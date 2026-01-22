Lyon : armé d'un tournevis, l'homme en fauteuil roulant tente de planter un passant à la Part-Dieu

Vers 19h, au centre commercial de la Part-Dieu, l'individu en fauteuil roulant a tenté de planter un tournevis dans le dos d'une personne.
Selon le Progrès qui a pu consulter les images de vidéosurveillance du site, aucune interaction ne se serait produite entre les deux hommes avant cette agression, la victime apparaissant comme étant au téléphone.
Fort heureusement, le tournevis n'a pas blessé le passant.
Le suspect a été retrouvé vers 20h, sur un quai de la gare SNCF voisine. Son interpellation par la Suge a été mouvementée.
Placé en garde à vue, il doit s'expliquer sur les raisons de son geste.
