Saint-Genis-Laval : la mairie dénonce une nouvelle occupation "sauvage" d’un terrain privé

Ce dimanche 31 août, la mairie indique que "depuis le samedi 30 août 2025, environ 5 caravanes se sont installées sur une parcelle privée située au 62 route du Millénaire."

La commune précise que cette intrusion est intervenue "malgré un dispositif de sécurité mis en place, des pierres devant l'entrée et la soudure des portails." Elle alerte sur "les nuisances et les risques pouvant être engendrés à la tranquillité, la salubrité et la sécurité du voisinage" par une installation qualifiée de "sauvage."

Selon la mairie, "le terrain occupé ne dispose d’aucune infrastructure d’accueil (ni sanitaire, ni eau potable, ni évacuation des eaux usées, ni électricité). Le site n’est absolument pas conçu pour accueillir des familles et des groupes d’individus." Une procédure administrative d’évacuation a été engagée, les autorités compétentes ayant été saisies.

La Ville demande une réaction rapide des pouvoirs publics : "Seule l’intervention conjointe de l’État et de la Métropole de Lyon permettrait maintenant de faire respecter le droit. La Ville de Saint-Genis-Laval demande aux pouvoirs publics d’agir avec fermeté et célérité, pour faire cesser cette occupation illicite et empêcher qu’elle ne se reproduise."

Cette nouvelle occupation survient trois mois après l’installation de 85 caravanes sur le champ du CEPAJ, le 1er juin dernier, déjà sans autorisation.