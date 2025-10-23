Incendie mortel d’un squat à la Part-Dieu : la piste criminelle étudiée en raison d'un témoignage troublant

Pour rappel, deux hommes et de femmes sont mortes dans l’incendie de la cave qu’ils squattaient.
Selon le Progrès, les enquêteurs se penche sur la piste criminelle en raison d’un témoignage qui ferait état du départ précipité de plusieurs individus au moment du départ des flammes.
Ce témoignage reste à confirmer. La police continue, en parallèle, de vérifier la piste de l’incident électrique, dans une enquête qui s’annonce longue.
Plus d'éducation... Comme si les migrants avaient fréquenté les bancs de l'école républicaine... Pathétique votre commentaireSignaler Répondre
Vous ne souhaitez pas que l'enquête avance, et que les auteurs de ce quadruple homicide soient présentés devant la justice ?Signaler Répondre
Ah, ces gauchistes... Ils sont de plus en plus fascistes
Lyon. Une ville vraiment sympathique.Signaler Répondre
Dans un squat organisé par la mairie de Lyon ?Signaler Répondre
C'est "droitard" de demander des caméras pour épauler la police ? Des maires de tout bords ( sauf les militants LFI) sont pour cette aide à la sécurité....J'ai remarqué que ceux qui utilisent des expressions type "droitard" sont généralement dans la caricature, l'outrance ou tout simplement la bêtise et l'aveuglement.Signaler Répondre
On en est où de l'enquête du squat de Caluire qui a fait une morte l'an dernier ?Signaler Répondre
Un règlement de compte entre trafiquants de cigarettes, ou du même genre...Signaler Répondre
Forcément…si ce ne sont pas des OQTF,il est où l’intérêt d’en parler !??Signaler Répondre
Les caméras auraient éviter les morts? Plusieurs droitard nous expliquent qu il faut plus de caméras pendant que les autres demandent plus de flics (ce que doucet a demandé) et plus d éducation. Et on nous explique que la gauche n est pas assez ferme? RigoloSignaler Répondre
Je fiche mon billet que le prochain article sur ce sujet parlera d'OQTF...Signaler Répondre
Il suffit de regarder les images de vidéosurveillance.Signaler Répondre
Ah oui, Doucet est contre car il refuse le "fliquage" des habitants...