Environnement

"Révolution paysagère" ou "fake news" ? Le bois urbain de la Part-Dieu inauguré à Lyon

"Révolution paysagère" ou "fake news" ? Le bois urbain de la Part-Dieu inauguré à Lyon
"Révolution paysagère" ou "fake news" ? Le bois urbain de la Part-Dieu inauguré à Lyon - DR

C'était l'une des promesses importantes du mandat des écologistes lyonnais : la Part-Dieu devait se doter d'un bois urbain.

Ce nouvel espace végétalisé vient de voir le jour au cœur du quartier du 3e arrondissement de Lyon, inauguré mardi par Bruno Bernard et Grégory Doucet.

Cette première phase du bois de la Part-Dieu couvre une partie de l’ancienne rue Bouchut, transformée en bois urbain par les paysagistes de Osty & associés. Au total, 73 arbres, près de 700 jeunes plants, 2400 arbustes, 7 plantes grimpantes et plus de 16 000 plantes vivaces ont été plantés sur cette phase, pour un coût de 2,7 millions d’euros.

À terme, le projet prévoit 140 arbres sur 1,2 hectare, avec une canopée couvrant 75 % de la surface, afin de garantir ombre et fraîcheur lors des épisodes de fortes chaleurs.

Le bois repose sur une approche dite phytosociologique, inspirée des écosystèmes naturels, avec deux palettes végétales distinctes : une chênaie prolongeant les chênes verts existants, et des bois héliophiles formant des bosquets non accessibles, favorables au développement d’une végétation spontanée. L’aménagement intègre également une gestion vertueuse des eaux pluviales, orientée vers le milieu naturel.

Pour la Métropole et la Ville, cette réalisation symbolise une "révolution paysagère" destinée à redonner une identité plus verte au deuxième quartier tertiaire de France.

Mais il est évidemment difficile de comparer le bois urbain de la Part-Dieu avec une vraie forêt. Et le maire LR du 2e arrondissement de Lyon Pierre Oliver ne s'est pas gêné pour le moquer sur les réseaux sociaux, évoquant "la forêt qu'on traverse en 30 secondes". Pour lui, parler de "révolution paysagère", "ça ressemble un peu à une fake news". Un clin d'oeil à sa réputation de multiplier justement ces fausses infos.

@pierreoliver69

La forêt qu’on traverse en 30 secondes

♬ Syncopated Swing - Kairo Vibe

Tags :

Bois de la Part-Dieu

part-dieu

21 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Fake news le 07/01/2026 à 18:39

En même il y’a que lui parle de forêt, les ecolos parle de bois , et c’est déjà exagéré

Signaler Répondre
avatar
Non merci le 07/01/2026 à 18:11
Hehe a écrit le 07/01/2026 à 16h17

Pour trouver de la végétation et des arbres, n'hésitez pas à vivre en dehors de Lyon, la nature en est pleine.

Non, la campagne c'est bourré de pesticides et de vieux véhicules au diesel

Signaler Répondre
avatar
c'est ben vrai ca le 07/01/2026 à 18:04
bravo pour le travail a écrit le 07/01/2026 à 16h05

je veux faire grandir mes enfants avec des arbres et de la végétation autour d’eux au lieu de les faire croire qu’un tunnel pour des milliards va résoudre les bouchons les lyonnais sont contents de la transformation de la ville des routes neuf des réseaux sous terrains modernes eau électricité internet chauffage urbain gaz des arbres des pistes les résultats sont bien là

avant 2020 , il n'y avait ni eau courante , ni électricité , ni gaz , ni chauffage urbain et encore moins de fibre a Lyon ...

Signaler Répondre
avatar
basta le 07/01/2026 à 17:47

une friche vertueuse !

Signaler Répondre
avatar
Bescherelle le 07/01/2026 à 17:47

A la 9 et 10eme seconde c'est marqué : "cette grande forêt urbaine de 73 arbres qui a été installé ici" moi j'aurais dit "cette grande forêt urbaine de 73 arbres qui a été installée ici"

Signaler Répondre
avatar
Ethan le 07/01/2026 à 17:44

La plantation des arbres est une bonne idée.
Appeler ça un bois est du foutage de gueule.

Signaler Répondre
avatar
Lool le 07/01/2026 à 17:31
etsinon a écrit le 07/01/2026 à 16h05

Et le musée des tissus ca avance ?

Il arrive mais il vient de Chine !

Signaler Répondre
avatar
Kool le 07/01/2026 à 17:29
Burkus a écrit le 07/01/2026 à 17h26

Est-ce qu'il sera possible d'aller à la cueillette aux champignons ?

Oui ,mais uniquement ceux qui vous font planer 🤣

Signaler Répondre
avatar
Nnay69 le 07/01/2026 à 17:29

J'ai un bonzaï à la maison. Est ce une zone forestière maintenant?

Signaler Répondre
avatar
Burkus le 07/01/2026 à 17:26

Est-ce qu'il sera possible d'aller à la cueillette aux champignons ?

Signaler Répondre
avatar
Fais le le 07/01/2026 à 16:48
bravo pour le travail a écrit le 07/01/2026 à 16h05

je veux faire grandir mes enfants avec des arbres et de la végétation autour d’eux au lieu de les faire croire qu’un tunnel pour des milliards va résoudre les bouchons les lyonnais sont contents de la transformation de la ville des routes neuf des réseaux sous terrains modernes eau électricité internet chauffage urbain gaz des arbres des pistes les résultats sont bien là

Fais comme de nombreuses familles : va habiter à la campagne ou en zone péri-urbaine si tes finances le permettent !

La ville, ce n est pas la campagne !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 07/01/2026 à 16:47
Hehe a écrit le 07/01/2026 à 16h17

Pour trouver de la végétation et des arbres, n'hésitez pas à vivre en dehors de Lyon, la nature en est pleine.

Exactement et il ne faut pas aller loin, ou alors se balader au Parc de la Tête d'Or ;-)
Déjà 2.3 M€ d'engloutis pour ça...

Signaler Répondre
avatar
johnny le 07/01/2026 à 16:45

J'espère qui parle pas des arbustes qui ont planté a l'entrée cuirassier a pardieu car bon niveau faire descendre la température on repasseras

Signaler Répondre
avatar
lyon avec zemmour bien-sûr le 07/01/2026 à 16:22

Ce tiktokeur est excellent 👍 Je ne connaissais pas ce pierre olivier, c'est peut être le futur joueur du grenier de tous les Lyonnais!

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 07/01/2026 à 16:17
bravo pour le travail a écrit le 07/01/2026 à 16h05

je veux faire grandir mes enfants avec des arbres et de la végétation autour d’eux au lieu de les faire croire qu’un tunnel pour des milliards va résoudre les bouchons les lyonnais sont contents de la transformation de la ville des routes neuf des réseaux sous terrains modernes eau électricité internet chauffage urbain gaz des arbres des pistes les résultats sont bien là

Pour trouver de la végétation et des arbres, n'hésitez pas à vivre en dehors de Lyon, la nature en est pleine.

Signaler Répondre
avatar
Ambition décroissante le 07/01/2026 à 16:11

A part planter des arbres (ce qui était prévu par Collomb au départ) quoi d'autre au niveau de ce grand pole économique avec les écolos ? Limiter les immeubles d'un quartier d'affaires à 50m de haut ?

Signaler Répondre
avatar
bravo pour le travail le 07/01/2026 à 16:05

je veux faire grandir mes enfants avec des arbres et de la végétation autour d’eux au lieu de les faire croire qu’un tunnel pour des milliards va résoudre les bouchons les lyonnais sont contents de la transformation de la ville des routes neuf des réseaux sous terrains modernes eau électricité internet chauffage urbain gaz des arbres des pistes les résultats sont bien là

Signaler Répondre
avatar
etsinon le 07/01/2026 à 16:05

Et le musée des tissus ca avance ?

Signaler Répondre
avatar
aulass le 07/01/2026 à 16:01

Vite un tunnel !

Signaler Répondre
avatar
quel rigolo le 07/01/2026 à 15:59

Pierro tu sais que c'est l'hiver ?

Signaler Répondre
avatar
Heu... le 07/01/2026 à 15:37

En gros, tous les arbres le long des routes sont des forêts.

Signaler Répondre
avatar
Indubitablement le 07/01/2026 à 15:25

Indubitablement , sans citer personne , il y a quand meme des gens qui sont "bêtes a bécher de l 'eau".

Signaler Répondre
avatar
Hehe le 07/01/2026 à 15:23

Rdv dans un an pour voir la gueule de cet espace.

Signaler Répondre
avatar
Jak le 07/01/2026 à 15:21

Oliver ferait mieux de s'occuper de son arrondissement !!!

Signaler Répondre
avatar
Bellota le 07/01/2026 à 15:08

J’appelle cela du goutage de gueule

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.