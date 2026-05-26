L’ex-conseiller de Grégory Doucet raconte pourquoi Jean-Michel Aulas a perdu Lyon

Une analyse qui devrait alimenter les discussions dans les états-majors politiques lyonnais.
Publié ce lundi 25 mai sur La Grande Conversation, la revue du think tank Terra Nova, le document signé Joakim Le Ménestrel, ancien conseiller communication et presse de Grégory Doucet jusqu’à sa réélection en mars dernier, revient longuement sur la campagne municipale lyonnaise de 2026.
"Lyon 2026, analyse médiatique d’un mythe politique : remontada en 4 actes". Derrière ce titre universitaire se cache une véritable autopsie politique de la défaite de Jean-Michel Aulas, longtemps présenté comme l’immense favori du scrutin avant d’être battu de justesse par le maire écologiste sortant, réélu avec 50,67 % des voix contre 49,33 %.
L’ancien communicant de l'édile écologiste ne cache d’ailleurs ni son angle, ni sa proximité avec le vainqueur. Dès les premières pages, il explique vouloir analyser comment les médias auraient "construit, amplifié, puis défait la candidature de Jean-Michel Aulas" en contribuant à installer l’idée d’une victoire jugée inéluctable avant de participer à sa chute.
Une campagne racontée comme une tragédie grecque
L’analyse de Joakim Le Ménestrel emprunte les codes de la tragédie grecque, découpée en quatre actes : "la prophétie", correspondant à l’émergence d’un Jean-Michel Aulas présenté comme recours providentiel ; "l’hubris", moment où le candidat se serait laissé gagner par une forme de certitude de victoire ; "la catastase et l’anagnorisis", soit le basculement de campagne et la révélation d’un Grégory Doucet plus solide qu’attendu ; puis enfin "la catharsis", consacrée à la victoire finale du maire écologiste.
L’auteur revendique avoir analysé plus de 80 articles issus d’une vingtaine de médias locaux et nationaux, de Lyon Mag à Médiacités, en passant par Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Progrès ou encore Challenges.
Mais au-delà du travail de compilation, le document constitue surtout un récit politique favorable au camp écologiste.
Selon Joakim Le Ménestrel, Jean-Michel Aulas aurait progressivement été prisonnier d’un personnage : celui du sauveur de Lyon, porté par sa popularité acquise avec l’OL et une couverture médiatique nationale exceptionnelle. L’ancien patron du club aurait fini par croire à sa propre victoire, au point, écrit-il, de considérer l’élection comme déjà acquise.
Le débat télévisé présenté comme le tournant
Dans cette lecture très scénarisée, un moment revient sans cesse : le débat BFMTV/Le Figaro du 24 février.
L’ancien conseiller de Grégory Doucet le décrit comme un "point de non-retour" pour l'ancien président de l'OL. Il évoque un candidat Coeur Lyonnais fragilisé par plusieurs approximations sur ses propositions, tandis qu’à l’inverse, le maire sortant serait apparu plus solide, maîtrisant ses dossiers et son bilan.
La campagne d’Aulas est ensuite décrite comme s’étant progressivement "estompée", marquée selon l’auteur par des absences médiatiques, des débats déclinés et un rapport compliqué avec une partie de la presse locale. Un chapitre entier revient ainsi sur les tensions entre le candidat et certains médias lyonnais, accusés par ses équipes d’hostilité, tandis que plusieurs journalistes reprochaient à l’époque un accès limité à certains événements de campagne.
À l’inverse, Joakim Le Ménestrel raconte un Grégory Doucet qui "entre enfin dans le costume du candidat", changeant progressivement d’image au fil des semaines, jusqu’à réduire l’écart dans les sondages. L’analyse insiste sur une campagne de terrain plus méthodique et sur la capacité du maire à reprendre le contrôle de son récit politique.
L’un des fils rouges du document concerne le rôle des médias.
L’ancien conseiller estime qu’une partie de la presse locale et nationale aurait fini par intégrer comme une évidence l’idée d’une défaite du maire écologiste, contribuant à faire de Jean-Michel Aulas un "mythe politique" avant même sa déclaration de candidature. Il pointe notamment les nombreux sondages publiés à l’automne 2025 donnant le candidat largement vainqueur.
Dans sa démonstration, Joakim Le Ménestrel affirme que les mêmes médias auraient ensuite accompagné la dynamique inverse, en mettant progressivement en récit la "remontada" du maire sortant à mesure que l’écart se réduisait.
Le texte s’apparente ainsi autant à une analyse de communication politique qu’à une forme de plaidoyer post-campagne en faveur du camp Doucet.
Un texte déjà très commenté dans les coulisses lyonnaises
Rarement un ancien membre d’un cabinet municipal aura pris la plume aussi rapidement après une campagne électorale pour raconter les coulisses d’une victoire.
Le timing interpelle aussi : Joakim Le Ménestrel avait quitté le cabinet du maire après la réélection de Grégory Doucet en mars dernier, laissant sa place à l'ex-journaliste de BFM Lyon Arthur Blet, avant de publier cette longue note à peine deux mois plus tard. Un document qui, sous couvert d’analyse médiatique, offre aussi un regard très personnel sur la stratégie de campagne des deux camps.
Une chose est sûre : dans une ville où les municipales de 2026 continuent de laisser des traces, ce récit de la remontada lyonnaise n’a probablement pas fini de faire parler.
Le militant écolo Doucet est passé car il a fait liste commune avec LFI, point.Signaler Répondre
Règlement de comptes...marre de tous ces politiques de tous bords. Ils ont tous raison et aucun n est capable de faire le boulot localement surtout dans les grandes villes. Mais pour les prochaines élections l ouvrir et critiquer..a l abordage tout le monde sur le pont. Mais Monsieur Aulas SVP prenez votre retraite et allez planter vos fraises. ...comme beaucoup d élus qui devraient s arrêter.Signaler Répondre
Et toujours pas d’eau au cimetière de la Guillotière!!!Signaler Répondre
Mais ça depuis des années et je suis la seule à en parler car ça n’intéresse personne l’état lamentable de ce cimetière
Je répète : les morts ne votent pas et n’intéressent personne
Lu et approuvé - On ne peut mieux le dire !Signaler Répondre
Lyon Mag était de la partie pour l'encenser et le "faire beau" pendant la première partie de la puis "sa" campagne , mais ... les lyonnais ne sont pas tous des veaux et heureusement que BFM a mis le doigt où, manifestement, ça a fait bobo : la soi disant compétence dans le business n'est pas gage de compétence dans les services publics, sauf à vouloir continuer à mettre les dépenses à la charges des contribuables, et les recettes dans la besace peersonnelle.
Qui peut me contrdedire sur ce sujet, moi qui ai vu les choses de très près !
Les Lyonnais savaient que Aulas était un incompétent, bien avant le débat.Signaler Répondre
Ne serait-ce tout simplement une question d'âge, Mr Aulas que je ne connais pas mais qui a une mine sympathique à un âge certain, pour faire de la politique avec divers toxiques de part et d'autre dans ce milieu là il faut être jeune et solide.Signaler Répondre
La question posée était :Signaler Répondre
Doucet extrémiste de gauche
Aulas représentant du centrisme mollasson à la macronienne
Choix entre la détestation du vert-rouge et du centrisme macronien. Les gens semblent plus détester le centrisme moux opportuniste et son armée de faux culs.
C'est mon point de vue probablement biaisé je l'avoue très honnêtement.
y a t il déjà eu un accident rue Louise ?Signaler Répondre
J'ai pas lu l'article. Quel que soit la raison, le principal est qu'il ait perdu car de toute façon, on le reverra pas la prochaine fois. D'ailleurs quelqu'un sait ce qu'il est devenu ? J'espère qu'il s'hydrate bien et qu'il passe un peu de temps dans des salles climatisées.Signaler Répondre
VoilàSignaler Répondre
tu fais vraiment un mauvais perdant, le rageux !Signaler Répondre
Pas de sources d'eau au cetre ville de Lyon. Les existant ne fonctionnent plus. Les fontaines non fonctionnels près de l'OpéraSignaler Répondre
C'est l'I.A.Signaler Répondre
Prérogative des incapables de la Métro : pas de chance, hein ?Signaler Répondre
Sauf que, pour le moment, ils sont surtout occupés à gaspiller l'argent public (1 M€ à la poubelle pour le seul plaisir d'arrêter le chantier de la rive ouest du Rhône), à se demander comment ils vont bien pouvoir réaliser leur promesse idiote de remettre des bagnoles rue Grenette et encourager les accidents devant les écoles (comme dans le 3ème avec la remise en cause de la rue des enfants devant l'école Louise).
Et encore, on s'en tire bien : tout indique qu'ils ont lâché les projets débiles de Méga-Tunnel-à-la-Con et de métro E.
Aucun intérêt ton post à part déverser ta bile sur Aulas qui sûrement à des défauts… mais surtout à rassembler… voir la Métropole qui a plus que basculer ! Ceci dit la victoire au fil du poteau, pour un maire sortant, qui pensait ne même pas avoir un concurrent, est finalement plus qu’une une heureuse surprise pour lui…. Qu’il en profite bien.Signaler Répondre
c'est vrai que remettre les voitures dans la presqu'île sa va rafraichir les ruesSignaler Répondre
la droite gagnera dans leur sondage et la gauche dans les élections c 'et l 'essentiel pas vrai .Signaler Répondre
Pendant ce temps, on attend une action de la ville pour se rafraichir durant les fortes chaleurs car les étendages ne sont pas très efficaces !Signaler Répondre
Selon Radio Pâquerettes, il hésiterait encore entre les îles Caïmans et les Vierges…Signaler Répondre
mais avec toute la gaucheSignaler Répondre
mais c'est surtout grâce à la jeunesse ..
Beaucoup de mots pour dire que sans LFI le maire ne passait pas.Signaler Répondre
Les lyonnais avaient le choix entre un candidat qui a plombé financièrement l'OL et de surplus l'avoir revendu à un escroc pour son enrichissement personnel ou un autre candidat prêt à s'allier avec ce qui se fait de pire en politique, la violence permanente.Signaler Répondre
Petit cours rapide d' analyse électorale, parce que visiblement ça s'impose. :)Signaler Répondre
Comparer l'électorat de Lyon-ville à celui de la Métropole comme s'ils étaient interchangeables, c'est une erreur d'analyse. La Métropole regroupe 58 communes, avec des pans entiers d'électorat périurbain structurellement plus à droite, quasi inexistants dans Lyon intra-muros. Ce n'est pas le même territoire, ce n'est pas le même vote.
Ajoutez à ça la fin de l'effet de vague de 2020 : contexte national exceptionnel, non reconductible par définition, une institution métropolitaine encore peu lisible où les citoyens projettent leurs frustrations nationales plutôt que leur jugement sur la gestion locale, et un narratif d'"écologie punitive" martelé pendant cinq ans par des gens qui ont précisément intérêt à ce que vous raisonniez comme vous le faites.
Oui, la non-alliance des gauches a pesé. C'est le seul point où vous n'avez pas complètement tort. Mais s'y accrocher comme explication principale, c'est ignorer délibérément tout le reste.
Et c'est là que ça devient intéressant : dans votre logique, quand la gauche gagne c'est grâce à LFI donc illégitime, quand elle perd c'est la preuve qu'elle avait tort. La conclusion est identique dans les deux cas. Ce n'est plus de l'analyse, c'est un sophisme construit pour invalider un résultat démocratique quoi qu'il arrive. Et franchement, ça se voit.
Il doit sa victoire grace a son alliance avec lfi.Signaler Répondre
Tu postes souvent des âneries. LFI t'oblige à écrire n'importe quoi. Allez retourne sur ton pc.Signaler Répondre
c 'est instructifSignaler Répondre
Lyon avec LFI gagne
Métropole sans LFI perd
Gauche unie gagne
Gauche désunie perd , même avec un très bon candidat et excellent négociateur .
Encore une fois Lyon montre la voie pour la gauche
Les Lyonnais n'aimaient pas Aulas dès le début. Seuls les banlieusards et les journalistes de LM le soutenaient. Les sondages étaient achetés par Aulas et ses millions.Signaler Répondre
Le débat, son mega tunnel etc n'ont rien à voir.
Aulas est un type détestable qui n'a même pas su reconnaître sa déculotté.
Aulas ? Ça fait bien longtemps que l’on a pas entendu ce nom, il devient quoi ? Il prépare son voyage aux USASignaler Répondre
Il y a une chose dont j'ai surtout entendu parler autour de moi c'est le débat télévisé où JMM est apparu comme un petit vieux, qui n'avait pas l'air de savoir ce qu'il faisait, mais comme tous les macronistes ;-)Signaler Répondre
Au final Doucet a apparemment fait bouffer aux lyonnais trop de quinoa qui leur a retourné la cervelle...
Si dans 7 ans un Guignol comme Aulas se présente face à Doucet nous en reprendrons pour 6 ans .Signaler Répondre
le débat de BFM nous a montrer l'incompétence de M. AulasSignaler Répondre
Et dans la réalité le maire ne doit sa réélection qu'à son alliance avec LFI.Signaler Répondre
La preuve, le refus de Bruno Bernard de le faire lui a coûté la métropole.
Mais je suppose que ça ne convient pas à leur narratif de l'admettre.
Je trouve que le débat animé par les journalistes était nul, car ceux-ci n’ont pas assez axé les échanges sur les programmes des candidats. Ils ont consacré 35 minutes à la mort de Quentin, tragique certes, mais l’enquête est en cours. Espérons que les responsables seront punis, et que cela mettra fin à cette histoire. BFMTV a aussi instrumentalisé sa mort pour faire de l’audience, et c’est dégueulasse.Signaler Répondre
Bref, concernant les candidats : Aulas semblait à l’aise avec ses soutiens et est clairement en forme. S’il ne se présentait que pour cocher la case « maire de Lyon » avant de construire un monument à sa gloire sur son piédestal, nous méritons mieux que Doucet, même si je suis pas d’accord avec tout ce qu’il a fait, se défendait mal en débat, et on ne peut pas lui reprocher de faire ce qu’il dit.
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mais sans ses magouilles électorales contre nature Doucet et les écolos ont perdu aussi mais eux c est toute la France .. ils ont dégoûté les français de l écologie ça c est graveSignaler Répondre
Pour moi la défaite est uniquement due au débat catastrophique de JMA .Signaler Répondre
le Ménestrel : en voici un qui porte bien son nom, en déclamant sur 40 pages les louanges de son seigneur Grégory de la Pastèque !Signaler Répondre
JMA a perdu par là où il a pêche : l orgueil et il apprend que l on ne s improvise pas en politique même si les sondages sont au topSignaler Répondre
Le mélange Métropole et ville de Lyon en mettant tout cela sous la même bannière ( et encore il a fallu du temps pour que ce soit aligné ) n a pas aidé.Signaler Répondre
Puis justemelnt Aulas futur maire qui parle de choses metrpolitaines comme le tunnel ( même si ca rend servce à la ville ), une IMMENSE bêtise .
Ce jour là, je pense qu il a perdu