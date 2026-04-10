Présidentielle 2027 : François Ruffin candidat, son premier "meeting/entretien d'embauche" programmé à Lyon

Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau port d'attache de François Ruffin ? Sa soeur, Laurence Ruffin, a été élue maire de Grenoble en mars dernier, et le député de la Somme avait également fait activement campagne pour Grégory Doucet à Lyon.
La capitale des Gaules a ainsi été choisie pour son premier évènement dans le cadre de sa candidature à la présidentielle 2027, que François Ruffin a officialisé en cette fin de semaine.
Dans une vidéo et un communiqué, le parlementaire (Debout!) détaille sa motivation. "Le SMIC ça m'ira !", explique-t-il concernant la rémunération du Président de la République. "Je te réduis de 20 millions le budget de l'Elysée, l'équivalent de 400 infirmières", poursuit-il.
François Ruffin fait part de sa "motivation totale" car "ça fait 25 ans (qu'il se) bagarre, mais sans pouvoir".
Avant même de penser aux précieuses signatures pour pouvoir se présenter l'an prochain, il veut écouter les Français et lance un tour des entretiens d'embauche. "Et si c’étaient les Français du pays qui me posaient les questions ? Car à l’Élysée, je serai l’employé, ils seront les patrons", poursuit-il.
C'est donc à Lyon que la première étape se fera le samedi 25 avril à 16h, place Louis-Pradel au pied de l'Opéra. Une sorte de meeting où les réponses et les déclarations se feront au gré des questions et des demandes des anonymes et des électeurs.
République cherche Président !— François Ruffin (@Francois_Ruffin) April 9, 2026
H/F CDD 5 ans.
Logé, nourri, blanchi.
Salaire : à déterminer.
Grandes responsabilités.
Entretien d'embauche : samedi 25 avril, 16h, à Lyon, Place Louis Pradel.https://t.co/HhxF5WiPlH pic.twitter.com/Cik2z4wmwD
Ca me rappelle le neuneu de Bayrou lorsqu'il a fait son tour de France dans un bus au colza 😂😂😂Signaler Répondre
Si je peux me permettre de rétablir la vérité : https://francoisruffin.fr/macron-ruffin-fakenews/Signaler Répondre
D'autant que parmi les 120, on attend toujours ton favori, enfin si tu as le courage d'en donner le nom.Signaler Répondre
qui parlait d une gauche unie et crédible ???Signaler Répondre
Lyon, le zoo de la gauche et de l'extrême gauche ....Signaler Répondre
Nouvelle attraction pour 2027 .....
Ruffin une autre aile de la gauche .. il était au LFI ce gars là attentionSignaler Répondre
Encore un clown !.. La visite au cirque "2027" va être d'autant plus marrante !Signaler Répondre
bof quand on s'arrange avec Macron que l'on créer un scénario pour faire bien devant la télé la crédibilité est perduSignaler Répondre
Ça va être difficile de choisir au 1er tour entre les 120 candidats qu'il va y avoir...Signaler Répondre
si c est.ppur continuer le dogme social etatisme la haine de l entreprise qui crée les richesses qui ronge la France depuis 40 ans , non merci.Signaler Répondre
Chacun des partis politiques a son clown ...!!!Signaler Répondre