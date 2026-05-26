Politique

L’ex-conseiller de Grégory Doucet raconte pourquoi Jean-Michel Aulas a perdu Lyon

L’ex-conseiller de Grégory Doucet raconte pourquoi Jean-Michel Aulas a perdu Lyon

Deux mois après avoir quitté le cabinet du maire de Lyon, Joakim Le Ménestrel, ancien conseiller communication et presse de Grégory Doucet, publie une note fleuve de 40 pages revenant sur les municipales de 2026. Une lecture très politique et très orientée de la campagne qui a vu Jean-Michel Aulas échouer malgré un statut de grand favori.

Une analyse qui devrait alimenter les discussions dans les états-majors politiques lyonnais.

Publié ce lundi 25 mai sur La Grande Conversation, la revue du think tank Terra Nova, le document signé Joakim Le Ménestrel, ancien conseiller communication et presse de Grégory Doucet jusqu’à sa réélection en mars dernier, revient longuement sur la campagne municipale lyonnaise de 2026.

"Lyon 2026, analyse médiatique d’un mythe politique : remontada en 4 actes". Derrière ce titre universitaire se cache une véritable autopsie politique de la défaite de Jean-Michel Aulas, longtemps présenté comme l’immense favori du scrutin avant d’être battu de justesse par le maire écologiste sortant, réélu avec 50,67 % des voix contre 49,33 %.

L’ancien communicant de l'édile écologiste ne cache d’ailleurs ni son angle, ni sa proximité avec le vainqueur. Dès les premières pages, il explique vouloir analyser comment les médias auraient "construit, amplifié, puis défait la candidature de Jean-Michel Aulas" en contribuant à installer l’idée d’une victoire jugée inéluctable avant de participer à sa chute.

Une campagne racontée comme une tragédie grecque

L’analyse de Joakim Le Ménestrel emprunte les codes de la tragédie grecque, découpée en quatre actes : "la prophétie", correspondant à l’émergence d’un Jean-Michel Aulas présenté comme recours providentiel ; "l’hubris", moment où le candidat se serait laissé gagner par une forme de certitude de victoire ; "la catastase et l’anagnorisis", soit le basculement de campagne et la révélation d’un Grégory Doucet plus solide qu’attendu ; puis enfin "la catharsis", consacrée à la victoire finale du maire écologiste.  

L’auteur revendique avoir analysé plus de 80 articles issus d’une vingtaine de médias locaux et nationaux, de Lyon Mag à Médiacités, en passant par Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Progrès ou encore Challenges.  

Mais au-delà du travail de compilation, le document constitue surtout un récit politique favorable au camp écologiste.

Selon Joakim Le Ménestrel, Jean-Michel Aulas aurait progressivement été prisonnier d’un personnage : celui du sauveur de Lyon, porté par sa popularité acquise avec l’OL et une couverture médiatique nationale exceptionnelle. L’ancien patron du club aurait fini par croire à sa propre victoire, au point, écrit-il, de considérer l’élection comme déjà acquise.

Le débat télévisé présenté comme le tournant

Dans cette lecture très scénarisée, un moment revient sans cesse : le débat BFMTV/Le Figaro du 24 février.

L’ancien conseiller de Grégory Doucet le décrit comme un "point de non-retour" pour l'ancien président de l'OL. Il évoque un candidat Coeur Lyonnais fragilisé par plusieurs approximations sur ses propositions, tandis qu’à l’inverse, le maire sortant serait apparu plus solide, maîtrisant ses dossiers et son bilan.

La campagne d’Aulas est ensuite décrite comme s’étant progressivement "estompée", marquée selon l’auteur par des absences médiatiques, des débats déclinés et un rapport compliqué avec une partie de la presse locale. Un chapitre entier revient ainsi sur les tensions entre le candidat et certains médias lyonnais, accusés par ses équipes d’hostilité, tandis que plusieurs journalistes reprochaient à l’époque un accès limité à certains événements de campagne.

À l’inverse, Joakim Le Ménestrel raconte un Grégory Doucet qui "entre enfin dans le costume du candidat", changeant progressivement d’image au fil des semaines, jusqu’à réduire l’écart dans les sondages. L’analyse insiste sur une campagne de terrain plus méthodique et sur la capacité du maire à reprendre le contrôle de son récit politique.

L’un des fils rouges du document concerne le rôle des médias.

L’ancien conseiller estime qu’une partie de la presse locale et nationale aurait fini par intégrer comme une évidence l’idée d’une défaite du maire écologiste, contribuant à faire de Jean-Michel Aulas un "mythe politique" avant même sa déclaration de candidature. Il pointe notamment les nombreux sondages publiés à l’automne 2025 donnant le candidat largement vainqueur.

Dans sa démonstration, Joakim Le Ménestrel affirme que les mêmes médias auraient ensuite accompagné la dynamique inverse, en mettant progressivement en récit la "remontada" du maire sortant à mesure que l’écart se réduisait.

Le texte s’apparente ainsi autant à une analyse de communication politique qu’à une forme de plaidoyer post-campagne en faveur du camp Doucet.

Un texte déjà très commenté dans les coulisses lyonnaises

Rarement un ancien membre d’un cabinet municipal aura pris la plume aussi rapidement après une campagne électorale pour raconter les coulisses d’une victoire.

Le timing interpelle aussi : Joakim Le Ménestrel avait quitté le cabinet du maire après la réélection de Grégory Doucet en mars dernier, laissant sa place à l'ex-journaliste de BFM Lyon Arthur Blet, avant de publier cette longue note à peine deux mois plus tard. Un document qui, sous couvert d’analyse médiatique, offre aussi un regard très personnel sur la stratégie de campagne des deux camps.

Une chose est sûre : dans une ville où les municipales de 2026 continuent de laisser des traces, ce récit de la remontada lyonnaise n’a probablement pas fini de faire parler.

Tags :

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

Joakim Le Menestrel

35 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Anti Secte le 26/05/2026 à 13:03

Le militant écolo Doucet est passé car il a fait liste commune avec LFI, point.

Signaler Répondre
avatar
Linette le 26/05/2026 à 12:58

Règlement de comptes...marre de tous ces politiques de tous bords. Ils ont tous raison et aucun n est capable de faire le boulot localement surtout dans les grandes villes. Mais pour les prochaines élections l ouvrir et critiquer..a l abordage tout le monde sur le pont. Mais Monsieur Aulas SVP prenez votre retraite et allez planter vos fraises. ...comme beaucoup d élus qui devraient s arrêter.

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 26/05/2026 à 12:56
Constantin a écrit le 26/05/2026 à 11h42

Pas de sources d'eau au cetre ville de Lyon. Les existant ne fonctionnent plus. Les fontaines non fonctionnels près de l'Opéra

Et toujours pas d’eau au cimetière de la Guillotière!!!
Mais ça depuis des années et je suis la seule à en parler car ça n’intéresse personne l’état lamentable de ce cimetière
Je répète : les morts ne votent pas et n’intéressent personne

Signaler Répondre
avatar
jean luc 69001 le 26/05/2026 à 12:32
Aulas le looser détestable a écrit le 26/05/2026 à 09h30

Les Lyonnais n'aimaient pas Aulas dès le début. Seuls les banlieusards et les journalistes de LM le soutenaient. Les sondages étaient achetés par Aulas et ses millions.
Le débat, son mega tunnel etc n'ont rien à voir.
Aulas est un type détestable qui n'a même pas su reconnaître sa déculotté.

Lu et approuvé - On ne peut mieux le dire !
Lyon Mag était de la partie pour l'encenser et le "faire beau" pendant la première partie de la puis "sa" campagne , mais ... les lyonnais ne sont pas tous des veaux et heureusement que BFM a mis le doigt où, manifestement, ça a fait bobo : la soi disant compétence dans le business n'est pas gage de compétence dans les services publics, sauf à vouloir continuer à mettre les dépenses à la charges des contribuables, et les recettes dans la besace peersonnelle.
Qui peut me contrdedire sur ce sujet, moi qui ai vu les choses de très près !

Signaler Répondre
avatar
Aulas le pouri le 26/05/2026 à 12:21
dripoux a écrit le 26/05/2026 à 09h19

le débat de BFM nous a montrer l'incompétence de M. Aulas

Les Lyonnais savaient que Aulas était un incompétent, bien avant le débat.

Signaler Répondre
avatar
Gabrielle Marie le 26/05/2026 à 12:19

Ne serait-ce tout simplement une question d'âge, Mr Aulas que je ne connais pas mais qui a une mine sympathique à un âge certain, pour faire de la politique avec divers toxiques de part et d'autre dans ce milieu là il faut être jeune et solide.

Signaler Répondre
avatar
Mollasson? le 26/05/2026 à 12:12

La question posée était :
Doucet extrémiste de gauche
Aulas représentant du centrisme mollasson à la macronienne

Choix entre la détestation du vert-rouge et du centrisme macronien. Les gens semblent plus détester le centrisme moux opportuniste et son armée de faux culs.

C'est mon point de vue probablement biaisé je l'avoue très honnêtement.

Signaler Répondre
avatar
mdr 69 le 26/05/2026 à 12:00
Pastèque Sagace a écrit le 26/05/2026 à 11h15

Prérogative des incapables de la Métro : pas de chance, hein ?
Sauf que, pour le moment, ils sont surtout occupés à gaspiller l'argent public (1 M€ à la poubelle pour le seul plaisir d'arrêter le chantier de la rive ouest du Rhône), à se demander comment ils vont bien pouvoir réaliser leur promesse idiote de remettre des bagnoles rue Grenette et encourager les accidents devant les écoles (comme dans le 3ème avec la remise en cause de la rue des enfants devant l'école Louise).
Et encore, on s'en tire bien : tout indique qu'ils ont lâché les projets débiles de Méga-Tunnel-à-la-Con et de métro E.

y a t il déjà eu un accident rue Louise ?

Signaler Répondre
avatar
OSEF le 26/05/2026 à 11:56

J'ai pas lu l'article. Quel que soit la raison, le principal est qu'il ait perdu car de toute façon, on le reverra pas la prochaine fois. D'ailleurs quelqu'un sait ce qu'il est devenu ? J'espère qu'il s'hydrate bien et qu'il passe un peu de temps dans des salles climatisées.

Signaler Répondre
avatar
Tout est dit le 26/05/2026 à 11:49
Aulas le looser détestable a écrit le 26/05/2026 à 09h30

Les Lyonnais n'aimaient pas Aulas dès le début. Seuls les banlieusards et les journalistes de LM le soutenaient. Les sondages étaient achetés par Aulas et ses millions.
Le débat, son mega tunnel etc n'ont rien à voir.
Aulas est un type détestable qui n'a même pas su reconnaître sa déculotté.

Voilà

Signaler Répondre
avatar
mauvaise pioche le 26/05/2026 à 11:42
Pastèque Sagace a écrit le 26/05/2026 à 11h15

Prérogative des incapables de la Métro : pas de chance, hein ?
Sauf que, pour le moment, ils sont surtout occupés à gaspiller l'argent public (1 M€ à la poubelle pour le seul plaisir d'arrêter le chantier de la rive ouest du Rhône), à se demander comment ils vont bien pouvoir réaliser leur promesse idiote de remettre des bagnoles rue Grenette et encourager les accidents devant les écoles (comme dans le 3ème avec la remise en cause de la rue des enfants devant l'école Louise).
Et encore, on s'en tire bien : tout indique qu'ils ont lâché les projets débiles de Méga-Tunnel-à-la-Con et de métro E.

tu fais vraiment un mauvais perdant, le rageux !

Signaler Répondre
avatar
Constantin le 26/05/2026 à 11:42
JMA est bien mieux à la Métropole ! a écrit le 26/05/2026 à 10h18

Pendant ce temps, on attend une action de la ville pour se rafraichir durant les fortes chaleurs car les étendages ne sont pas très efficaces !

Pas de sources d'eau au cetre ville de Lyon. Les existant ne fonctionnent plus. Les fontaines non fonctionnels près de l'Opéra

Signaler Répondre
avatar
Jacques20 le 26/05/2026 à 11:21
Watt a écrit le 26/05/2026 à 10h08

Beaucoup de mots pour dire que sans LFI le maire ne passait pas.

C'est l'I.A.

Signaler Répondre
avatar
Pastèque Sagace le 26/05/2026 à 11:15
JMA est bien mieux à la Métropole ! a écrit le 26/05/2026 à 10h18

Pendant ce temps, on attend une action de la ville pour se rafraichir durant les fortes chaleurs car les étendages ne sont pas très efficaces !

Prérogative des incapables de la Métro : pas de chance, hein ?
Sauf que, pour le moment, ils sont surtout occupés à gaspiller l'argent public (1 M€ à la poubelle pour le seul plaisir d'arrêter le chantier de la rive ouest du Rhône), à se demander comment ils vont bien pouvoir réaliser leur promesse idiote de remettre des bagnoles rue Grenette et encourager les accidents devant les écoles (comme dans le 3ème avec la remise en cause de la rue des enfants devant l'école Louise).
Et encore, on s'en tire bien : tout indique qu'ils ont lâché les projets débiles de Méga-Tunnel-à-la-Con et de métro E.

Signaler Répondre
avatar
Le GaGa le 26/05/2026 à 10:57
Aulas le looser détestable a écrit le 26/05/2026 à 09h30

Les Lyonnais n'aimaient pas Aulas dès le début. Seuls les banlieusards et les journalistes de LM le soutenaient. Les sondages étaient achetés par Aulas et ses millions.
Le débat, son mega tunnel etc n'ont rien à voir.
Aulas est un type détestable qui n'a même pas su reconnaître sa déculotté.

Aucun intérêt ton post à part déverser ta bile sur Aulas qui sûrement à des défauts… mais surtout à rassembler… voir la Métropole qui a plus que basculer ! Ceci dit la victoire au fil du poteau, pour un maire sortant, qui pensait ne même pas avoir un concurrent, est finalement plus qu’une une heureuse surprise pour lui…. Qu’il en profite bien.

Signaler Répondre
avatar
dripoux le 26/05/2026 à 10:57
JMA est bien mieux à la Métropole ! a écrit le 26/05/2026 à 10h18

Pendant ce temps, on attend une action de la ville pour se rafraichir durant les fortes chaleurs car les étendages ne sont pas très efficaces !

c'est vrai que remettre les voitures dans la presqu'île sa va rafraichir les rues

Signaler Répondre
avatar
De toute façon le 26/05/2026 à 10:37
KAKOU69 a écrit le 26/05/2026 à 09h24

Si dans 7 ans un Guignol comme Aulas se présente face à Doucet nous en reprendrons pour 6 ans .

la droite gagnera dans leur sondage et la gauche dans les élections c 'et l 'essentiel pas vrai .

Signaler Répondre
avatar
JMA est bien mieux à la Métropole ! le 26/05/2026 à 10:18

Pendant ce temps, on attend une action de la ville pour se rafraichir durant les fortes chaleurs car les étendages ne sont pas très efficaces !

Signaler Répondre
avatar
Romi le 26/05/2026 à 10:17
Ahahha a écrit le 26/05/2026 à 09h27

Aulas ? Ça fait bien longtemps que l’on a pas entendu ce nom, il devient quoi ? Il prépare son voyage aux USA

Selon Radio Pâquerettes, il hésiterait encore entre les îles Caïmans et les Vierges…

Signaler Répondre
avatar
pas seulement avec lfi le 26/05/2026 à 10:10
Tout pour la gamelle a écrit le 26/05/2026 à 09h45

Il doit sa victoire grace a son alliance avec lfi.

mais avec toute la gauche
mais c'est surtout grâce à la jeunesse ..

Signaler Répondre
avatar
Watt le 26/05/2026 à 10:08
Mec sympa a écrit le 26/05/2026 à 09h46

Petit cours rapide d' analyse électorale, parce que visiblement ça s'impose. :)
Comparer l'électorat de Lyon-ville à celui de la Métropole comme s'ils étaient interchangeables, c'est une erreur d'analyse. La Métropole regroupe 58 communes, avec des pans entiers d'électorat périurbain structurellement plus à droite, quasi inexistants dans Lyon intra-muros. Ce n'est pas le même territoire, ce n'est pas le même vote.
Ajoutez à ça la fin de l'effet de vague de 2020 : contexte national exceptionnel, non reconductible par définition, une institution métropolitaine encore peu lisible où les citoyens projettent leurs frustrations nationales plutôt que leur jugement sur la gestion locale, et un narratif d'"écologie punitive" martelé pendant cinq ans par des gens qui ont précisément intérêt à ce que vous raisonniez comme vous le faites.
Oui, la non-alliance des gauches a pesé. C'est le seul point où vous n'avez pas complètement tort. Mais s'y accrocher comme explication principale, c'est ignorer délibérément tout le reste.
Et c'est là que ça devient intéressant : dans votre logique, quand la gauche gagne c'est grâce à LFI donc illégitime, quand elle perd c'est la preuve qu'elle avait tort. La conclusion est identique dans les deux cas. Ce n'est plus de l'analyse, c'est un sophisme construit pour invalider un résultat démocratique quoi qu'il arrive. Et franchement, ça se voit.

Beaucoup de mots pour dire que sans LFI le maire ne passait pas.

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 26/05/2026 à 10:01

Les lyonnais avaient le choix entre un candidat qui a plombé financièrement l'OL et de surplus l'avoir revendu à un escroc pour son enrichissement personnel ou un autre candidat prêt à s'allier avec ce qui se fait de pire en politique, la violence permanente.

Signaler Répondre
avatar
Mec sympa le 26/05/2026 à 09:46
Watt a écrit le 26/05/2026 à 08h58

Et dans la réalité le maire ne doit sa réélection qu'à son alliance avec LFI.
La preuve, le refus de Bruno Bernard de le faire lui a coûté la métropole.
Mais je suppose que ça ne convient pas à leur narratif de l'admettre.

Petit cours rapide d' analyse électorale, parce que visiblement ça s'impose. :)
Comparer l'électorat de Lyon-ville à celui de la Métropole comme s'ils étaient interchangeables, c'est une erreur d'analyse. La Métropole regroupe 58 communes, avec des pans entiers d'électorat périurbain structurellement plus à droite, quasi inexistants dans Lyon intra-muros. Ce n'est pas le même territoire, ce n'est pas le même vote.
Ajoutez à ça la fin de l'effet de vague de 2020 : contexte national exceptionnel, non reconductible par définition, une institution métropolitaine encore peu lisible où les citoyens projettent leurs frustrations nationales plutôt que leur jugement sur la gestion locale, et un narratif d'"écologie punitive" martelé pendant cinq ans par des gens qui ont précisément intérêt à ce que vous raisonniez comme vous le faites.
Oui, la non-alliance des gauches a pesé. C'est le seul point où vous n'avez pas complètement tort. Mais s'y accrocher comme explication principale, c'est ignorer délibérément tout le reste.
Et c'est là que ça devient intéressant : dans votre logique, quand la gauche gagne c'est grâce à LFI donc illégitime, quand elle perd c'est la preuve qu'elle avait tort. La conclusion est identique dans les deux cas. Ce n'est plus de l'analyse, c'est un sophisme construit pour invalider un résultat démocratique quoi qu'il arrive. Et franchement, ça se voit.

Signaler Répondre
avatar
Tout pour la gamelle le 26/05/2026 à 09:45

Il doit sa victoire grace a son alliance avec lfi.

Signaler Répondre
avatar
Hoooo le 26/05/2026 à 09:44
Aulas le looser détestable a écrit le 26/05/2026 à 09h30

Les Lyonnais n'aimaient pas Aulas dès le début. Seuls les banlieusards et les journalistes de LM le soutenaient. Les sondages étaient achetés par Aulas et ses millions.
Le débat, son mega tunnel etc n'ont rien à voir.
Aulas est un type détestable qui n'a même pas su reconnaître sa déculotté.

Tu postes souvent des âneries. LFI t'oblige à écrire n'importe quoi. Allez retourne sur ton pc.

Signaler Répondre
avatar
mais si , mais si le 26/05/2026 à 09:37
Watt a écrit le 26/05/2026 à 08h58

Et dans la réalité le maire ne doit sa réélection qu'à son alliance avec LFI.
La preuve, le refus de Bruno Bernard de le faire lui a coûté la métropole.
Mais je suppose que ça ne convient pas à leur narratif de l'admettre.

c 'est instructif
Lyon avec LFI gagne
Métropole sans LFI perd
Gauche unie gagne
Gauche désunie perd , même avec un très bon candidat et excellent négociateur .
Encore une fois Lyon montre la voie pour la gauche

Signaler Répondre
avatar
Aulas le looser détestable le 26/05/2026 à 09:30

Les Lyonnais n'aimaient pas Aulas dès le début. Seuls les banlieusards et les journalistes de LM le soutenaient. Les sondages étaient achetés par Aulas et ses millions.
Le débat, son mega tunnel etc n'ont rien à voir.
Aulas est un type détestable qui n'a même pas su reconnaître sa déculotté.

Signaler Répondre
avatar
Ahahha le 26/05/2026 à 09:27

Aulas ? Ça fait bien longtemps que l’on a pas entendu ce nom, il devient quoi ? Il prépare son voyage aux USA

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/05/2026 à 09:26

Il y a une chose dont j'ai surtout entendu parler autour de moi c'est le débat télévisé où JMM est apparu comme un petit vieux, qui n'avait pas l'air de savoir ce qu'il faisait, mais comme tous les macronistes ;-)
Au final Doucet a apparemment fait bouffer aux lyonnais trop de quinoa qui leur a retourné la cervelle...

Signaler Répondre
avatar
KAKOU69 le 26/05/2026 à 09:24

Si dans 7 ans un Guignol comme Aulas se présente face à Doucet nous en reprendrons pour 6 ans .

Signaler Répondre
avatar
dripoux le 26/05/2026 à 09:19

le débat de BFM nous a montrer l'incompétence de M. Aulas

Signaler Répondre
avatar
Watt le 26/05/2026 à 08:58

Et dans la réalité le maire ne doit sa réélection qu'à son alliance avec LFI.
La preuve, le refus de Bruno Bernard de le faire lui a coûté la métropole.
Mais je suppose que ça ne convient pas à leur narratif de l'admettre.

Signaler Répondre
avatar
Libriste lécologue le 26/05/2026 à 08:46
Catalan a écrit le 26/05/2026 à 08h28

Pour moi la défaite est uniquement due au débat catastrophique de JMA .

Je trouve que le débat animé par les journalistes était nul, car ceux-ci n’ont pas assez axé les échanges sur les programmes des candidats. Ils ont consacré 35 minutes à la mort de Quentin, tragique certes, mais l’enquête est en cours. Espérons que les responsables seront punis, et que cela mettra fin à cette histoire. BFMTV a aussi instrumentalisé sa mort pour faire de l’audience, et c’est dégueulasse.
Bref, concernant les candidats : Aulas semblait à l’aise avec ses soutiens et est clairement en forme. S’il ne se présentait que pour cocher la case « maire de Lyon » avant de construire un monument à sa gloire sur son piédestal, nous méritons mieux que Doucet, même si je suis pas d’accord avec tout ce qu’il a fait, se défendait mal en débat, et on ne peut pas lui reprocher de faire ce qu’il dit.


7

Signaler Répondre
avatar
saco697 le 26/05/2026 à 08:43

mais sans ses magouilles électorales contre nature Doucet et les écolos ont perdu aussi mais eux c est toute la France .. ils ont dégoûté les français de l écologie ça c est grave

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 26/05/2026 à 08:28

Pour moi la défaite est uniquement due au débat catastrophique de JMA .

Signaler Répondre
avatar
Paul B le 26/05/2026 à 08:25

le Ménestrel : en voici un qui porte bien son nom, en déclamant sur 40 pages les louanges de son seigneur Grégory de la Pastèque !

Signaler Répondre
avatar
roco le 26/05/2026 à 08:15

JMA a perdu par là où il a pêche : l orgueil et il apprend que l on ne s improvise pas en politique même si les sondages sont au top

Signaler Répondre
avatar
Le tunnel a été fatal le 26/05/2026 à 08:14

Le mélange Métropole et ville de Lyon en mettant tout cela sous la même bannière ( et encore il a fallu du temps pour que ce soit aligné ) n a pas aidé.
Puis justemelnt Aulas futur maire qui parle de choses metrpolitaines comme le tunnel ( même si ca rend servce à la ville ), une IMMENSE bêtise .
Ce jour là, je pense qu il a perdu

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.