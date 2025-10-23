Faits Divers

Incendie mortel d’un squat à la Part-Dieu : la piste criminelle étudiée en raison d'un témoignage troublant

La piste criminelle est désormais étudiée dans l’enquête sur l’incendie mortel de la Part-Dieu.

Pour rappel, deux hommes et de femmes sont mortes dans l’incendie de la cave qu’ils squattaient.

Selon le Progrès, les enquêteurs se penche sur la piste criminelle en raison d’un témoignage qui ferait état du départ précipité de plusieurs individus au moment du départ des flammes.

Ce témoignage reste à confirmer. La police continue, en parallèle, de vérifier la piste de l’incident électrique, dans une enquête qui s’annonce longue.

11 commentaires
Dasia le 23/10/2025 à 21:02
Flicage a écrit le 23/10/2025 à 19h31

Les caméras auraient éviter les morts? Plusieurs droitard nous expliquent qu il faut plus de caméras pendant que les autres demandent plus de flics (ce que doucet a demandé) et plus d éducation. Et on nous explique que la gauche n est pas assez ferme? Rigolo

Plus d'éducation... Comme si les migrants avaient fréquenté les bancs de l'école républicaine... Pathétique votre commentaire

@flicage le 23/10/2025 à 21:01
Flicage a écrit le 23/10/2025 à 19h31

Les caméras auraient éviter les morts? Plusieurs droitard nous expliquent qu il faut plus de caméras pendant que les autres demandent plus de flics (ce que doucet a demandé) et plus d éducation. Et on nous explique que la gauche n est pas assez ferme? Rigolo

Vous ne souhaitez pas que l'enquête avance, et que les auteurs de ce quadruple homicide soient présentés devant la justice ?

Ah, ces gauchistes... Ils sont de plus en plus fascistes

Con sanguin le 23/10/2025 à 20:58

Lyon. Une ville vraiment sympathique.

Oui, c'est vrai ça le 23/10/2025 à 20:34
Et au fait a écrit le 23/10/2025 à 19h45

On en est où de l'enquête du squat de Caluire qui a fait une morte l'an dernier ?

Dans un squat organisé par la mairie de Lyon ?

MEXX1999 le 23/10/2025 à 20:07
Flicage a écrit le 23/10/2025 à 19h31

Les caméras auraient éviter les morts? Plusieurs droitard nous expliquent qu il faut plus de caméras pendant que les autres demandent plus de flics (ce que doucet a demandé) et plus d éducation. Et on nous explique que la gauche n est pas assez ferme? Rigolo

C'est "droitard" de demander des caméras pour épauler la police ? Des maires de tout bords ( sauf les militants LFI) sont pour cette aide à la sécurité....J'ai remarqué que ceux qui utilisent des expressions type "droitard" sont généralement dans la caricature, l'outrance ou tout simplement la bêtise et l'aveuglement.

Et au fait le 23/10/2025 à 19:45

On en est où de l'enquête du squat de Caluire qui a fait une morte l'an dernier ?

Ex Précisions le 23/10/2025 à 19:38

Un règlement de compte entre trafiquants de cigarettes, ou du même genre...

Basico le 23/10/2025 à 19:37
Tiens donc a écrit le 23/10/2025 à 19h05

Je fiche mon billet que le prochain article sur ce sujet parlera d'OQTF...

Forcément…si ce ne sont pas des OQTF,il est où l’intérêt d’en parler !??

Flicage le 23/10/2025 à 19:31
On est bien mal gouvernés a écrit le 23/10/2025 à 19h04

Il suffit de regarder les images de vidéosurveillance.

Ah oui, Doucet est contre car il refuse le "fliquage" des habitants...

Les caméras auraient éviter les morts? Plusieurs droitard nous expliquent qu il faut plus de caméras pendant que les autres demandent plus de flics (ce que doucet a demandé) et plus d éducation. Et on nous explique que la gauche n est pas assez ferme? Rigolo

Tiens donc le 23/10/2025 à 19:05

Je fiche mon billet que le prochain article sur ce sujet parlera d'OQTF...

On est bien mal gouvernés le 23/10/2025 à 19:04

Il suffit de regarder les images de vidéosurveillance.

Ah oui, Doucet est contre car il refuse le "fliquage" des habitants...

