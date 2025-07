Évacuation des campements à Lyon 7e : la municipalité justifie son action

Ce mardi 22 juillet 2025, deux campements de sans-abris situés respectivement sous le pont de la gare ferroviaire de Jean Macé et sous le pont SNCF du boulevard Yves Farge ont été évacués. L’opération, menée par la préfecture du Rhône, a été réalisée "à la demande de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon", selon un communiqué de la municipalité publié dans la foulée.

Depuis plusieurs années, les collectivités locales faisaient l’objet de vives critiques de la part des riverains pour leur "inaction". Mais la Ville justifie cette intervention tardive par une situation devenue "très préoccupante". "Depuis plusieurs semaines, le nombre de personnes présentes augmente et le profil des personnes est de plus en plus varié (âge, statut, typologie familiale), renforçant les problèmes de sécurité et de salubrité au sein du campement", précise la collectivité.

La municipalité met en avant la "dégradation des conditions sanitaires" et des "troubles à l'ordre public" constatés depuis le début de l’année 2025, notamment pour "les personnes sans-abris, les professionnels qui interviennent sur le site ainsi que pour les riverains."

Face à ce constat, la Ville affirme avoir engagé "après plusieurs mois de suivi sur le terrain" une procédure d’évacuation, en lien avec la Métropole de Lyon, propriétaire des voiries concernées. En effet, c’est au sein de la Métropole de Lyon que résidait le principal frein à une évacuation, l’exécutif écologiste refusant jusque-là de valider l’opération.

Les écologistes rappellent qu'entre-temps "des sanitaires" ont été installés, qu'une "caméra de vidéosurveillance" a été mise en place, que "le nettoiement renforcé du secteur" a été effectué et que "des missions de sécurisation" avaient été déployées.

La Ville de Lyon "remercie les agents qui sont intervenus tout au long des derniers mois" et appelle "de nouveau à la Préfecture du Rhône pour qu’elle trouve des solutions d’hébergement pour les personnes relevant de sa compétence."

Alors que plusieurs voix de la gauche critiquent cette évacuation, la majorité écologiste affirme rester fidèle à sa ligne : "La Ville de Lyon réaffirme son engagement à agir avec humanité et responsabilité afin de garantir la sécurité de toutes et tous." Elle insiste : "Le budget alloué à l’hébergement d’urgence a été multiplié par 67 depuis le début du mandat, passant de 35 000 € à 2,5 millions d’euros."