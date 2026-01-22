Faits Divers

Lyon : armé d'un tournevis, l'homme en fauteuil roulant tente de planter un passant à la Part-Dieu

Le suspect a agi au centre commercial de la Part-Dieu avant de s'enfuir en direction de la gare SNCF - LyonMag

C'est un homme au profil inquiétant et déjà connu de la justice qui s'est fait remarquer ce mardi 20 janvier.

Vers 19h, au centre commercial de la Part-Dieu, l'individu en fauteuil roulant a tenté de planter un tournevis dans le dos d'une personne.

Selon le Progrès qui a pu consulter les images de vidéosurveillance du site, aucune interaction ne se serait produite entre les deux hommes avant cette agression, la victime apparaissant comme étant au téléphone.

Fort heureusement, le tournevis n'a pas blessé le passant.

Le suspect a été retrouvé vers 20h, sur un quai de la gare SNCF voisine. Son interpellation par la Suge a été mouvementée.

Placé en garde à vue, il doit s'expliquer sur les raisons de son geste.

avatar
Oui mais non le 22/01/2026 à 14:22
J6 a écrit le 22/01/2026 à 11h12

Cette société devient folle et hyper violente...histoire de 40 ans de laxisme judiciaire de droits de l'homme et de badinterisme

C est moi vous a pourtant bien expliqué que si vous ressentez de l insécurité c est parce que à la télé "on" vous dit d avoir peur

Signaler Répondre
avatar
le ventru le 22/01/2026 à 13:50
Tirez pas sur l’ambulance a écrit le 22/01/2026 à 13h42

Son interpellation par la Suge a été mouvementée.

Fallait tirer dans les pneus !!!!

plutot dans SON pneu!

Signaler Répondre
avatar
Tirez pas sur l’ambulance le 22/01/2026 à 13:42

Son interpellation par la Suge a été mouvementée.

Fallait tirer dans les pneus !!!!

Signaler Répondre
avatar
mais non le 22/01/2026 à 13:27
Un seul mandat aura suffit a écrit le 22/01/2026 à 11h14

Pour la gauche d’avoir transformé Lyon en cours des miracles..

c'est la biodiversité ; c'est pareil pour le Parc Tête d ' Or qui ressemble de plus en plus a un terrain vague en friches

Signaler Répondre
avatar
Homeland le 22/01/2026 à 13:25

Terrible de voir ce qu’est devenu la France 😢

Signaler Répondre
avatar
faut lui le 22/01/2026 à 13:23

confisquer son fauteuil …

Signaler Répondre
avatar
bof le 22/01/2026 à 13:16
papyrebel a écrit le 22/01/2026 à 09h54

Donnez-nous plutôt des informations sur l'individu , qui est -il , a t'il un casier judiciaire , quelles sont ses motivations !

selon la formule consacrée : " Selon nos informations, l’agresseur présumé serait déjà connu pour vol, vol avec violence, agression, harcèlement. ... Interpellé quelque temps après les événements sur l’un des quais de la gare Part-Dieu vers 20 heures, le suspect aurait opposé une violente résistance aux agents de la sûreté ferroviaire. " je cite un autre média local

Signaler Répondre
avatar
Alcofribas Nasier le 22/01/2026 à 11:22

Pourquoi laissons-nous le sabir des délinquants pénétrer notre français ? Pourquoi utiliser couramment "braquer" au lieu de "menacer de son arme" ou, comme en l'espèce, "planter" au lieu de "poignarder" ?
Au temps de Michel Audiard, un tel vocabulaire n'était utilisé qu'avec distance, et apportait une dimension pittoresque. Mais, depuis, le sens de la nuance s'est manifestement perdu.

Signaler Répondre
avatar
Un seul mandat aura suffit le 22/01/2026 à 11:14

Pour la gauche d’avoir transformé Lyon en cours des miracles..

Signaler Répondre
avatar
J6 le 22/01/2026 à 11:12

Cette société devient folle et hyper violente...histoire de 40 ans de laxisme judiciaire de droits de l'homme et de badinterisme

Signaler Répondre
avatar
Reponse à Chris le 22/01/2026 à 10:30

Quel pays!

Signaler Répondre
avatar
Darka le 22/01/2026 à 10:23

Ce monsieur a confondu un dos avec une porte a revisser peut être non?

Signaler Répondre
avatar
Si on ne te le dis pas ... le 22/01/2026 à 10:19
papyrebel a écrit le 22/01/2026 à 09h54

Donnez-nous plutôt des informations sur l'individu , qui est -il , a t'il un casier judiciaire , quelles sont ses motivations !

C’c'est qu’on ne veux pas d’amalgame...

Signaler Répondre
avatar
Amen le 22/01/2026 à 10:13

À présent , les personnes en fauteuil roulant vont être stigmatisées , ce qui se transformera en un avantage pour elles !
En effet , tout le monde va s'écarter sur leur passage , enfin un geste en leur faveur grâce à cet énergumène.

Signaler Répondre
avatar
GAD le 22/01/2026 à 10:09

On va encore nous faire le coup du psychopathe ?

Signaler Répondre
avatar
papyrebel le 22/01/2026 à 09:54

Donnez-nous plutôt des informations sur l'individu , qui est -il , a t'il un casier judiciaire , quelles sont ses motivations !

Signaler Répondre
avatar
bassta le 22/01/2026 à 09:42
en attendant a écrit le 22/01/2026 à 09h06

Fauteuil roulant ou pas : à faire examiner en psychiatrie !

lester le fauteuil roulant pour le calmer et lui faire decouvrir le sport

Signaler Répondre
avatar
internement le 22/01/2026 à 09:37

La France est devenu un asile psychiatrique à ciel ouvert sous le regard complaisant de nos chers politiques.

Signaler Répondre
avatar
Sans doute le 22/01/2026 à 09:27
Chris6969699 a écrit le 22/01/2026 à 09h22

C'est sûrement la conséquence de l'extrême droite comme d'habitude...

Il y a une élite intellectuelle sur ce forum qui a expliqué que si on ressentait de l insécurité c est parce que à la télé "on" nous disait qu il fallait avoir peur

Signaler Répondre
avatar
Billy le kid le 22/01/2026 à 09:27

Aux fous lâcher les chiens encore qui a un coup dans la cafetière .........................

Signaler Répondre
avatar
À mon avis le 22/01/2026 à 09:27
Bl74 a écrit le 22/01/2026 à 09h19

Origine du fauteuil roulant ?

Sûrement pas fabriqué en France

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 22/01/2026 à 09:22

C'est sûrement la conséquence de l'extrême droite comme d'habitude...

Signaler Répondre
avatar
Bl74 le 22/01/2026 à 09:19

Origine du fauteuil roulant ?

Signaler Répondre
avatar
en attendant le 22/01/2026 à 09:06

Fauteuil roulant ou pas : à faire examiner en psychiatrie !

Signaler Répondre
avatar
Réponse à encore le 22/01/2026 à 08:55

"encore un clandestin avec des antécédents psychiatriques" dont les frais de santé sont payés par ce brave Nicolas...

Signaler Répondre
avatar
plutot un jeu de pneus neufs le 22/01/2026 à 08:51
grosse34 a écrit le 22/01/2026 à 08h18

comme dab ils vont lui donner un paquet de bonbons puis le libéré..

et retour au pays?

Signaler Répondre
avatar
lol le 22/01/2026 à 08:45
encore a écrit le 22/01/2026 à 08h11

encore un clandestin avec des antécédents psychiatriques

Comme beaucoup trop,mais ces fous furieux savent faire pour être soi disant fêlés

Signaler Répondre
avatar
Un pro de la mécanique le 22/01/2026 à 08:24

Msieur msieur, la vie de ma mère, le tournevis c'est pour réparer mon fauteuil.

Signaler Répondre
avatar
grosse34 le 22/01/2026 à 08:18

comme dab ils vont lui donner un paquet de bonbons puis le libéré..

Signaler Répondre
avatar
encore le 22/01/2026 à 08:11

encore un clandestin avec des antécédents psychiatriques

Signaler Répondre

