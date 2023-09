Présidentielle 2027 : 24% des Français pensent que Laurent Wauquiez peut battre Marine Le Pen

BFM-TV a dévoilé ce jeudi un sondage commandé à l'institut Elabe pour déterminer quels candidats pourraient devancer la candidate du Rassemblement national au second tour dans quatre ans.

Et il n'y a aujourd'hui qu'un seul candidat qui y arriverait selon l'étude : l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Ainsi, 58% des Français estiment que le maire du Havre (Horizons) pourrait battre Marine Le Pen.

Tous les autres candidats testés ensuite échoueraient. A commencer par Gérald Darmanin (32%), Gabriel Attal (30%) et Jean-Luc Mélenchon (27%).

Le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez ne ferait pas non plus le poids. Car 24% des Français l'imagineraient l'emporter face à Marine Le Pen. Il serait ainsi devancé par Xavier Bertrand (26%), mais serait devant Bernard Cazeneuve (21%), François Ruffin (17%), Eric Zemmour (16%), Fabien Roussel (16%) et Sandrine Rousseau (11%).

Candidat déclaré depuis maintenant un an, Laurent Wauquiez observe plus qu'il ne commente. Absent volontaire lors de l'épisode de la réforme des retraites, il commence à créer chez les Républicains une forme d'inquiétude. Certains observateurs pensent qu'il attend désormais les élections européennes pour se lancer pleinement dans la bataille nationale.