Occupation illégale à Saint-Genis-Laval : les gens du voyage ont finalement évacué le site Brailly

Les gens du voyage installés illégalement sur le site de l’ancienne imprimerie Brailly "ont enfin évacué les lieux, récompensant les efforts conjoints de la Ville de Saint-Genis-Laval, de la Préfecture, de la Métropole, de la gendarmerie et de la police municipale", annonce la municipalité.

La commune rappelle que les caravanes et véhicules stationnés depuis le 30 août 2025 au 62 route du Millénaire "auraient dû être évacués le 24/09 par la Gendarmerie nationale." Mais "cette opération, prévue le mercredi 24 septembre à 15h, a été stoppée sur site par un recours contre l’arrêté préfectoral déposé par les occupants illégaux du site."

Le tribunal a ensuite statué le vendredi 26 septembre et "débouté le groupe de personnes installées sur les lieux." Après notification d’un nouvel arrêté préfectoral d’expulsion par la gendarmerie samedi 27 septembre, "les gens du voyage ont quitté volontairement le site dimanche 28 septembre en début d’après-midi."

L’expulsion était motivée par "des troubles avérés à l’ordre public (dépôts sauvages, bruits nocturnes, dégradations), un risque sanitaire caractérisé (accumulation de déchets, absence d’assainissement) et une occupation illégale du domaine privé."

La Ville de Saint-Genis-Laval précise avoir "alerté les autorités compétentes et demandé l’engagement d’une procédure administrative d’évacuation forcée" dès la constatation de l’occupation. Le site a depuis été "de nouveau sécurisé par la ville, puisque les propriétaires n’agissent pas malgré leurs obligations."

Dans son communiqué, la municipalité insiste : "La Ville de Saint-Genis-Laval rappelle que toute occupation illicite de terrain sera systématiquement combattue. La ville ne lâchera rien pour faire respecter la loi et préserver la qualité de vie des habitants."