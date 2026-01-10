La prréfecture du Rhône révèle qu’une opération dite "ville sécurité renforcée" s’est déroulée les 7 et 8 janvier, dans le cadre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien.

Pilotée par la Direction interdépartementale de la police nationale du Rhône, cette intervention a mobilisé 268 agents, associant policiers nationaux, policiers municipaux et agents des TCL. L’objectif affiché : renforcer la présence des forces de l’ordre dans un secteur très fréquenté, à la fois par les habitants, les salariés et les usagers de la gare de la Part-Dieu.

Le bilan chiffré communiqué par la préfecture fait état de 4386 personnes contrôlées au total, par les forces de l’ordre et les contrôleurs des transports publics. Et 9 personnes ont été interpellées, notamment pour extorsion de fonds, vol de téléphone en réunion, vol de bagages, recel de téléphone, exhibition sexuelle, ainsi que dans le cadre de fiches de recherche.

Par ailleurs, 345 infractions ont été verbalisées, portant sur des faits variés : usage et détention de stupéfiants, défaut de titre de transport, infractions routières, immobilisations de véhicules ou mises en fourrière. L’opération a également conduit à la prise en charge de 11 étrangers en situation irrégulière, remis à la police aux frontières.

Ce type de dispositif n’est pas inédit. Depuis le début de l’année, des opérations similaires ont déjà été conduites dans plusieurs secteurs lyonnais, notamment la Presqu’île, les Terreaux / la Croix-Rousse, la Guillotière / Mazagran, la Cité Jardin et la Part-Dieu, mais aussi dans plusieurs communes de l’agglomération comme Vénissieux, Rillieux-la-Pape, Bron, Villeurbanne, Meyzieu, Saint-Fons ou Oullins-Pierre-Bénite.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, "félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de Lyon et des usagers de la gare Part-Dieu", soulignant la poursuite de cette stratégie de présence renforcée sur le terrain.