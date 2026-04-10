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Présidentielle 2027 : François Ruffin candidat, son premier "meeting/entretien d'embauche" programmé à Lyon

Présidentielle 2027 : François Ruffin candidat, son premier "meeting/entretien d'embauche" programmé à Lyon
Présidentielle 2027 : François Ruffin candidat, son premier "meeting/entretien d'embauche" programmé à Lyon - LyonMag

A gauche, un nouveau challenger se lance dans la course à la présidentielle 2027. Le député de la Somme François Ruffin tiendra son premier meeting à Lyon le 25 avril, sous la forme d'un entretien d'embauche avec les habitants.

Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau port d'attache de François Ruffin ? Sa soeur, Laurence Ruffin, a été élue maire de Grenoble en mars dernier, et le député de la Somme avait également fait activement campagne pour Grégory Doucet à Lyon.

La capitale des Gaules a ainsi été choisie pour son premier évènement dans le cadre de sa candidature à la présidentielle 2027, que François Ruffin a officialisé en cette fin de semaine.

Dans une vidéo et un communiqué, le parlementaire (Debout!) détaille sa motivation. "Le SMIC ça m'ira !", explique-t-il concernant la rémunération du Président de la République. "Je te réduis de 20 millions le budget de l'Elysée, l'équivalent de 400 infirmières", poursuit-il.

François Ruffin fait part de sa "motivation totale" car "ça fait 25 ans (qu'il se) bagarre, mais sans pouvoir".

Avant même de penser aux précieuses signatures pour pouvoir se présenter l'an prochain, il veut écouter les Français et lance un tour des entretiens d'embauche. "Et si c’étaient les Français du pays qui me posaient les questions ? Car à l’Élysée, je serai l’employé, ils seront les patrons", poursuit-il.

C'est donc à Lyon que la première étape se fera le samedi 25 avril à 16h, place Louis-Pradel au pied de l'Opéra. Une sorte de meeting où les réponses et les déclarations se feront au gré des questions et des demandes des anonymes et des électeurs.

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François Ruffin

présidentielle 2027

10 commentaires
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Ruffin copieur !!! le 10/04/2026 à 12:05

Ca me rappelle le neuneu de Bayrou lorsqu'il a fait son tour de France dans un bus au colza 😂😂😂

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Menssonge ! le 10/04/2026 à 11:45
crédibilité perdu a écrit le 10/04/2026 à 08h52

bof quand on s'arrange avec Macron que l'on créer un scénario pour faire bien devant la télé la crédibilité est perdu

Si je peux me permettre de rétablir la vérité : https://francoisruffin.fr/macron-ruffin-fakenews/

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Dégonfle 1er le 10/04/2026 à 11:28
Ex Précisions a écrit le 10/04/2026 à 08h45

Ça va être difficile de choisir au 1er tour entre les 120 candidats qu'il va y avoir...

D'autant que parmi les 120, on attend toujours ton favori, enfin si tu as le courage d'en donner le nom.

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saco697 le 10/04/2026 à 11:07

qui parlait d une gauche unie et crédible ???

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lolotoooôooo le 10/04/2026 à 11:03

Lyon, le zoo de la gauche et de l'extrême gauche ....

Nouvelle attraction pour 2027 .....

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Mecamano le 10/04/2026 à 09:17

Ruffin une autre aile de la gauche .. il était au LFI ce gars là attention

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Obsdu9 le 10/04/2026 à 09:17

Encore un clown !.. La visite au cirque "2027" va être d'autant plus marrante !

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crédibilité perdu le 10/04/2026 à 08:52

bof quand on s'arrange avec Macron que l'on créer un scénario pour faire bien devant la télé la crédibilité est perdu

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Ex Précisions le 10/04/2026 à 08:45

Ça va être difficile de choisir au 1er tour entre les 120 candidats qu'il va y avoir...

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social etatisme le 10/04/2026 à 08:21

si c est.ppur continuer le dogme social etatisme la haine de l entreprise qui crée les richesses qui ronge la France depuis 40 ans , non merci.

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KAKOU69 le 10/04/2026 à 08:17

Chacun des partis politiques a son clown ...!!!

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