLLUTION)....
ET LA LISTE EST LONGUE. JE N'AI PAS ÉVOQUÉ CETTE HORREUR DE GROS CACA RUE DE LA RÉPUBLIQUE, TOTALEMENT GÊNANT POUR LES VÉHICULES DE SECOURS.

irrespectueux insultant ordurier vulgaire mensonger
voici la profondeur d'un discours de droite

avatar
FrClaude2 le 23/09/2025 à 13:29

Et si on tirait les conseillers municipaux au sort, comme les jurés d'assises ?
Tous les magouilleurs seraient renvoyés à leurs chères études, et le bon peuple mettrait son bon sens au service de la communauté, 2 ans obligatoires par exemple.

avatar
Misère de misère le 23/09/2025 à 13:19
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 23/09/2025 à 11h06

NE VOTEZ PAS DOUCET NI BERNARD. LYON EST DEVENUE UN TRÈS GROS FOUTOIR, Y COMPRIS POUR CES CRÉTINS DE CYCLISTES. LE CRÉTIN DE DOUCET A RENDU LYON TRÈS MOCHE, IL A VIDÉ LES CAISSES, AUGMENTÉ LES IMPÔTS LOCAUX TRÈS LOURDEMENT, MIS UN FOUTOIR INDESCRIPTIBLE, AUGMENTÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE LA POLLUTION (VOIES SUPPRIMÉES = BOUCHONS EN PERMANENCE = RETOUR DE LA POLLUTION)....
ET LA LISTE EST LONGUE. JE N'AI PAS ÉVOQUÉ CETTE HORREUR DE GROS CACA RUE DE LA RÉPUBLIQUE, TOTALEMENT GÊNANT POUR LES VÉHICULES DE SECOURS.

Toi, tu as encore oublié de prendre ton traitement. Dieu sait qu'on lit de tout ici, mais tu es devant de très très loin, et puis tout écrire en majuscules, on voit immédiatement à qui on a affaire.
Allez une tisane, tes cachets et au lit !

avatar
La team Arkema au complet le 23/09/2025 à 13:06

Aulas maire, on va manger et boire des pfas

avatar
Votant le 23/09/2025 à 13:03

Attal est payé par Doucet pour faire perdre Aulas, c'est pas possible autrement ! Attal est un boulet qui est vomi par l'essentiel du peuple à l'image de son maitre Macron : Aulas, je ne voterai pas pour toi avec de tels soutiens, non, jamais !!!

avatar
Macronistes opportunistes le 23/09/2025 à 13:03

Quant on voit d'où en vient la très grande majorité d'ex socialos gauchos ça fait peur tellement ils sont mauvais.

avatar
Les anti macron le 23/09/2025 à 13:02

Les vrais lyonnais apprécient leur ville , ceux qui ne l'aiment pas, la quittent !
Les vrais lyonnais se moquent des politiques parisiens qui viennent se mêler des affaires lyonnaises ! Lyoo est une belle ville, je le répète...les travaux garantissent un entretien des réseaux pour des réseaux d'eau réparés, des réseaux électriques enterrés, et de nouveaux aménagements paysagers....la ville de Lyon est belle....voyagez un peu et vous le constaterez et puis Lyon est au cœur d une région avec les montagnes, les campagnes la mer et l océan pas très loin ! Magique !

avatar
Et les ex socialos pour les potes à Wauquiez le 23/09/2025 à 13:01
le début du spectacle a écrit le 23/09/2025 à 11h47

on va rigoler : les anti macroniste vont voter pour Aulas soutient de Macron..et Attal

La politique est un jeu de dupes menée par des arriviste sans vergogne

avatar
Jean Michel Hélas le 23/09/2025 à 12:59

Et bien nous y voilà ! Les masques sont tombés et chacun ne va jouer que pour sauver sa tête et trouver une gamelle ... Rudigoz en tête.
Amusant de voir les anciens du PS pactiser avec la droite de Wauquiez.
Mais derrière ça combien de pauvres gens qui n'auront que leurs yeux pour pleurer lorsque les listes seront définies.
Bagarres et négociations à venir !

avatar
Socrate69 le 23/09/2025 à 12:10

J'espère que Mr Aulas aura la carrure et la volonté de se défaire de tous ses opportunistes qui se rassemblent en ce moment autour de lui.

Déjà Horizon la semaine dernière, maintenant Renaissance ... comment dire les partis des 2 loosers d'anciens 1er ministre qui nous ont mis dans la situation actuelle qu'on connait en France.
Ses partis à moitié morts veulent survivre à leur gourous de président.

avatar
Catalan le 23/09/2025 à 11:51
Mdr ! a écrit le 23/09/2025 à 11h20

La premières de ses priorités à celui-là c'est.. l'écologie.. quel comique.
Et ensuite une liste.. quand tout est une priorité, rien ne l'est. Les champions du vent.

Les gars qui endettent et coulent la France, et que les Français ne peuvent plus voir, sont avec Aulas.. avec des alliés pareils, pas besoin d'ennemis.
Ils ne doutent de rien.
Ne vous étonnez pas s'ils sortent une "affaire" polémique/scandale qui ne débouchera jamais sur rien en pleine campagne. C'est leur truc.

la politique n est absolument pas une affaire de convictions mais uniquement de circonstances a déclaré Clemenceau, en rajoutant même, si on plante un homme politique, il pousse une taxe .Bref rien de nouveau a gauche,a droite, au centre.

avatar
le début du spectacle le 23/09/2025 à 11:47

on va rigoler : les anti macroniste vont voter pour Aulas soutient de Macron..et Attal

avatar
stef69999 le 23/09/2025 à 11:24

le minet de son maitre enfumeur qui essaye de se placer dans les bons coups CES MACRONISTES N ONT HONTE DE RIEN

avatar
Mdr ! le 23/09/2025 à 11:20

La premières de ses priorités à celui-là c'est.. l'écologie.. quel comique.
Et ensuite une liste.. quand tout est une priorité, rien ne l'est. Les champions du vent.

Les gars qui endettent et coulent la France, et que les Français ne peuvent plus voir, sont avec Aulas.. avec des alliés pareils, pas besoin d'ennemis.
Ils ne doutent de rien.
Ne vous étonnez pas s'ils sortent une "affaire" polémique/scandale qui ne débouchera jamais sur rien en pleine campagne. C'est leur truc.

avatar
pie69 le 23/09/2025 à 11:17
mauvais soutien a écrit le 23/09/2025 à 11h13

Atal a appelé à voter pour LFI aux dernières élections, ce n’est pas un bon soutien !

oui !!!

avatar
mauvais soutien le 23/09/2025 à 11:13

Atal a appelé à voter pour LFI aux dernières élections, ce n’est pas un bon soutien !

avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 23/09/2025 à 11:06
Les anti macron a écrit le 23/09/2025 à 09h59

Votez Doucet et Bernard, parce que Lyon est devenu une ville ou les élus ont d'abord pensé au quotidien des lyonnais ! La ville est belle, listez tous les aménagements ! J'habite Lyon 8eme, que des améliorations ! Et rappelez vous les soutiens des parisiens, attal, voquiez on n'aime pas trop !

NE VOTEZ PAS DOUCET NI BERNARD. LYON EST DEVENUE UN TRÈS GROS FOUTOIR, Y COMPRIS POUR CES CRÉTINS DE CYCLISTES. LE CRÉTIN DE DOUCET A RENDU LYON TRÈS MOCHE, IL A VIDÉ LES CAISSES, AUGMENTÉ LES IMPÔTS LOCAUX TRÈS LOURDEMENT, MIS UN FOUTOIR INDESCRIPTIBLE, AUGMENTÉ DE FAÇON SIGNIFICATIVE LA POLLUTION (VOIES SUPPRIMÉES = BOUCHONS EN PERMANENCE = RETOUR DE LA POLLUTION)....
ET LA LISTE EST LONGUE. JE N'AI PAS ÉVOQUÉ CETTE HORREUR DE GROS CACA RUE DE LA RÉPUBLIQUE, TOTALEMENT GÊNANT POUR LES VÉHICULES DE SECOURS.

avatar
DMPP le 23/09/2025 à 11:04

Et voilà la "qualita",les chats ne font pas des chiens,mais des siennes il en fait le chaton, gaby oh gaby tu veux que j'te chante la marseillaise,toi le paristo qui vient draguer sur les terres lyonnaises,et t'unir au fou du puy....à confluence,ouf,sinon c'était au puy du fou.L'argent pour seul moteur,vol au dessus d'un nid de sacrés coucous,pire que la pie,à tous les rateliers.

avatar
Aulas n'a pas besoin de lui ! le 23/09/2025 à 11:04

Idem pour Wauquiez. Son parcours parle pour lui. Les vrais Lyonnais le savent.

avatar
Jeff de Lyon le 23/09/2025 à 10:59
j adore j adore a écrit le 23/09/2025 à 08h58

donc le RN et les frustrés de Macron vont soutenir Aulas qui est soutenu par le parti macroniste

Que vient faire ici le RN ? Ce que j'adore ce sont ceux qui cette obsession sur un parti qui ne représente pas grand chose à Lyon, le RN a sa propre liste et ne s'occupe pas de Aulas.

avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 23/09/2025 à 10:56

Pas besoin de tatal pour que M. Jean-Michel Aulas fasse un très bon score aux municipales.
Quoiqu'il en soit, le doucet, l'autre écolo, l'autre écervelé de l'hôtel de ville, soit éjecté lourdement de son mandat de maire, voire peut-être avant, vu ses grosses bourdes quotidiennes.

avatar
boB le 23/09/2025 à 10:54
Les anti macron a écrit le 23/09/2025 à 09h59

Votez Doucet et Bernard, parce que Lyon est devenu une ville ou les élus ont d'abord pensé au quotidien des lyonnais ! La ville est belle, listez tous les aménagements ! J'habite Lyon 8eme, que des améliorations ! Et rappelez vous les soutiens des parisiens, attal, voquiez on n'aime pas trop !

Le quotidien des lyonnais est devenu un enfer avec les escrolos !

avatar
Moua ha ha le 23/09/2025 à 10:53

La figure emblématique du macronisme, il me fait penser au petit singe qui tape sur des cymbales mais ça sonne creux. « il y a un an : 81 candidats Ensemble pour la République, dont 60 Renaissance, arrivés en troisième position se désistaient. Les triangulaires, dans ce scrutin passèrent de 306 à environ 90 » je cherche encore ce qui le différencie de Macron, lui qui préfère LFI…. Il va encore sortir le « danger c’est l’essstreme drouate »

avatar
Aucun rapport le 23/09/2025 à 10:51
Pas de honte ni regret. a écrit le 23/09/2025 à 10h15

Il existe encore, le petit "Macron Bis" ?
Il a participé au coulage de la France et, au lieu de se cacher, il ose encore pérorer.

Doucet a bien coulé Lyon et il ne se gêne pas pour s'exprimer.

avatar
On attend la prochaine bourde de Greg …qui ne serait tardée le 23/09/2025 à 10:37

C’est réglé et acté pour Greg! Exit
Si LFI se présente, il sera devant lui au premier tour..
Tout roule pour Jean Mimi et la société civile!
Greg et ses amis n’auront qu’à manger leurs chapeaux…..

avatar
Chris696969 le 23/09/2025 à 10:35
Ex Précisions a écrit le 23/09/2025 à 09h17

Je l'aurais plutôt vu DVD, mais il avait besoin de soutiens déjà bien en place au niveau national, c'est purement électoral comme d'hab...

La bonne nouvelle est que nous aurons sur LYON 2 listes de droits (Jean Michel AULAS et Alexandre DUPALAIS) et pas plus.

LFI va concurrencer les écolos.
Reste à savoir la position du PS.

En tout état de cause, la position du Maire sortant est beaucoup plus fragile qu'en 2020.

avatar
tout à fait le 23/09/2025 à 10:34
Pas de honte ni regret. a écrit le 23/09/2025 à 10h15

Il existe encore, le petit "Macron Bis" ?
Il a participé au coulage de la France et, au lieu de se cacher, il ose encore pérorer.

Ils sont indécrottables, ces politicards de bas étage, tout comme les "Mozart de la finance".

avatar
Heu... le 23/09/2025 à 10:31

Bizarrement, Képénékian n'a pas l'air gêné par LFI au côté de Doucet.

avatar
Ciotti le 23/09/2025 à 10:22
Je pense a écrit le 23/09/2025 à 09h20

sincèrement que le RN ou alliés seront les faiseurs de roi, attention de ne pas cracher sur cet electorat.

J'aurais nettement préféré le soutien d'Eric Ciotti, Lyon mérite une position clairement à droite.

avatar
pas glop pas glop le 23/09/2025 à 10:21
Les anti macron a écrit le 23/09/2025 à 09h59

Votez Doucet et Bernard, parce que Lyon est devenu une ville ou les élus ont d'abord pensé au quotidien des lyonnais ! La ville est belle, listez tous les aménagements ! J'habite Lyon 8eme, que des améliorations ! Et rappelez vous les soutiens des parisiens, attal, voquiez on n'aime pas trop !

Je ne sais pas ce que tu fumes mais ça a l'air d'être de la bonne dis donc

