Fin du long week-end de la Pentecôte : le trafic SNCF très perturbé à Lyon

De nombreux retards ont été signalés en raison d’un défaut d’alimentation électrique survenue vers 16h entre Mâcon Loché TGV et Lyon. Un train de la ligne Lille-Marseille s’est retrouvé immobilisé sur les voies, ses passagers sont restés coincés dans une chaleur étouffante.
Alors que le long week-end de la Pentecôte s’achève, cet incident a eu de nombreuses conséquences. A la gare de la Part-Dieu, des retards pouvant aller jusqu’à 3h30 ont été constatés.
Les équipes du gestionnaire du réseau ferré ont été déployées pour une intervention, précise la SNCF.
Je croyais que le lundi de Pentecôte était un jour travaillé pour les personnes âgées.Signaler Répondre
C'est terminé ??
vacances pour tout le monde ???