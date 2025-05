Lyon : les familles sans-abri du quai Arloing ne seront pas expulsées début mai

La mobilisation a porté ses fruits. Réunis mardi 29 avril devant les locaux de Grand Lyon Habitat, les membres du collectif "Solidarité Entre Femmes à la Rue" ont obtenu un sursis pour les familles occupant illégalement le 40 quai Arloing, à Lyon.

Initialement prévue en octobre 2024, l’expulsion avait déjà été repoussée une première fois par Grand Lyon Habitat, faute de solution de relogement. La nouvelle échéance étant le 5 mai, l’expulsion a encore une fois été suspendue.

Selon les termes trouvés à l’issue d’un échange entre des représentantes du collectif et le bailleur social, les familles – principalement des femmes et des enfants – pourront rester jusqu’au 20 juin dans les lieux. D’ici là, des places en hébergement d’insertion à Saint-Priest et Villeurbanne doivent être ouvertes.

Environ 80 personnes vivent toujours dans ce bâtiment vacant, occupé depuis plusieurs mois faute de solution d’hébergement. Grand Lyon Habitat justifie depuis l’automne dernier son intention d’expulser les occupants par la nécessité d’engager des travaux de rénovation.

Mais face à l’absence d’alternative concrète, l’échéance est une nouvelle fois reportée. Ce revirement de dernière minute serait-il lié aux menaces ciblées contre Bruno Bernard, accusé par certains militants de cautionner les expulsions et la vacance de bâtiments publics ?