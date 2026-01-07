"Révolution paysagère" ou "fake news" ? Le bois urbain de la Part-Dieu inauguré à Lyon

Ce nouvel espace végétalisé vient de voir le jour au cœur du quartier du 3e arrondissement de Lyon, inauguré mardi par Bruno Bernard et Grégory Doucet.
Cette première phase du bois de la Part-Dieu couvre une partie de l’ancienne rue Bouchut, transformée en bois urbain par les paysagistes de Osty & associés. Au total, 73 arbres, près de 700 jeunes plants, 2400 arbustes, 7 plantes grimpantes et plus de 16 000 plantes vivaces ont été plantés sur cette phase, pour un coût de 2,7 millions d’euros.
À terme, le projet prévoit 140 arbres sur 1,2 hectare, avec une canopée couvrant 75 % de la surface, afin de garantir ombre et fraîcheur lors des épisodes de fortes chaleurs.
Le bois repose sur une approche dite phytosociologique, inspirée des écosystèmes naturels, avec deux palettes végétales distinctes : une chênaie prolongeant les chênes verts existants, et des bois héliophiles formant des bosquets non accessibles, favorables au développement d’une végétation spontanée. L’aménagement intègre également une gestion vertueuse des eaux pluviales, orientée vers le milieu naturel.
Pour la Métropole et la Ville, cette réalisation symbolise une "révolution paysagère" destinée à redonner une identité plus verte au deuxième quartier tertiaire de France.
Mais il est évidemment difficile de comparer le bois urbain de la Part-Dieu avec une vraie forêt. Et le maire LR du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver ne s'est pas gêné pour le moquer sur les réseaux sociaux, évoquant "la forêt qu'on traverse en 30 secondes". Pour lui, parler de "révolution paysagère", "ça ressemble un peu à une fake news". Un clin d'oeil à sa réputation de multiplier justement ces fausses infos.
