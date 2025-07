80 caravanes installées sans autorisation à Saint-Genis-Laval

Depuis le mardi 1er juillet 2025, environ 80 caravanes se sont installées sur un terrain privé situé au 95 route de Charly, juste en face du centre commercial Saint-Genis 2, à Saint-Genis-Laval.

La municipalité indique que cette occupation a été réalisée "en dehors de tout cadre légal", sans l’accord du propriétaire ni de la Ville. Elle déplore "une série de nuisances et de risques qui portent atteinte à la tranquillité, la salubrité et à la sécurité des riverains."

Le terrain ne dispose d’aucune infrastructure d’accueil. Selon la Ville, la Police municipale et la Gendarmerie ont d’ores et déjà dressé des procès-verbaux pour branchements illégaux à proximité. L’emplacement est jugé inadapté à un tel nombre de véhicules, d’autant plus qu’il se trouve à proximité immédiate d’habitations, d’un centre commercial et d’une sortie d’autoroute.

La commune annonce avoir informé les autorités compétentes et le propriétaire et engagé une procédure administrative d’évacuation forcée. Elle précise également qu’"une plainte des propriétaires sera déposée dans la journée."

La Ville de Saint-Genis-Laval souligne que ses pouvoirs sont limités, et appelle à une action des pouvoirs publics : "Seule l’intervention rapide de l’État permettrait maintenant de faire respecter le droit".

Elle conclut en appelant les services de l’État à agir avec fermeté et célérité, estimant que "la sécurité, la salubrité et la qualité de vie de nos concitoyens ne peuvent être compromises".