Présidentielle 2027 : François Ruffin candidat, son premier "meeting/entretien d'embauche" programmé à Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau port d'attache de François Ruffin ? Sa soeur, Laurence Ruffin, a été élue maire de Grenoble en mars dernier, et le député de la Somme avait également fait activement campagne pour Grégory Doucet à Lyon.

La capitale des Gaules a ainsi été choisie pour son premier évènement dans le cadre de sa candidature à la présidentielle 2027, que François Ruffin a officialisé en cette fin de semaine.

Dans une vidéo et un communiqué, le parlementaire (Debout!) détaille sa motivation. "Le SMIC ça m'ira !", explique-t-il concernant la rémunération du Président de la République. "Je te réduis de 20 millions le budget de l'Elysée, l'équivalent de 400 infirmières", poursuit-il.

François Ruffin fait part de sa "motivation totale" car "ça fait 25 ans (qu'il se) bagarre, mais sans pouvoir".

Avant même de penser aux précieuses signatures pour pouvoir se présenter l'an prochain, il veut écouter les Français et lance un tour des entretiens d'embauche. "Et si c’étaient les Français du pays qui me posaient les questions ? Car à l’Élysée, je serai l’employé, ils seront les patrons", poursuit-il.

C'est donc à Lyon que la première étape se fera le samedi 25 avril à 16h, place Louis-Pradel au pied de l'Opéra. Une sorte de meeting où les réponses et les déclarations se feront au gré des questions et des demandes des anonymes et des électeurs.