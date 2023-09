Lyon : des associations demandent à Grégory Doucet d’intervenir pour éviter l’expulsion des squatteurs de la Pyramide

Dans un communiqué, plusieurs associations, dont Jamais Sans Toit, en appellent à Grégory Doucet, maire de Lyon, pour empêcher l’expulsion de ces 250 personnes du squat de la Pyramide à Gerland : "En sa qualité de Maire, Monsieur Doucet peut prendre les décisions propres à pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours. C’est pourquoi nous lui demandons de réquisitionner le bâtiment Pyramide pour surseoir à l’expulsion et dans l’attente d’un hébergement pour tous-tes", indiquent-elles. Si elles conçoivent que cette décision est "difficile", elles assurent qu’elle permettrait de "redonner un peu de temps de répit aux 250 occupants de Pyramide et de trouver d’autres solutions".

En plus de cette demande, les associations attaquent l’Etat et ajoutent qu’ "en refusant de créer les places d’hébergement et les logements sociaux en nombre suffisant, l’Etat et la préfecture font le choix d’être dans l’illégalité".

Afin de soutenir ces personnes, les associations signataires de ce communiqué (Intersquats Lyon et environ, Jamais Sans Toit, Droit au Logement Lyon et le Collectif de Soutiens/Migrants Croix-Rousse, appellent à un rassemblement devant l’Hôtel de Ville de Lyon ce jeudi à partir de 17h.