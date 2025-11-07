Installation illégale de gens du voyage déjouée près de Lyon : la stratégie qui a fait reculer les caravanes

Jeudi 6 novembre, en fin d’après-midi, une nouvelle tentative d’installation des gens du voyage a été stoppée net sur le parking de l’ancienne imprimerie de Saint-Genis-Laval. Environ 70 à 80 caravanes ont tenté d’entrer sur le site, déjà occupé tout l’été, mais ont finalement été contraintes de repartir.

La municipalité avait renforcé la sécurisation du terrain après la longue occupation survenue entre le 31 août et le 28 septembre, période au cours de laquelle des dégradations importantes avaient été constatées. Malgré des pierres posées en amont, les caravanes étaient parvenues à pénétrer les lieux durant l’été. La mairie a ensuite opté pour des blocs de béton plus massifs, une mesure qui a cette fois permis de bloquer l’accès, rapporte Actu.fr.

Ce terrain, en pleine succession, n’est pas géré directement par la Ville. Mais les frais engagés ces derniers mois pour protéger le voisinage et éviter de nouveaux épisodes d’installation avaient suscité des tensions locales. L’action municipale a finalement poussé les propriétaires à réagir : gardiennage sur place et installation de préfabriqués derrière le portail ont été décidés ces derniers jours.

Alors que Saint-Genis-Laval est parvenue à éviter une nouvelle occupation illégale, la commune voisine de Vourles a, elle, été confrontée courant octobre à l’arrivée d’une soixantaine de caravanes sur le site du marché aux fruits.