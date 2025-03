Révolution paysagère à la Part-Dieu : un bois en plein centre-ville d’ici 2026

La Métropole de Lyon a lancé la transformation d’un hectare en plein cœur du quartier d’affaires de la Part-Dieu. Baptisé le Bois de la Part-Dieu, cet espace végétalisé doit offrir aux usagers un "îlot de fraîcheur" et un véritable "écosystème en pleine terre".

Démarrés ce mois-ci, les travaux s’étaleront en deux phases, avec une première livraison en 2025 et une seconde après 2026. "C’est un projet qui est le fer de lance de la révolution paysagère de la Part-Dieu", a souligné Florent Sainte Fare Garnot, directeur général de la SPL Lyon Part-Dieu, rappelant que 300 000 passages quotidiens sont comptabilisés dans cette zone. Le coût des travaux de la première phase s’élève à 2,7 millions d’euros.

"Difficile de ne pas exploser de joie en voyant cette première phase", a réagi le maire de Lyon, Grégory Doucet, qui voit dans ce projet "une nature luxuriante s’implantant enfin dans ce quartier". Il rappelle que "pour vivre en bonne santé, il faut 12 m² d’espace vert par habitant. Ici, il y en aura un peu plus", a-t-il plaisanté. L'édile écologiste précise : " on le savait depuis longtemps, ce qu’il nous manquait ici, c'était la présence d’une nature luxuriante."

120 arbres

Conçu par l’Atelier Jacqueline Osty et associés, ce bois comprendra 120 arbres et plus de 30 000 plantes, avec une canopée couvrant 70 % des surfaces. L’objectif affiché est de concilier "mobilité et nature" dans un quartier historiquement minéral. "Assurer la fluidité des flux tout en réalisant un bois est un réel défi", a confié Loïc Bonin, paysagiste du projet.

Le bois se divisera en deux parties : au nord, une esplanade végétalisée longeant la bibliothèque municipale et le centre commercial, intégrant une piste cyclable et un large passage piéton vers la gare. Au sud, des bosquets denses seront plantés sur l’actuelle parcelle de France Télévisions, avec de jeunes plants favorisant une croissance rapide.

L’aménagement prévoit également des bancs, des fontaines, des toilettes publiques et un nouvel éclairage adapté à la biodiversité nocturne. La station Vélo’v sera repositionnée côté boulevard Vivier-Merle.

Le président de la Métropole, Bruno Bernard, a insisté sur la transformation en profondeur du quartier : "Quand on voit les photos, on se rend compte que ce projet change tellement la nature même du quartier". Il a toutefois reconnu son impatience de voir les travaux se terminer sur cet axe qu’il emprunte "quotidiennement".

Un projet d’extension du bois est déjà évoqué pour "le prochain mandat", avec un prolongement vers la rue Bouchut en récupérant une partie du foncier de France Télévisions. "En étant près de la gare et du centre commercial donc chaque visiteur verra que la ville de Lyon est une ville où la nature à toute sa place", a conclu Grégory Doucet.