Lyon : le campement de Jean-Macé démantelé ce mardi matin

A la demande de la Métropole de Lyon, qui avait constaté conjointement avec la mairie de Lyon que les conditions de sécurité et d'hygiène n'étaient plus réunies, l'évacuation encadrée par les forces de l'ordre et la préfecture concerne des dizaines de personnes qui vivaient dans des conditions précaires depuis des années.

Le second point de regroupement précaire sous le pont ferroviaire au niveau du Boulevard Yves Farge a également été évacué.

Anticipant l’évacuation, de nombreux occupants avaient quitté les lieux. Ce mardi matin, seuls une trentaine de personnes étaient encore présentes, contre plus d’une centaine recensées auparavant sous le pont de Jean Macé.

Attendue depuis deux semaines, l’évacuation du campement sauvage de Jean-Macé a eu lieu ce mardi matin. Des dizaines de tentes et abris de fortune démantelés par les forces de l’ordre sur demande de @grandlyon pic.twitter.com/oXNBDxBI1z — Lyon Mag (@lyonmag) July 22, 2025

Des militants d'associations se sont retrouvés sur place pour dénoncer l'opération et la fin de ce véritable bidonville dans le 7e arrondissement de Lyon.

Face à la multiplication de tentes et d'abris de fortune, le sentiment d'insécurité était fort pour les passants et les voyageurs de la gare. Plusieurs incidents violents dans le campement avaient été recensés. En juin 2023, un sans-abri avait été poignardé devant la gare. Le 21 juillet 2024, un autre homme avait été grièvement blessé lors d'une altercation.

Cinq interpellations

La préfecture précise que "parmi les 35 personnes évacuées (durant l'opération de ce mardi 22 juillet, ndlr), 5 individus ont été interpellés au regard de leur situation administrative."

Pour rappel le 17 juillet, 3 personnes avaient également été prises en charge par la police aux frontières au cours d’une opération préalable. "Par ailleurs, suite à diagnostic social réalisé par les services de l’État et leurs partenaires, 11 adultes et 2 enfants ont été pris en charge, au regard de vulnérabilité, en amont au titre de l’hébergement d’urgence," expliquent les services de l'État.