Municipales à Lyon : Gabriel Attal officialise le soutien de Renaissance à Jean-Michel Aulas

Ce lundi, Gabriel Attal a annoncé que Renaissance allait bien soutenir Jean-Michel Aulas pour les élections municipales 2026 à Lyon, se mettant dans la roue des Républicains, de l'UDI et d'Horizons.

"Fidèles à notre méthode de rassemblement, fidèles à nos valeurs et à nos priorités pour l’écologie, la sécurité, l’éducation et le développement économique, nous avons décidé de rejoindre la dynamique de rassemblement initiée par Jean-Michel Aulas, avec Thomas Rudigoz, les élus et les militants lyonnais", annonce l'ancien Premier ministre.

À Lyon, l’élection municipale qui se tiendra en mars 2026 sera déterminante pour l’avenir de la ville.



Fidèles à notre méthode de rassemblement, fidèles à nos valeurs et à nos priorités pour l’écologie, la sécurité, l’éducation et le développement économique, nous avons décidé… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) September 22, 2025

Et de poursuivre : "Loin des querelles partisanes, c’est une démarche d’apaisement pour les Lyonnais, et d’ambition pour Lyon que nous initions aujourd’hui avec Jean-Michel Aulas. Il a, nous en sommes sûrs, toutes les qualités pour être un grand maire de Lyon".

La droite et le centre-droit dans la poche, Jean-Michel Aulas espère toujours lorgner sur le centre-gauche notamment représenté par Georges Képénékian. Mais ce dernier a été clairement refroidi par la présence de Laurent Wauquiez aux côtés de l'ancien président de l'OL.