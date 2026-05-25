Transports

Fin du long week-end de la Pentecôte : le trafic SNCF très perturbé à Lyon

Fin du long week-end de la Pentecôte : le trafic SNCF très perturbé à Lyon
Fin du long week-end de la Pentecôte : le trafic SNCF très perturbé à Lyon - Lyon Mag

Le trafic SNCF a été très perturbé ce lundi en fin d’après-midi à la gare de la Part-Dieu à Lyon.

De nombreux retards ont été signalés en raison d’un défaut d’alimentation électrique survenue vers 16h entre Mâcon Loché TGV et Lyon. Un train de la ligne Lille-Marseille s’est retrouvé immobilisé sur les voies, ses passagers sont restés coincés dans une chaleur étouffante.

Alors que le long week-end de la Pentecôte s’achève, cet incident a eu de nombreuses conséquences. A la gare de la Part-Dieu, des retards pouvant aller jusqu’à 3h30 ont été constatés. 

Les équipes du gestionnaire du réseau ferré ont été déployées pour une intervention, précise la SNCF. 

Tags :

SNCF

part-dieu

1 commentaire
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go le 25/05/2026 à 19:41

Je croyais que le lundi de Pentecôte était un jour travaillé pour les personnes âgées.
C'est terminé ??
vacances pour tout le monde ???

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